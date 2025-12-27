Información oficial de Arizona: calendario de pagos SNAP para enero 2026
El programa aplicará nuevos lineamientos y también impondrá restricciones
- 4 minutos de lectura'
A partir de 2026, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) implementará modificaciones en sus requisitos y también restricciones sobre el uso de los beneficios. Algunas personas podrían incluso perder la ayuda si no se alinean a las nuevas normas, incluidos los habitantes de Arizona.
Calendario de pagos de SNAP en Arizona
Los pagos del programa en Arizona se realizarán durante los primeros 13 días de cada mes y ordenados por la primera letra del apellido de los beneficiarios, según establece el calendario del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).
En el primer mes del Año Nuevo las fechas exactas de pago del SNAP son:
- Si la primera letra del apellido es A o B los beneficios estarán disponibles el día 1° de enero
- Si la primera letra del apellido es C o D los beneficios estarán disponibles el día 2 de enero
- Si la primera letra del apellido es E o F los beneficios estarán disponibles el día 3 de enero
- Si la primera letra del apellido es G o H los beneficios estarán disponibles el día 4 de enero
- Si la primera letra del apellido es I o J los beneficios estarán disponibles el día 5 de enero
- Si la primera letra del apellido es K o L los beneficios estarán disponibles el día 6 de enero
- Si la primera letra del apellido es M o N los beneficios estarán disponibles el día 7 de enero
- Si la primera letra del apellido es O o P los beneficios estarán disponibles el día 8 de enero
- Si la primera letra del apellido es Q o R los beneficios estarán disponibles el día 9 de enero
- Si la primera letra del apellido es S o T los beneficios estarán disponibles el día 10 de enero
- Si la primera letra del apellido es U o V los beneficios estarán disponibles el día 11 de enero
- Si la primera letra del apellido es W o X los beneficios estarán disponibles el día 12 de enero
- Si la primera letra del apellido es Y o Z los beneficios estarán disponibles el día 13 de enero
Cuáles son las restricciones de SNAP en Arizona
En Arizona, los recursos del SNAP no pueden ser utilizados para comprar los siguientes alimentos, según la USDA:
- Cerveza, vino y licor.
- Cigarrillos y tabaco.
- Alimentos y bebidas que contienen sustancias controladas como cannabis/marihuana y CBD.
- Vitaminas, medicamentos y suplementos.
- Animales vivos (excepto mariscos, pescado extraído del agua y animales sacrificados antes de recogerlos de la tienda).
- Alimentos que están calientes en el punto de venta.
- Alimentos para mascotas
- Artículos de limpieza, productos de papel y otros artículos para el hogar.
- Artículos de higiene y cosméticos
Aunque Arizona no forma parte de las nuevas restricciones de artículos que se pueden adquirir con SNAP, existen 18 entidades de Estados Unidos que prohibirán la compra de “comida chatarra” y bebidas azucaradas, algunas desde enero de 2026 y otras en los meses siguientes. Estas son:
- Florida
- Idaho
- Indiana
- Iowa
- Nebraska
- Utah
- West Virginia
- Oklahoma
- Luisiana
- Colorado
- Texas
- Virginia
- Arkansas
- Tennessee
- Hawái
- Carolina del Sur
- Dakota del Norte
- Missouri
Las nuevas reglas de SNAP que pueden hacer que millones pierdan sus beneficios
Luego de que el presidente Donald Trump firmara la One Big Beautiful Bill Act (OBBB, por sus siglas en inglés), se espera una reducción importante en el número de beneficiarios de SNAP.
Esto debido a los nuevos lineamientos que se aplicarán en el programa, de los que destacan algunos como:
- Se elevará el límite máximo de edad para cumplir con los requisitos de trabajo de los 54 años a los 64 años
- Se reduce el límite de edad las exenciones para los padres o familiares a cargo de un menor de 18 a 14 años.
- Desaparecerán excepciones que antes cubrían a personas sin hogar, veteranos y personas menores de 24 años que estuvieron bajo la tutela del estado.
- Se limitarán los accesos a SNAP para personas provenientes de otros países.
- Se aplicará la regla de las 80 horas, para que los beneficiarios cumplan con el requisito de trabajar, estudiar o hacer voluntariado ese mínimo de tiempo al mes.
Otras noticias de Agenda EEUU
Nuevo feriado en California en 2026. El día libre promulgado por Gavin Newsom que rinde honor a una comunidad migrante
Seguro Social en Illinois. Calendario completo y de cuánto será el pago en enero 2026
Para extranjeros con residencia legal. Actualización sobre la green card: los cambios a partir del 26 de diciembre en EE.UU.
- 1
Una joven argentina fue premiada por la paz en La Haya y recibió una ovación por su emotivo discurso: “A los héroes de América”
- 2
Una ginecóloga explicó por qué aumentaron los casos de sífilis en el país y advirtió cuál es la población de riesgo
- 3
Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, calor extremo y vientos fuertes para este sábado 27 de diciembre: las provincias afectadas
- 4
Revolucionario: sembraron maíz en Santa Cruz y hay fuerte expectativa por una ventaja única