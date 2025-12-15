Los estados que anuncian restricciones de lo que se puede comprar con los cupones SNAP
La medida permitirá ampliar las prohibiciones sobre el uso de los cupones, según las normas que definió cada jurisdicción
En los últimos meses, el gobierno federal autorizó a varios estados a ampliar sus restricciones sobre el Programa de Cupones para Alimentos (SNAP, por sus siglas en inglés). Al igual que ya habían hecho otras 12 entidades, los lineamientos limitan la compra de determinados productos y comenzarán a aplicarse de forma escalonada en 2026.
Seis nuevos estados recibieron autorización para restringir el uso de los cupones SNAP
Por norma federal, el programa SNAP solo puede utilizarse para comprar ciertos alimentos. En ese marco, Hawái, Missouri, Dakota del Norte, Carolina del Sur, Virginia y Tennessee fueron incluidos recientemente en la lista que aumenta el alcance de las prohibiciones.
Los vetos para los beneficiarios de SNAP se aplican según las normas de cada estado. Más allá de recibir el permiso federal, son las autoridades estatales las que determinan los detalles de los productos que no se pueden comprar con la ayuda social.
La lista de los 18 estados que tienen restricciones para el programa SNAP
Con la adición de los seis estados mencionados, ya son 18 los que oficialmente impondrán nuevas prohibiciones a partir de 2026. En su sitio web oficial, el Departamento de Agricultura detalla cuáles son y sus condiciones.
El listado completo con las restricciones de cada uno y la fecha de entrada en vigor de las mismas está compuesto así:
Desde enero
En este caso, todos los estados aplicarán los cambios desde el 1° de enero de 2026, a excepción de Louisiana, que lo hará el 15.
- Florida: no permitirá la compra de refrescos, bebidas energizantes, dulces y postres.
- Idaho: gaseosas y dulces.
- Indiana: gaseosas y dulces.
- Iowa: productos sujetos a impuestos estatales, entre los que se encuentran dulces y refrescos.
- Nebraska: gaseosas y bebidas energizantes.
- Oklahoma: gaseosas y dulces.
- Utah: refrescos.
- West Virginia: gaseosas.
- Louisiana: refrescos, bebidas energizantes y dulces.
Desde el 1° de marzo
- Colorado: gaseosas.
Desde el 1° de abril
- Texas: bebidas azucaradas y dulces.
- Virginia: bebidas azucaradas.
Desde julio
- Arkansas: gaseosas, bebidas de frutas y verduras con menos del 50% de jugo natural, junto a otras bebidas no saludables y dulces. Aplica desde el 1° de julio.
- Tennessee: alimentos procesados y bebidas como gaseosas y energizantes. Las restricciones rigen desde el 31 de julio.
Desde agosto
- Hawái: refrescos. Aplica desde el 1° de agosto.
- Carolina del Sur: dulces, bebidas energizantes y azucaradas. Entra en vigor el 31 de agosto.
Desde el 1° de septiembre
- Dakota del Norte: refrescos, bebidas energizantes y dulces.
Desde el 1° de octubre
- Missouri: dulces, postres preparados y ciertas “bebidas no saludables”.
Qué prohíbe comprar SNAP según la norma federal
Más allá de las prohibiciones extra que sumarán 18 estados de EE.UU. en 2026, el programa de cupones SNAP tiene algunas limitaciones por norma federal.
Según el sitio del Departamento de Agricultura, el programa está destinado solamente a la compra de ciertos alimentos y no puede usarse para adquirir:
- Alcohol
- Cigarrillos o tabaco.
- Alimentos y bebidas con sustancias controladas.
- Vitaminas, medicamentos y suplementos.
- Comidas preparadas.
