Quién enfrenta a Katie Hobbs, según las encuestas: los rivales republicanos de la gobernadora en las elecciones 2026

Arizona se prepara para una de las elecciones estatales más observadas del ciclo. La gobernadora Katie Hobbs competirá por un nuevo mandato, pero antes la atención está puesta en la interna del Partido Republicano, donde cuatro aspirantes buscan quedarse con la nominación para las elecciones generales del 3 de noviembre.

Primarias republicanas: quiénes buscan enfrentar a Katie Hobbs

El calendario electoral establece que las elecciones primarias en Arizona tendrán lugar el martes 21 de julio. Los votantes registrados en el Partido Republicano elegirán al candidato que competirá en las generales frente a la demócrata y actual gobernadora, Katie Hobbs.

El listado oficial señala a cuatro aspirantes que buscarán, a través del voto, lograr avanzar a la próxima instancia:

Andy Biggs , congresista por el Distrito cinco de Arizona.

, congresista por el Distrito cinco de Arizona. David Schweikert , representante federal por el 1.° Distrito de Arizona .

, representante federal por el . Ken Miceli , empresario y líder comunitario con más de 28 años de experiencia en el sector de la construcción en Arizona.

, empresario y líder comunitario con más de 28 años de experiencia en el sector de la construcción en Arizona. Scott Neely, quien se presenta como una opción conservadora que busca representar a los ciudadanos que se sienten ignorados.

El ganador de esta contienda interna se medirá contra la actual gobernadora, Katie Hobbs, candidata por el Partido Demócrata para las elecciones generales del 3 de noviembre. Las encuestas anticipan una contienda reñida en noviembre, con un porcentaje significativo de votantes que aún no definió su preferencia.

Andy Biggs llega como favorito para la nominación republicana

Los sondeos publicados durante junio mostraron una amplia ventaja de Andy Biggs sobre el resto de los aspirantes republicanos. Según la encuesta de NextGenP que consultó a 1683 votantes probables, los porcentajes se dividieron de la siguiente manera:

Andy Biggs obtuvo el 56,6% de la intención al voto

obtuvo el de la intención al voto David Schweikert registró el 10,7%

registró el Scott Neely obtuvo el 3,2%

obtuvo el Ken Miceli obtuvo el 1,5%

obtuvo el Un 28% aún permanece indeciso

Los datos de RealClear Polling (RCP), un sitio estadounidense especializado que recopila los resultados de varias encuestas, también mostraron una ventaja sólida y creciente para el congresista Andy Biggs:

Andy Biggs lideró la intención del voto con el 48%

lideró la intención del voto con el David Schweikert recibió un 18% de apoyo

La recopilación de datos en RCP mostró que la ventaja de Biggs se amplió en el último período. En febrero, su ventaja sobre Schweikert era de 21 puntos (40% a 19%).

El republicano Andy Biggs emerge como el principal contendiente de Katie Hobbs para la gobernación de Arizona Imagen compuesta

Qué muestran las encuestas para noviembre en Arizona

Si Biggs confirma su condición de favorito en la primaria, las proyecciones indican que enfrentaría una elección competitiva frente a Katie Hobbs. Las distintas mediciones mostraron diferencias reducidas entre ambos y, en algunos casos, márgenes compatibles con un empate técnico.

Los estudios difundidos durante los últimos meses reflejan escenarios variables:

Katie Hobbs tiene niveles de apoyo que oscilan entre el 37% y el 51%

tiene niveles de apoyo que oscilan entre el Andy Biggs obtiene entre el 32% y el 44%

Un sondeo de febrero realizado por Noble Predictive Insights situó a Hobbs con un 42% frente a un 37% de Biggs. No obstante, encuestas anteriores llegaron a mostrar a Biggs con una leve ventaja sobre la gobernadora por un margen de 44% a 43%.

En un eventual enfrentamiento entre Hobbs y David Schweikert, las mediciones disponibles presentan una ventaja algo mayor para la gobernadora demócrata:

Katie Hobbs cuenta con un 44% de la intención al voto

cuenta con un de la intención al voto David Schweikert con un 35%

Las primarias en Arizona serán el 21 de julio y las generales el 3 de noviembre Imagen ilustrativa creada con IA

Los votantes indecisos pueden definir la gobernación

Uno de los factores que más atención concentra entre estos análisis es el porcentaje de electores que todavía no manifiesta una preferencia para la elección general. Las estimaciones sitúan ese segmento en torno al 24,6%, una cifra suficiente para modificar el resultado final.

El comportamiento histórico de Arizona también influye en las proyecciones. La elección para gobernador de 2022 terminó con una diferencia inferior a un punto porcentual, según lo retomado por Politico. Esto mantiene a Arizona como uno de los territorios considerados competitivos.

Las plataformas de análisis electoral, como RealClear Polling, siguen la evolución de la campaña mediante modelos estadísticos y recopilación de encuestas que permiten observar el comportamiento político del estado y las posibilidades de cada fuerza.