Macy’s Parade en Nueva York: las mejores imágenes que deja el desfile por el Día de Acción de Gracias 2025

Este 27 de noviembre se celebra Thanksgiving en Estados Unidos. Para festejarlo, regresó el tradicional Desfile de Acción de Gracias de Macy’s para su 99.ª edición con algunos globos nuevos, incluido un gran carruaje de cebolla con ocho personajes del mundo de “Shrek“.

Cómo fue el desfile de Thanksgiving en Nueva York

El Desfile de Macys en Nueva York de este jueves 27 de noviembre se extendió hasta pasado el mediodía con la presencia de más de 100 técnicos y voluntarios. El recorrido comenzó en el Upper West Side de Manhattan y cerró en la icónica tienda Macy’s Herald Square en la calle 34.

Era un día frío en la ciudad, con temperaturas que rozaban los 40 °F (4.4 °C) y ráfagas de viento entre 25 mph (40 kph) y 30 mph (48 kph). Debido a esto, las autoridades siguieron de cerca el pronóstico, ya que la ley municipal prohíbe a Macy’s volar globos de tamaño completo si los vientos sostenidos superan los 37 km/h (23 mph) o las ráfagas de viento superan los 56 km/h (35 mph).

Para darle color al desfile se presentaron algunas celebridades como Cynthia Erivo, Conan Gray, Lainey Wilson, Foreigner, Lil Jon y Audrey Nuna, EJAE y Rei Ami de HUNTR/X, el grupo femenino ficticio en el corazón del éxito de Netflix de este año KPop Demon Hunters.

Algunos de los globos más emblemáticos del desfile de Macy’s este 2025

Todos los años Macy’s utiliza para su desfile algunos globos que ya participaron de ediciones anteriores, pero también se estrenan otros nuevos. Algunos de estos son:

Carruaje de cebolla con ocho personajes del mundo de “Shrek” - primera vez

El globo presentaba a Shrek desde su carruaje de cebolla Heather Khalifa� - FR172147 AP�

Mario Bros - primera vez

El globo de Super Mario recorre la Sexta Avenida durante el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's , el jueves 27 de noviembre de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Heather Khalifa) Heather Khalifa� - FR172147 AP�

Derpy Tiger de Kpop Demon Hunters- primera vez

El globo representa la película furor de Netflix KPop Demon Hunters Frank Franklin� - AP�

Labubu - primera vez

Las personas celebraron con la presencia del globo de un Labubu en el desfile Heather Khalifa� - FR172147 AP�

Pac-Man - primera vez