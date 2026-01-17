La propuesta de Katie Hobbs en Arizona que incrementa el costo de los alojamientos vacacionales

Katie Hobbs, gobernadora de Arizona, propuso una nueva tarifa de alquiler a corto plazo que aplicará en plataformas como Airbnb y Vrbo. El incremento del costo a los alojamientos solo aplicará para vacacionistas y busca apoyar a la clase trabajadora de la entidad y financiar la asequibilidad de vivienda.

Cómo funciona la nueva tarifa propuesta por Katie Hobbs

Katie Hobbs habló sobre la creación del Fondo de Asequibilidad de Arizona, que aumentará la tarifa de alquileres a corto plazo a US$3,50 por noche, de acuerdo con el gobierno de Arizona.

Katie Hobbs propone una nueva tarifa para alquileres a corto plazo en Arizona (Facebook/Katie Hobbs)

La iniciativa está dirigida a visitantes provenientes de regiones fuera de El Estado del Gran Cañón y afectará principalmente a plataformas de alquileres como Airbnb y Vrbo.

El Fondo de Asequibilidad busca apoyar a los residentes de Arizona afectados por el aumento del costo de vida. La gobernadora Hobbs definió a la nueva tarifa como una “contribución modesta menor al precio de un café que ayudará a la fuerza laboral estatal”.

La inversión inicial para sostener el plan es de US$20 millones y pretende ser una fuente para el pago de servicios públicos, la construcción de viviendas asequibles y la mejora de servicios como el suministro de energía eléctrica.

El debate ante la nueva tarifa de alquiler en Arizona

Katie Hobbs presentó la iniciativa el pasado 12 de enero en una temporada alta para el turismo en Arizona debido a eventos como el torneo de golf WM Phoenix Open o la subasta de autos de colección Barrett-Jackson, de acuerdo con Fox News.

La propuesta de Katie Hobbs sobre la nueva tarifa a alquileres de corto plazo generó debate (Facebook/Governor Katie Hobbs)

Esto generó un debate entre algunos de los dueños de alquileres a corto plazo en la entidad y quienes apoyan la iniciativa.

Por un lado, personajes como Christopher Groesbeck, de la Coalición de Tempe para Vivienda Asequible, dijo celebrar la propuesta que beneficiará a los residentes a largo plazo, y argumentó que se requiere de un esfuerzo colectivo para concretar que Arizona sea más asequible.

Por otra parte, anfitriones de alquileres vacacionales como John Hildebrand señalaron que sus negocios ya pagan impuestos locales y estatales y que la nueva tarifa afectará también a los residentes que dependen del alojamiento para mantener a sus familias.

Mientras que Lauren Bouton, responsable de políticas de Airbnb, dijo que la propuesta de la gobernadora Hobbs supondría un nuevo impuesto para más de un millón de residentes de Arizona que se alojaron en alquileres vacacionales dentro de la entidad.

La nueva tarifa aplicable a plataformas como Airbnb sostendrá el fondo de asequibilidad a largo plazo en Arizona (Archivo) Imagen compuesta

Además, señaló que los viajes se encarecerán y que pondrá a los alquileres en desventaja frente a ejecutivos de empresas hoteleras. Por el momento la nueva tarifa es solo una propuesta que deberá ser discutida antes de aplicarse como medida.

Katie Hobbs también invierte en crear viviendas asequibles

En un comunicado, la gobernadora de Arizona precisó que también se creará un Fondo de Aceleración de Vivienda destinado a la construcción de hogares más asequibles.

Este fondo utilizará recursos públicos y privados para financiar viviendas de menor costo destinados a albergar a los residentes de la entidad. La inversión inicial será de US$2,5 millones y será destinada a las familias que más lo necesiten.

La gobernadora Katie Hobbs presentó varias propuestas en su cuarto informe del estado de Arizona (Facebook/Katie Hobbs)

Este proyecto va a la par del Fondo de Asequibilidad en Arizona y surge del aumento del costo de vivienda y servicios públicos en el Estado del Gran Cañón.

Estos fondos, y otras propuestas de Hobbs para reducir los costos de vida en Arizona fueron presentados en su cuarto informe sobre el estado, en el que priorizó la asequibilidad, la seguridad hídrica y la educación pública como temas centrales.

Otras ideas que destacan dentro del plan son el Paquete de Reducción de Impuestos para la Clase Media y la nueva tarifa por el uso de agua del centro de datos.