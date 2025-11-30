Las nuevas reglas de SNAP por la que se podría perder en beneficio en 2026

El presidente Donald Trump firmó la ley conocida como One Big Beautiful Bill (OBBB, por sus siglas en inglés) el 4 de julio de 2025, donde se aprobaron una serie de modificaciones en los criterios de elegibilidad para recibir los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). El gobierno estimó que millones de personas perderán este apoyo económico en los próximos años como consecuencia de las nuevas reglas implementadas.

Cuáles son las nuevas reglas del SNAP que se aprobaron en 2025

Más de 41 millones de personas de bajos recursos en Estados Unidos dependen de los pagos del SNAP para comprar alimentos cada mes.

Es la primera vez que el gobierno de EE.UU. aumenta el rango de edad para las personas sin discapacidades y que no tienen dependientes (Pexels/Matthias Zomer)

De acuerdo con el Pew Research Center, esta cantidad representa a uno de cada ocho individuos en el país. Sin embargo, se espera que la cifra disminuirá en los próximos años debido a los cambios propuestos en la OBBB.

Entre las nuevas medidas que afectarán a los beneficiarios del SNAP se encuentran:

Nuevos requisitos laborales

El Servicio de Alimentación y Nutrición (FNS, por sus siglas en inglés) explicó en su página oficial que el límite máximo de edad para cumplir con los requisitos de trabajo se elevará de los 54 años a los 64 años, en el caso de los adultos que no tienen una discapacidad y que no cuentan con dependientes.

También se modificaron las exenciones para los padres o familiares a cargo de un menor. El límite de edad de la persona bajo su cuidado pasará de los 18 años a los 14 años.

Además, el FNS anunció que desaparecerán las excepciones que antes cubrían a las personas sin hogar, a los veteranos y a los individuos que tienen 24 años o menos y que estuvieron bajo la tutela del estado cuando cumplieron 18 años.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) publicó un reporte con las estimaciones de cuántas personas se verán afectadas por estos cambios en los parámetros para ser aceptado en el SNAP.

Según el informe, se espera que un aproximado de 2.4 millones de individuos perderán el apoyo económico mensual entre 2025 y 2034. Esa cifra solo contempló a quienes no cumplirán con los requerimientos laborales; no a la totalidad de individuos que ya no serán admitidos en el programa.

Las personas que recibieron asilo en EE.UU. después de ser víctimas de trata ya no podrán recibir los beneficios del SNAP (Pixabay)

Restricciones para los solicitantes de asilo

El FNS señaló que algunas personas provenientes de otros países ya no podrán inscribirse en el SNAP. ABC News detalló que esta medida incluye a las víctimas de trata que fueron certificadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Según la CBO, 90 mil individuos en el país dejarán de ser candidatos para recibir el subsidio del SNAP bajo este nuevo criterio. El FNS agregó que los beneficios podrán recuperarse si los interesados cumplen con el resto de los requisitos y, además, terminan un periodo de espera de cinco años después de haber recibido su green card.

Los estados que no puedan solventar los costos del SNAP podrían abandonar el programa por completo (Unsplash/Giorgio Trovato)

Costos adicionales para los estados

Antes de la aprobación de la OBBB, los estados utilizaban el presupuesto federal para cubrir los pagos del SNAP. Los fondos federales también cubrían los errores en los depósitos, es decir, cuando a los beneficiarios se les pagaba menos o más de lo estipulado.

El FNS indicó que ahora el dinero que el gobierno destinará al SNAP dependerá de las tasas de error. De acuerdo con ABC News, los estados que tengan una tasa de error mayor al 6% tendrán que cubrir entre el 5% y hasta el 15% del capital destinado al programa.

Por esa razón, la CBO espera que los estados de EE.UU. tendrán una de tres reacciones: conservarán sus criterios de elegibilidad actuales, los cambiarán para reducir la cantidad de beneficiarios o abandonarán por completo el programa del SNAP porque no serán capaces de financiarlo sin ayuda del gobierno.

La CBO calculó que un aproximado de 300 mil personas perderán el subsidio entre 2028 y 2034 como consecuencia de esta regla.