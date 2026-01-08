Siguen las redadas en Minneapolis: inquietantes imágenes de agentes del ICE sobre un techo para hacer un arresto

En medio de los operativos migratorios de las agencias federales en Minneapolis, Un residente grabó el momento en el que oficiales se subieron a un techo y apuntaron a dos trabajadores de una obra de construcción. El incidente ocurrió el mismo día en el que un agente disparó a una mujer en un operativo en la ciudad, quien posteriormente falleció.

Oficiales federales apuntaron a trabajadores sobre un techo durante un operativo

El suceso ocurrió en una obra en construcción de Minneapolis, según registró el residente Martín Luna en su cuenta de Instagram. El video comienza con dos trabajadores ubicados sobre el techo del edificio.

Agentes del ICE apuntaron y golpearon a trabajadores de una construcción en Minneapolis

A pocos metros de ellos, un oficial federal que había trepado a esa altura les apuntó con un arma. Desde un edificio cercano, Luna y otras personas que se encontraban presentes en la zona les gritaban a los trabajadores para que mantuvieran la calma.

La secuencia duró unos segundos. En medio de la tensión, el agente abandonó su posición y se dispuso a bajar. Sin embargo, en paralelo se desarrollaba otra situación dentro de la obra.

El video difundido por el residente de Minneapolis tiene un corte de edición. En la siguiente toma, se observa lo que ocurría en el interior del predio, donde se registró un tumulto entre trabajadores y agentes.

Desde la ventana del edificio contiguo, se ve a dos agentes que forcejeaban con un trabajador. Al advertir la situación, Luna les gritó a los agentes que estaba grabando lo que ocurría.

Además de apuntar con un arma, denunciaron que agentes del ICE golpearon a un empleado de construcción Captura Instagram @martinfrijolito

Poco después, con ayuda de un tercer oficial, lograron reducir al hombre. Según denunció el testigo, una vez que ya estaba esposado, los oficiales continuaron con los golpes. Por el movimiento de la cámara, las imágenes sobre este suceso no son completamente claras.

La muerte de una mujer que conmocionó a Minnesota

Las detenciones en la construcción se dieron el miércoles, el mismo día en que un agente federal disparó a una mujer que iba a bordo de su auto en Minneapolis. El hecho derivó en la muerte de la ciudadana estadounidense de 37 años, identificada como Renee Good.

Tras el incidente, comenzaron las versiones cruzadas entre autoridades federales y locales sobre lo que ocurrió.

El momento en que un agente de migraciones ICE dispara y mata a una mujer en Minneapolis

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que la mujer quiso embestir a agentes que habían quedado atrapados en la nieve. Según su visión, el disparo fue en defensa propia y calificó el suceso como un “acto de terrorismo”.

En contraste, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dijo que esa versión era mentira y que el uso “imprudente” del poder por parte del oficial terminó en la muerte de Good.

El operativo federal en Minnesota

De acuerdo con lo que publicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en su sitio web, el operativo en la zona metropolitana de Minneapolis-Saint-Paul ya dejó como saldo más de 1000 detenidos.

En publicaciones previas en redes sociales, la entidad indicó que se trata de la "mayor operación del DHS hasta la fecha“. Según Associated Press, 2000 agentes fueron enviados a la zona como parte de la misión.