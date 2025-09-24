Cuándo entra en vigor el nuevo cambio de hora en Texas

El próximo cambio de hora en Texas ya tiene fecha definida: el domingo 2 de noviembre de 2025. Ese día, a las 2 de la madrugada, los relojes deberán atrasarse una hora para dar inicio al horario de invierno en casi todo Estados Unidos.

Cambio horario en Texas: día y minuto exacto del ajuste de relojes

El horario de verano en Estados Unidos comenzó el 9 de marzo y se terminará el primer domingo de noviembre. Ese día, específicamente el 2 de noviembre a las 2 hs de la madrugada, los relojes deberán atrasarse a la 1 hs en casi todo el territorio estadounidense, incluido el estado de Texas.

El cambio de horario se realizará el próximo noviembre en Texas y otros estados y territorios de EE.UU.

Este ajuste permitirá agregar una hora de sueño y marcará la llegada del horario de invierno, que se mantendrá hasta el 8 de marzo de 2026.

La mayoría de los dispositivos electrónicos, como teléfonos celulares y computadoras, realizarán la modificación de manera automática. Eso no sucederá con los aparatos analógicos, como relojes de mesa, de pared o los que no estén conectados a internet.

Por este motivo, informó Dallas News, las autoridades recomiendan revisarlos y hacer el cambio de modo manual.

Cuáles son los estados y territorios que no modificarán sus relojes

Aunque el ajuste es obligatorio en la mayor parte de Estados Unidos, hay algunas excepciones. Según informó Timeanddate, los estados y territorios que no ajustan sus relojes y se mantienen dentro del horario estándar son los siguientes:

Arizona

Hawái

Samoa Americana

Guam

Las Islas Marianas

Puerto Rico

Islas Vírgenes

El horario de verano finaliza el 2 de noviembre en EE.UU. Pixabay

Cuándo y por qué surgió el horario de verano en Estados Unidos

El cambio estacional no es nuevo en Estados Unidos. Su primera implementación nacional ocurrió en 1918 con la Ley de Horario Estándar, norma que implementó el ajuste, informó el Departamento de Aplicaciones Astronómicas del Observatorio Naval de Estados Unidos (USNO, por sus siglas en inglés).

A lo largo de los años, esta política sufrió modificaciones, derogaciones y reinstauraciones. Durante la Segunda Guerra Mundial se aplicó de manera continua, y recién en 1966 la Ley de Horario Uniforme estandarizó las fechas de inicio y fin en todo el país norteamericano.

La ley estableció que los estados tienen la libertad de implementar el ajuste estival o no, pero en caso de hacerlo, tendrán que seguir la normativa de comienzo y finalización establecida por el gobierno federal.

La Ley de Política Energética introdujo un cambio significativo: desde 2007, el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y concluye el primer domingo de noviembre, el esquema que rige hasta la actualidad.

El gobernador de Texas firmó una ley para que el estado mantenga el horario de verano durante todo el año, pero debe ser autorizada por el Congreso federal Facebook Greg Abbott/Freepik

La iniciativa de Texas para eliminar el horario de verano

Texas aprobó una ley estatal con la intención de abolir el ajuste estival y mantener un horario único, conocido como “Hora de Texas”. La norma, identificada como HB 1393, fue firmada por el gobernador Greg Abbott el 20 de junio de 2025 y propone mantener de manera permanente el horario de verano.

Sin embargo, para que entre en vigor, el Congreso federal debe avalarla, ya que la regulación de las fechas de inicio y fin del ajuste de relojes depende de una legislación nacional.

El representante republicano Will Metcalf, uno de los impulsores del proyecto, expresó que el objetivo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos al reducir interrupciones del sueño y permitir más horas de luz por la tarde.

“Queremos que las familias disfruten de más tiempo al aire libre y que los trabajadores no sufran alteraciones en sus rutinas por un cambio impuesto”, argumentó ante sus pares legislativos.

Entre las principales razones que se mencionaron para mantener un horario fijo en Texas destacaron:

Salud y descanso : la medida apunta a evitar interrupciones del sueño y mejorar la salud mental.

: la medida apunta a evitar interrupciones del sueño y mejorar la salud mental. Seguridad vial : las autoridades aseguran que con una estabilidad en los relojes podrían reducirse los accidentes de tráfico.

: las autoridades aseguran que con una estabilidad en los relojes podrían reducirse los accidentes de tráfico. Ahorro de energía : un uso más eficiente de la luz natural implicaría menos consumo eléctrico.

: un uso más eficiente de la luz natural implicaría menos consumo eléctrico. Productividad: tanto trabajadores como estudiantes contarían con rutinas más estables.