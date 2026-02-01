¿Adiós al ICE? La nueva encuesta que muestra un alto rechazo de los votantes que miran de cerca las redadas en EE.UU.

A pocos meses de las elecciones de medio término, una nueva encuesta expuso un rechazo amplio y transversal a varias de las tácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). A su vez, reveló que la mayoría de los sufragantes no busca su desaparición inmediata, sino un cambio profundo en la forma en que actúa.

La encuesta que mostró el rechazo a prácticas específicas del ICE

El sondeo fue realizado entre el 23 y el 26 de enero por Searchlight Institute junto con Tavern Research, en un contexto particularmente sensible. El trabajo de campo coincidió con el fin de semana en el que murió Alex Pretti, de 37 años, en Minneapolis, tras un operativo del ICE que desató protestas y una fuerte condena pública.

Pocos votantes probables aseguraron que ICE no necesita reformas x.com/charlotteeffect

Según informó la agencia EFE, el impacto del caso fue clave para entender el nivel de desconfianza que reflejan los resultados. El estudio se llevó a cabo entre 1502 probables votantes de las elecciones de medio término de noviembre y puso números concretos a un malestar que venía creciendo desde hace tiempo.

La principal conclusión fue contundente: un 58% de los encuestados consideró que es necesario imponer controles más estrictos al ICE, una cifra que atraviesa líneas partidarias y dejó al descubierto una preocupación extendida por el respeto al Estado de derecho.

Entre los puntos que concentran mayor oposición se destacan:

Un 73% de los votantes se manifestó en contra de que el ICE detenga a ciudadanos estadounidenses durante sus operativos.

Un 79% rechazó que los agentes migratorios ingresen a domicilios particulares sin una orden judicial.

Un 70% expresó preocupación por el uso de vestimenta o identificaciones poco claras por parte de los agentes, lo que dificulta reconocerlos como autoridad.

El 79% de los consultados rechazó que los agentes del ICE ingresen a domicilios particulares sin una orden judicial x.com/charlotteeffect

¿Reforma o eliminación? Lo que quieren los votantes

Del total de votantes que pidieron controlar al ICE, el 30% se inclinó por una reforma profunda de la agencia, en lugar de su eliminación completa. Esta preferencia sugiere que, para una parte significativa de la población, el problema no es la misión formal del organismo, sino la forma en que se ejecuta. Además:

El 72% de los encuestados apoya la aplicación de las leyes de inmigración en el interior de Estados Unidos.

El 54% considera que las tácticas del ICE fueron excesivamente duras.

Apoyo bipartidista a límites más claros para el ICE

Uno de los datos del relevamiento fue el carácter transversal del reclamo. La encuesta indicó que una amplia mayoría de votantes, tanto demócratas como republicanos, coincidieron en que el ICE debe respetar el Estado de derecho.

En el caso del electorado demócrata, el 58% considera que algunas deportaciones son legítimas y necesarias, pero rechaza de manera firme las acciones que percibe como indiscriminadas o crueles.

El 30% de los encuestados se inclinó por una reforma profunda de la agencia OCTAVIO JONES� - AFP�

Qué dicen los autores del estudio sobre el rechazo al ICE

Desde Searchlight Institute, el mensaje fue claro. En un comunicado citado por EFE, el centro de estudios sostuvo que “los demócratas del Senado deberían reconocer esta realidad y utilizar su influencia para lograr cambios significativos que pongan fin a los abusos del ICE y logren reorientar a la agencia hacia su misión fundamental de hacer cumplir la ley”.

En la misma línea se expresó Charlotte Swasey, integrante del equipo que trabajó en la encuesta. A través de su cuenta en X, la analista resumió el sentir del electorado al señalar que los votantes “realmente odian que el ICE detenga a estadounidenses y que entre en hogares sin órdenes judiciales”.