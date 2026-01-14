Buenas noticias para los mexicanos en Florida: el consulado de Orlando anuncia entrega de regalos en enero 2026

En medio de las estrictas políticas antiinmigración impuestas por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, la ciudad de Orlando tendrá una iniciativa que apunta a ayudar a la comunidad migrante. A finales de enero, el Consulado mexicano, junto con organizaciones no gubernamentales, entregarán regalos a las familias que se acerquen al recinto.

El consulado mexicano de Orlando anuncia entrega de regalos en enero 2026

En asociación con la organización Sembrando Esperanza, que se propone ayudar a niños de diferentes edades, el consulado mexicano de Orlando lanzó la iniciativa. La jornada tendrá lugar el 24 de enero de 9 hs a 13 hs (hora local) en 2550 Technology Dr, Orlando.

La entrega de regalos será realizada por el Consulado mexicano de Orlando el próximo 24 de enero @consulmexorl

Durante esta franja horaria, se entregará:

Ropa

Juguetes

Electrónicos

Pañales

Enseres domésticos

Artículos de belleza

La medida fue anunciada por el consulado en las redes sociales como “una jornada solidaria de entrega de regalos para familias, niñas y niños, pensada para acompañar y apoyar a nuestra comunidad".

Frecuentemente, a lo largo del año, el consulado de México en Orlando realiza eventos con distintas propuestas para apoyar a la comunidad latina en la ciudad.

A principios de 2026, llevaron a cabo una celebración por el Día de Reyes Magos en la que entregaron regalos, brindaron comida típica de las fiestas y realizaron actividades para las familias.

Además, diariamente se presentan abogados en el consulado para acercar orientación legal a los migrantes que residen en el estado.

Qué pueden hacer los mexicanos en el consulado de Orlando

Al margen de los frecuentes eventos que se realizan en el recinto, los migrantes que provienen de México también pueden avanzar con gestiones y trámites en el consulado.

Según su sitio web oficial, las autoridades allí ayudan a gestionar documentos mexicanos básicos, como:

Pasaportes mexicanos (nuevos o renovaciones).

(nuevos o renovaciones). Matrícula consular de identidad y residencia (documento oficial para residentes mexicanos en EE. UU.).

(documento oficial para residentes mexicanos en EE. UU.). Actas del Registro Civil de México : acta de nacimiento; acta de matrimonio; y acta de defunción.

: acta de nacimiento; acta de matrimonio; y acta de defunción. Certificaciones y legalizaciones de documentos mexicanos.

Registro de mexicanos en el exterior: estos servicios son fundamentales para acreditar identidad y vínculos con México.

El Consulado de México en Orlando ofrece asistencia legal y protección consular a los mexicanos Conexión Migrante

Además, se ofrece asistencia legal, en colaboración con abogados e iniciativas como el Programa de Asistencia Legal Externa.

Esto incluye información sobre derechos legales y cómo proceder si hay problemas con inmigración o detención.

También brinda protección consular en casos de arrestos, pérdida de documentos o violencia.

El consulado atiende de lunes a viernes de 8 hs a 17 hs. Para agendar una cita, la persona debe hacerlo a través del sistema MICONSULADO o llamar al número de atención del consulado, que es 407 422 0514.

La población mexicana y migrante en Orlando y Florida

Según análisis recientes y estimaciones de organizaciones demográficas y de investigación migratoria, Florida tiene alrededor de 5,8 millones de inmigrantes residentes de todas las categorías.

El grupo FWD.us calculó en el informe más reciente que cerca del 28% de la fuerza laboral de Florida es integrada por inmigrantes.

Esto abarca el 39% de la industria de la construcción, el 69% de la agricultura, el 30% de la fabricación, el 30% de los servicios empresariales y el 26% de ocio y hospitalidad.

Uno de cada cinco residentes actuales de Orlando nació en el extranjero VisitOrlando

Entre mayo de 2023 y enero de 2025, Florida fue el estado con más migrantes nuevos por cada 100 mil habitantes en Estados Unidos, según datos del gobierno obtenidos por Associated Press.

En Orlando, el escenario es similar, aunque las actualizaciones se publican con menor frecuencia. Los datos recopilados recientemente por Orlando Economic Partnership exhiben que aproximadamente uno de cada cinco residentes actuales de la región (o 572 mil personas) nació en el extranjero.

Entre todos los inmigrantes, el 33,6% corresponde a personas de Sudamérica. En total, según el informe, se estima que 27.650 residentes de Orlando provienen de México.