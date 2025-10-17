Consulado móvil de Guatemala en Arizona: nuevas fechas para tramitar pasaporte y DPI en octubre 2025
Los documentos son emitidos por el Instituto Guatemalteco de Migración y se obtienen a través de las oficinas consulares
Con el objetivo de acercar los servicios a la comunidad guatemalteca que reside en Estados Unidos, el consulado móvil de Guatemala en Arizona anunció nuevas fechas en octubre para tramitar el pasaporte y el Documento Personal de Identificación (DPI, por sus siglas en español).
Cuándo tramitar el pasaporte y el DPI en octubre a través del consulado móvil en Arizona
Desde el sitio oficial del consulado de Guatemala en Phoenix, Arizona, se informaron nuevas fechas para tramitar el pasaporte y el DPI durante octubre. El móvil llegará el 24 y 25 de octubre.
Durante la jornada, los ciudadanos podrán realizar trámites esenciales, como la captura de datos para pasaportes, la gestión del DPI, la emisión de tarjetas de identificación consular y servicios de registro civil —entre ellos, nacimientos y defunciones—, entre otros.
Para asistir, los interesados deben programar una cita al llamar al +1 (602) 200-3660. En el momento de la consulta se debe presentar el certificado de nacimiento o el DPI original y sus copias, un money order por cada trámite y un comprobante de domicilio.
Cómo tramitar el DPI o pasaporte guatemalteco en Estados Unidos
El DPI y el pasaporte de Guatemala son documentos oficiales que identifican al titular como ciudadano en el exterior. Son emitidos por el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM, por sus siglas en español) y contienen información biográfica protegida. En Estados Unidos, pueden gestionarse a través de las oficinas consulares, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex, por sus siglas en español).
- DPI
Para tramitar el DPI es necesario agendar una cita en el consulado más cercano a través de sitio oficial (opción Citas consulares). Se debe presentar el certificado de nacimiento original emitido por el Registro Nacional de las Personas (Renap, por sus siglas en español), con una vigencia no mayor a seis meses.
El pago es de US$15, mediante money order (no se acepta efectivo).
- Pasaporte
Quienes deseen renovar el pasaporte deben solicitar una cita en línea en la página del Minex y elegir la opción Citas consulares. Luego deben presentarse en la sede consular en la fecha asignada con los documentos originales y copias legibles.
Si no se cuenta con DPI, se debe presentar un certificado de nacimiento con vigencia no mayor a seis meses. El pago se realiza mediante money order:
- US$65 (vigencia de cinco años)
- US$100 (vigencia de diez años)
Dónde están los consulados de Guatemala en EE.UU.
- Atlanta, Georgia
- Chicago, Illinois
- Columbus, Ohio
- Dallas, Texas
- Del Río, Texas
- Denver, Colorado
- Houston, Texas
- Lake Worth, Florida
- Los Ángeles, California
- McAllen, Texas
- Miami, Florida
- Maryland
- Nashville, Tennessee
- Nueva York, Nueva York
- Oklahoma City, Oklahoma
- Omaha, Nebraska
- Philadelphia, Pennsylvania
- Phoenix, Arizona
- Providence, Rhode Island
- Raleigh, Carolina del Norte
- Riverhead, Nueva York
- San Bernardino, California
- San Francisco, California
- Seattle, Washington
- Tucson, Arizona
Calendario de todos los consulados móviles de octubre de 2025
- 17 y 18 de octubre: el consulado de Atlanta (Georgia) atenderá en Hattiesburg (Mississippi).
- 17 y 18 de octubre: el consulado de Maryland estará en Marydel (Maryland).
- 18 y 19 de octubre: el consulado de Nueva York atenderá en Passaic (Nueva Jersey).
- 18 y 19 de octubre: el consulado de Columbus (Ohio) estará en Dover (Ohio).
- 18 y 19 de octubre: el consulado de Los Ángeles (California) atenderá en Fallbrook (California).
- 18 y 19 de octubre: el consulado de Lake Worth (Florida) estará en Orlando (Florida).
- 18 y 19 de octubre: el consulado de Denver (Colorado) atenderá en Glenwood Springs (Colorado).
- 18 y 19 de octubre: el consulado de McAllen (Texas) estará en Leon Valley (Texas).
- 18 y 19 de octubre: el consulado de Raleigh (Carolina del Norte) atenderá en Saluda (Carolina del Sur).
- 24 y 25 de octubre: el consulado de Chicago (Illinois) estará en Carbondale (Illinois).
- 24 y 25 de octubre: el consulado de Phoenix (Arizona) atenderá en Clovis (Nuevo México).
- 24 y 25 de octubre: el consulado de Nashville (Tennessee) estará en Mayfield (Kentucky).
- 25 y 26 de octubre: el consulado de Riverhead (Nueva York) atenderá en New Haven (Connecticut).
- 25 y 26 de octubre: el consulado de Providence (Rhode Island) estará en Worcester (Massachusetts).
- 25 y 26 de octubre: el consulado de Philadelphia (Pennsylvania) atenderá en Georgetown (Delaware).
- 25 y 26 de octubre: el consulado de San Francisco (California) estará en San Mateo (California).
