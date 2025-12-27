Información oficial de Arizona: calendario de pagos SNAP para enero 2026

A partir de 2026, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) implementará modificaciones en sus requisitos y también restricciones sobre el uso de los beneficios. Algunas personas podrían incluso perder la ayuda si no se alinean a las nuevas normas, incluidos los habitantes de Arizona.

Calendario de pagos de SNAP en Arizona

Los pagos del programa en Arizona se realizarán durante los primeros 13 días de cada mes y ordenados por la primera letra del apellido de los beneficiarios, según establece el calendario del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).

En el primer mes del Año Nuevo las fechas exactas de pago del SNAP son:

Si la primera letra del apellido es A o B los beneficios estarán disponibles el día 1° de enero

Si la primera letra del apellido es C o D los beneficios estarán disponibles el día 2 de enero

Si la primera letra del apellido es E o F los beneficios estarán disponibles el día 3 de enero

Si la primera letra del apellido es G o H los beneficios estarán disponibles el día 4 de enero

Si la primera letra del apellido es I o J los beneficios estarán disponibles el día 5 de enero

Si la primera letra del apellido es K o L los beneficios estarán disponibles el día 6 de enero

Si la primera letra del apellido es M o N los beneficios estarán disponibles el día 7 de enero

Si la primera letra del apellido es O o P los beneficios estarán disponibles el día 8 de enero

Si la primera letra del apellido es Q o R los beneficios estarán disponibles el día 9 de enero

Si la primera letra del apellido es S o T los beneficios estarán disponibles el día 10 de enero

Si la primera letra del apellido es U o V los beneficios estarán disponibles el día 11 de enero

Si la primera letra del apellido es W o X los beneficios estarán disponibles el día 12 de enero

Si la primera letra del apellido es Y o Z los beneficios estarán disponibles el día 13 de enero

Cuáles son las restricciones de SNAP en Arizona

En Arizona, los recursos del SNAP no pueden ser utilizados para comprar los siguientes alimentos, según la USDA:

Cerveza, vino y licor.

Cigarrillos y tabaco.

Alimentos y bebidas que contienen sustancias controladas como cannabis/marihuana y CBD.

Vitaminas, medicamentos y suplementos.

Animales vivos (excepto mariscos, pescado extraído del agua y animales sacrificados antes de recogerlos de la tienda).

Alimentos que están calientes en el punto de venta.

Alimentos para mascotas

Artículos de limpieza, productos de papel y otros artículos para el hogar.

Artículos de higiene y cosméticos

Aunque Arizona no forma parte de las nuevas restricciones de artículos que se pueden adquirir con SNAP, existen 18 entidades de Estados Unidos que prohibirán la compra de “comida chatarra” y bebidas azucaradas, algunas desde enero de 2026 y otras en los meses siguientes. Estas son:

Florida

Idaho

Indiana

Iowa

Nebraska

Utah

West Virginia

Oklahoma

Luisiana

Colorado

Texas

Virginia

Arkansas

Tennessee

Hawái

Carolina del Sur

Dakota del Norte

Missouri

Las nuevas reglas de SNAP que pueden hacer que millones pierdan sus beneficios

Luego de que el presidente Donald Trump firmara la One Big Beautiful Bill Act (OBBB, por sus siglas en inglés), se espera una reducción importante en el número de beneficiarios de SNAP.

Los nuevos lineamientos de SNAP podrán hacer que millones pierdan sus beneficios en 2026 (ARCHIVO-Freepik/wayhomestudio)

Esto debido a los nuevos lineamientos que se aplicarán en el programa, de los que destacan algunos como: