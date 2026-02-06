Qué se sabe sobre la desaparición de la madre de la conductora Savannah Guthrie en Tucson

TUCSON, Arizona.– El caso que conmueve a Estados Unidos sigue sumergido en el misterio y la incertidumbre. Hasta el momento no hubo respuesta a ninguno de los dos pedidos de la familia de la conductora de Today de NBC, Savannah Guthrie, para que el aparente secuestrador de su madre se comunique. Además, investigadores dijeron este jueves que no tienen pruebas de que Nancy Guthrie siga con vida tras haber sido capturada en su casa en Arizona durante el fin de semana.

La búsqueda se volvió cada vez más urgente porque la mujer de 84 años tiene un marcapasos, problemas cardíacos y podría morir si no recibe su medicación, advirtió el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos. Sin embargo, en una conferencia de prensa el jueves, las fuerzas de seguridad señalaron que todavía no hay sospechosos relevantes. Un análisis de ADN de sangre hallada en la galería delantera de la vivienda de Tucson confirmó que pertenecía a Nancy Guthrie, dijo el sheriff.

Según se informó, varias organizaciones periodísticas recibieron notas con pedidos de rescate vinculadas a la desaparición y al menos una de ellas parecería contener información que solo el secuestrador podría conocer.

Savannah Guthrie junto a su madre, Nancy Archivo

Mensaje a los secuestradores

En un video difundido el miércoles por la noche, Savannah Guthrie apareció sentada entre su hermana Annie y su hermano Camron mientras leía un comunicado preparado, con la voz temblorosa.

“Estamos listos para hablar. Sin embargo, vivimos en un mundo donde las voces y las imágenes se manipulan con facilidad”, dijo. Agregó: “Necesitamos saber sin ninguna duda que está viva y que la tienen ustedes. Queremos saber de ustedes y estamos listos para escuchar. Por favor, comuníquense”.

Camron Guthrie publicó un segundo video el jueves en nombre de la familia, reiterando el pedido. “No escuchamos nada de manera directa. Necesitamos que se comuniquen y que haya una forma de hablar con ustedes para poder avanzar”, dijo. “Pero primero tenemos que saber que tienen a nuestra mamá”.

Savannah Guthrie pide prueba de vida de su madre

Heith Janke, jefe del FBI en Phoenix, afirmó el jueves que “el tiempo es esencial” y anunció una recompensa de 50.000 dólares por información creíble sobre el secuestro.

Las notas de rescate “tomadas en serio”

Un correo electrónico enviado el lunes a la redacción de la estación KOLD-TV en Tucson incluía datos que solo el secuestrador podría conocer, contó a CNN la conductora Mary Coleman.

“Cuando vimos algunos de esos detalles, quedó claro después de un par de frases que esto podría no ser una broma”, dijo el miércoles.

La nota incluía una exigencia de dinero con un plazo fijado para las 17 del jueves y una segunda fecha el lunes.

Las autoridades realizaron una detención luego de que una de las notas de rescate resultara falsa, pero las demás siguen bajo investigación. En última instancia, será la familia Guthrie la que decida cómo responder a las demandas, indicaron las fuerzas de seguridad.

Escena del crimen en un barrio tranquilo

Los investigadores sostienen que Nancy Guthrie fue dejada en su casa por un familiar el sábado por la noche. Cuatro horas después, poco antes de las 2 del domingo, la cámara del timbre fue desconectada. Sin embargo, ella no tenía una suscripción activa, por lo que la empresa no pudo recuperar ningún video.

La vivienda de Nancy Guthrie, la madre desaparecida de la conductora del programa Today Savannah Guthrie, vista desde el aire el jueves 5 de febrero de 2026, en Tucson, Arizona Caitlin O'Hara� - FR172334 AP�

Minutos más tarde, un software registró movimiento en la vivienda, dijo el sheriff, aunque reconoció que podría haber sido un animal. A las 2.28 (6.28 en la Argentina), la aplicación del marcapasos de Guthrie se desconectó de su teléfono. Fue reportada como desaparecida alrededor del mediodía del domingo, cuando no se presentó en la iglesia para el servicio dominical.

Según una persona al tanto de la investigación, varios objetos personales —entre ellos el celular, la billetera y el auto— permanecían en la casa cuando las autoridades la allanaron.

Nancy Guthrie vivía sola en el exclusivo barrio Catalina Foothills, donde las casas están muy separadas entre sí y alejadas de la calle por largos accesos, portones y una densa vegetación desértica. Por la noche hay poca iluminación pública, lo que reduce las chances de que las cámaras de seguridad hayan captado imágenes útiles.

Sin un motivo claro

El sheriff dijo que es posible que Nancy Guthrie haya sido un blanco deliberado, pero que, de ser así, los investigadores no saben si el motivo está vinculado a que su hija sea una de las conductoras más visibles de la televisión.

El sheriff del condado de Pima County, Chris Nanos (izquierda), habla con la prensa el 3 de febrero de 2026 en Tucson, Arizona. Junto con el subdirector especial a cargo del Federal Bureau of Investigation (FBI), Jon Edwards (derecha), respondió preguntas sobre la búsqueda de Nancy Guthrie JAN SONNENMAIR� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Consultado por The Associated Press sobre si las fuerzas de seguridad conocían la razón, Nanos respondió: “Mi conjetura vale tanto como la suya”.

Una figura materna fuerte

Savannah Guthrie, la menor de tres hermanos, creció en Tucson, se graduó en la Universidad de Arizona y trabajó previamente como cronista y conductora en KVOA-TV antes de incorporarse a Today en 2011.

En el video del miércoles describió a su madre como una mujer “amable, creyente, leal y ferozmente amorosa, llena de bondad y luz”.

Savannah Guthrie llega a la fiesta de los Oscar organizada por Vanity Fair el domingo 27 de marzo de 2022, en el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts, en Beverly Hills Evan Agostini� - Invision�

Annie Guthrie agregó: “Mamá, si estás escuchando, necesitamos que vuelvas a casa. Te extrañamos”.

Agencia AP