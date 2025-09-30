En Arizona: el calendario de pagos del Seguro Social en octubre 2025

Cada mes, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) le deposita una ayuda económica a los habitantes de Arizona que están inscritos en alguno de sus programas de asistencia. Durante el mes de octubre, un tipo de beneficiario en específico recibirá dos pagos en días distintos.

Cuándo se pagarán los beneficios del Seguro Social de octubre en Arizona

La SSA publicó a inicios del 2025 el calendario completo de pagos del Seguro Social. La agencia de gobierno indicó que, para saber cuándo se recibirá el dinero, las personas deberán tomar en cuenta su fecha de nacimiento.

La mayoría de los depósitos se realizarán los días miércoles (Social Security Administration)

Según lo expuesto en el calendario de la SSA, los residentes de Arizona que pertenezcan al programa del Seguro Social percibirán sus beneficios en los siguientes días de octubre:

Fecha de nacimiento del 1° al 10 : 8 de octubre (segundo miércoles del mes).

: (segundo miércoles del mes). Fecha de nacimiento del 11 al 20 : 15 de octubre (tercer miércoles del mes).

: (tercer miércoles del mes). Fecha de nacimiento del 21 al 31: 22 de octubre (cuarto miércoles del mes).

En Arizona y en el resto de Estados Unidos, existen tres tipos de beneficiarios que recibirán el dinero en fechas distintas que no seguirán el mismo patrón del Seguro Social:

Las personas que son parte del programa de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) tendrán dos fechas de pago: el 1° y el 31 de octubre . Esto sucederá porque durante el mes de septiembre no se realizó ningún depósito.

(SSI) tendrán dos fechas de pago: el . Esto sucederá porque durante el mes de septiembre no se realizó ningún depósito. Quienes están inscritos en el Seguro Social desde mayo de 1997 o antes , obtendrán su dinero el 3 de octubre .

, obtendrán su dinero el . Para los habitantes que reciben los beneficios del Seguro Social y del SSI al mismo tiempo, el pago del Seguro Social se realizará el 3 de octubre, mientras que el del SSI llegará el 1° de octubre.

La SSA agregó que, en caso de que el depósito no llegue en la fecha estipulada, se debe esperar un periodo de tres días antes de reportar el problema con la agencia de gobierno.

Quiénes pueden inscribirse al Seguro Social

Para registrarse en uno de los programas de asistencia del Seguro Social, los interesados deberán ingresar al sitio de la SSA y llenar un primer formulario para saber cuál opción disponible sería la más acorde a sus necesidades.

El Seguro Social apoya a las personas que no pueden trabajar, como a los adultos mayores y a quienes presentan una discapacidad (Unsplash/Jon Tyson)

Entre esos primeros requisitos se deberá especificar si:

Se es mayor o menor de 18 años .

. Se desea aplicar para recibir los beneficios por : jubilación (para trabajadores que pagaron impuestos del Seguro Social), familia (para cónyuges o excónyuges de un trabajador que pagó impuestos del Seguro Social), discapacidad (para quienes su condición les impide trabajar) o sobrevivencia (para cónyuges o excónyuges de alguien que falleció y pagó impuestos del Seguro Social).

: (para trabajadores que pagaron impuestos del Seguro Social), (para cónyuges o excónyuges de un trabajador que pagó impuestos del Seguro Social), (para quienes su condición les impide trabajar) o (para cónyuges o excónyuges de alguien que falleció y pagó impuestos del Seguro Social). Se busca pertenecer al SSI, ya sea por ser mayor de 65 años o por presentar una discapacidad.

El calendario de pagos del Seguro Social para lo que resta del 2025

Así como sucederá en octubre, las fechas de pago durante los meses de noviembre y diciembre seguirán la misma regla que considera la fecha de nacimiento para decidir qué miércoles recibirán su dinero los beneficiarios.

Saber cuándo depositarán los beneficios en los próximos meses puede ser de utilidad para planear gastos futuros, en especial los asociados a las fiestas de fin de año (Unsplash/Unseen Studio)

Para los residentes de Arizona que necesiten saber con anticipación cuándo se realizarán los depósitos del Seguro Social en lo que resta del 2025, el calendario de la SSA tendrá el siguiente orden:

Fecha de nacimiento del 1° al 10:

12 de noviembre

10 de diciembre

Fecha de nacimiento del 11 al 20:

19 de noviembre

17 de diciembre

Fecha de nacimiento del 21 al 31:

26 de noviembre

25 de diciembre

Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI):

1° y 31 de diciembre

Personas inscritas al Seguro Social desde mayo de 1997 o antes: