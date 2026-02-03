Por qué el Super Bowl 2026 será distinto y actualizaciones del halftime show que calienta el escenario político

El Super Bowl 2026 contará con algunas particularidades. Ante el avance de los operativos, los migrantes que asistan al Levi’s Stadium de Santa Clara, California, deberán estar alertas por la presencia de agentes federales. En paralelo, se multiplican las polémicas por las declaraciones de Bad Bunny, artista a cargo del show de medio tiempo, contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Migrantes en alerta por los operativos durante el Super Bowl LX

Más allá de que no hay ningún anuncio en particular con respecto a redadas migratorias para el evento, la final de la NFL entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks se llevará a cabo en medio de un contexto de tensión con respecto a los operativos migratorios.

Los migrantes que concurran al Levi's Stadium por el Super Bowl 2026 lo harán en un contexto de tensión por operativos del ICE

Las muertes de Renée Good y Alex Pretti durante operativos del ICE y la Patrulla Fronteriza en Minnesota sacudieron a todo Estados Unidos.

Eso se evidenció, por ejemplo, en la huelga nacional que se organizó para el viernes 29 de enero. En paralelo a ese contexto agitado, también se anticipa la presencia de agencias federales tanto en las inmediaciones como dentro del estadio de California.

Dado que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) le da al Super Bowl una clasificación de Special Event Assessment Rating (SEAR) nivel 1, oficiales de entidades federales participarán del operativo.

Los migrantes deben estar alertas ante operativos del ICE y otras agencias federales en el Super Bowl Instagram @levisstadium / ICE

Por eso, migrantes que concurran a la final de la NFL podrían encontrarse con la presencia de miembros de distintas agencias como el ICE, el Servicio Secreto, la Guardia Costera y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), entre otras.

Bad Bunny sube la tensión al show del medio tiempo del Super Bowl 2026: sus declaraciones contra el ICE

En medio de ese contexto agitado, se suman las declaraciones del artista latino que encabeza el halftime show del Super Bowl LX.

Antes de su discurso de agradecimiento tras ganar el Grammy a mejor álbum urbano, Bad Bunny se refirió al panorama migratorio. "Antes de darle las gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE", expresó en la ceremonia.

Además de pedir “amor” para la resistencia contra el ICE, dejó un mensaje como crítica a la política migratoria que aplica el gobierno de Trump: “No somos salvajes, no somos animales, no somos extranjeros. Somos humanos”.

Bad Bunny criticó al ICE y la política migratoria de Trump tras ganar un Grammy Chris Pizzello� - Invision

Trump criticó a Bad Bunny y a Green Day antes del Super Bowl 2026

Además del cantante latino, la banda estadounidense participará del evento del 8 de febrero en Santa Clara. Mientras que Bad Bunny será el artista que encabece el show de medio tiempo, Green Day estará a cargo de la apertura.

En el pasado, tanto la banda en conjunto como el vocalista Billie Joe Armstrong se manifestaron en contra de las políticas de Trump.

Ante ese panorama, el presidente fue consultado sobre el tema en un encuentro con los medios en la Casa Blanca.

Según el New York Post, repudió la elección de estos artistas para la final de la NFL: “Estoy en contra de ellos. Creo que es una decisión terrible. Lo único que hacen es sembrar odio”.