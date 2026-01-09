Fue deportado cuatro veces de EE.UU. y el ICE lo arrestó durante un operativo en un Home Depot de Phoenix

Las autoridades federales de Estados Unidos confirmaron que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo a dos migrantes en Phoenix, uno de ellos había sido deportado cuatro veces de EE.UU. Todo ocurrió durante un operativo en las inmediaciones de un Home Depot. Activistas temen que este sea el primer paso de un aumento de las detenciones en la ciudad de Arizona.

El DHS confirmó la detención de dos migrantes indocumentados en Phoenix

Los agentes del ICE se acercaron el último domingo hasta el estacionamiento de una tienda de Home Depot en 36th Street y Thomas Road. En el lugar, que suele ser un punto donde se reúnen varios jornaleros, los oficiales concretaron dos arrestos.

El Home Depot de Phoenix donde el ICE detuvo a dos migrantes Google Maps

De acuerdo con lo que confirmó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a AzCentral, los detenidos fueron identificados como Juan Esquivel Moreno y Fernando Molina Mendoza. En ambos casos, se trata de migrantes sin estatus legal, según las autoridades.

En el caso de Esquivel Moreno, el DHS dijo que es un “extranjero criminal de México” que cometió un delito grave al reingresar ilegalmente a EE.UU. Además, fue deportado cuatro veces en el pasado.

Por otro lado, Molina Mendoza no tiene antecedentes penales, pero la autoridad afirmó que tampoco posee estatus legal en EE.UU. y que por eso el ICE procedió con su arresto en Phoenix.

Migrantes temen que Phoenix sea el próximo objetivo del ICE

Luego de los arrestos, activistas manifestaron su preocupación por ciertos movimientos que podrían indicar que la ciudad recibirá un despliegue de agentes federales.

Migrantes de Phoenix temen que el ICE comience un operativo dirigido en la ciudad Unsplash

De acuerdo con la respuesta que brindó el DHS sobre el caso, las detenciones en el Home Depot se trataron de una operación dirigida, no una redada general. Sin embargo, extranjeros miran con preocupación otras señales.

En octubre, el gobierno de Donald Trump removió a John Cantú, quien estaba encargado de las operaciones de inmigración y deportación en Arizona.

Con la intención de la administración republicana de subir las cifras de detenciones y deportaciones, se aumentó el financiamiento para la agencia federal. Con los fondos extra y la designación de una nueva persona a cargo en el estado, activistas temen por una operación enfocada en Phoenix, como ocurrió recientemente en Minneapolis y otras ciudades.

Activistas de Phoenix, Arizona, temen por la posibilidad de un operativo dirigido del ICE usicegov

El pedido de migrantes de Phoenix a Home Depot para protegerse del ICE

Salvador Reza, un activista por los derechos de los migrantes en Arizona, exigió a la empresa que impida que el ICE realice detenciones de jornaleros en sus estacionamientos.

Según le comentó a Phoenix New Times, los migrantes saben que la agencia utiliza estos puntos para hacer arrestos y pidió a la compañía que se involucre para evitarlo.

“Tenemos que castigar a quienes persiguen a nuestras comunidades. Le pedimos a los inmigrantes que no vengan a este lugar porque es peligroso”, indicó.

Al ser consultada por el medio, la empresa respondió sobre la operación reciente del ICE. El vocero George Lane indicó que Home Depot no tuvo nada que ver con los arrestos y que no recibió ninguna notificación sobre una operación migratoria.