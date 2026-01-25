Escándalo en Arizona: la fiscal que dijo algo polémico sobre los agentes del ICE y la ley de autodefensa en EE.UU.

El debate por la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Arizona escaló a un nuevo nivel. En una entrevista televisiva, la fiscal general del estado, Kris Mayes, dejó una frase que abrió interrogantes sobre los límites de la autodefensa, el uso de máscaras por parte de agentes federales y el riesgo de enfrentamientos armados en comunidades tensionadas por las deportaciones.

La frase de la fiscal de Arizona que reavivó el debate por el ICE

La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, quedó en el foco de la discusión tras una entrevista exclusiva concedida a 12 News, en la que abordó la llegada y expansión de agentes del ICE en el área metropolitana de Phoenix.

Durante ese diálogo con el periodista Bram Resnick, Mayes expresó su preocupación por la combinación entre operativos federales, agentes enmascarados y la ley estatal conocida como “stand your ground”, que permite a una persona defenderse si cree razonablemente que su vida está en peligro.

En ese contexto, y ante la aclaración del periodista de que ella no habilitaba a la población a disparar contra un oficial, la fiscal respondió: “No, pero de nuevo, si estás siendo atacado por alguien que no está identificado como un oficial de paz, ¿cómo lo sabes?”.

Mayes planteó una preocupación legal sobre cómo un ciudadano puede distinguir a un agresor de un agente federal si este último utiliza máscaras y no está claramente identificado MICHAEL M. SANTIAGO� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Aumento de las redadas del ICE en Phoenix: la señal que detectó la fiscal

Según explicó la funcionaria en la entrevista, su oficina tiene una “vista en primera fila” de la expansión del ICE en el Valle. El edificio del despacho del fiscal general, ubicado en el centro de Phoenix, se encuentra al lado de la sede de la agencia federal, lo que le permite observar de manera directa el movimiento de personal y vehículos.

Mayes relató que recientemente se descargaron dos camiones llenos de automóviles, tanto identificados como encubiertos, lo que interpretó como una señal clara de un aumento en la capacidad operativa del organismo federal.

En declaraciones a 12 News, sostuvo que este despliegue no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia que ya se vio en ciudades como Minneapolis y Portland, donde las tensiones entre oficiales federales y residentes derivaron en confrontaciones.

Quién es Kris Mayes, la fiscal en el centro del debate

Más allá de la polémica puntual, Kris Mayes es una figura con una extensa trayectoria en la vida pública de Arizona.

Nacida y criada en una zona forestal en Prescott, se formó en escuelas públicas del estado y proviene de una familia vinculada a la educación y la salud, según cuenta su biografía oficial.

Como la fiscal general número 27 de Arizona y la segunda mujer en ocupar el cargo, Mayes cuenta con una formación académica en Ciencias Políticas, Periodismo y Derecho

Estudió ciencia política y periodismo en la Universidad Estatal de Arizona, donde inició su carrera profesional como reportera, y luego obtuvo una maestría en Administración Pública en la Universidad de Columbia. Su formación jurídica se completó con un título de abogada en la misma universidad de Arizona.

Antes de asumir en su cargo actual, Mayes ocupó cargos en la administración de Janet Napolitano a comienzos de los años 2000 y luego fue designada en la Comisión de Corporaciones de Arizona. Allí ganó dos elecciones estatales y ejerció como comisionada entre 2003 y 2010, período en el que también fue presidenta del organismo.

En la actualidad, es la fiscal general número 27 de Arizona, además de la segunda mujer en llegar a ese cargo. Desde su propio perfil institucional, se define como una “abogada para el pueblo”.