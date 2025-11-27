Macy’s Parade en Nueva York: las mejores imágenes que deja el desfile por el Día de Acción de Gracias 2025
El evento comenzó el jueves en la ciudad de Nueva York, con nuevos globos que representaban a Buzz Lightyear y Pac-Man
- 2 minutos de lectura'
Este 27 de noviembre se celebra Thanksgiving en Estados Unidos. Para festejarlo, regresó el tradicional Desfile de Acción de Gracias de Macy’s para su 99.ª edición con algunos globos nuevos, incluido un gran carruaje de cebolla con ocho personajes del mundo de “Shrek“.
Cómo fue el desfile de Thanksgiving en Nueva York
El Desfile de Macys en Nueva York de este jueves 27 de noviembre se extendió hasta pasado el mediodía con la presencia de más de 100 técnicos y voluntarios. El recorrido comenzó en el Upper West Side de Manhattan y cerró en la icónica tienda Macy’s Herald Square en la calle 34.
Era un día frío en la ciudad, con temperaturas que rozaban los 40 °F (4.4 °C) y ráfagas de viento entre 25 mph (40 kph) y 30 mph (48 kph). Debido a esto, las autoridades siguieron de cerca el pronóstico, ya que la ley municipal prohíbe a Macy’s volar globos de tamaño completo si los vientos sostenidos superan los 37 km/h (23 mph) o las ráfagas de viento superan los 56 km/h (35 mph).
Para darle color al desfile se presentaron algunas celebridades como Cynthia Erivo, Conan Gray, Lainey Wilson, Foreigner, Lil Jon y Audrey Nuna, EJAE y Rei Ami de HUNTR/X, el grupo femenino ficticio en el corazón del éxito de Netflix de este año KPop Demon Hunters.
Algunos de los globos más emblemáticos del desfile de Macy’s este 2025
Todos los años Macy’s utiliza para su desfile algunos globos que ya participaron de ediciones anteriores, pero también se estrenan otros nuevos. Algunos de estos son:
Carruaje de cebolla con ocho personajes del mundo de “Shrek” - primera vez
Mario Bros - primera vez
Derpy Tiger de Kpop Demon Hunters- primera vez
Labubu - primera vez
Pac-Man - primera vez
Otras noticias de En las redes
“Se vuelven grises”. Les dicen la “gente topo” y viven en secreto en una ciudad subterránea de Las Vegas
¿Venezolana o colombiana? Es antropóloga y revela la procedencia de la arepa: el patrimonio venezolano adoptado por otros países
“Soy una madre sola”. Es mexicana, vive en EE.UU. y su esposo solicitó la visa, pero quedó en proceso administrativo del otro lado de la frontera
- 1
Una mujer cayó desde una escalera de 25 metros en una playa de Mar del Plata y murió
- 2
Encontraron muerto a un hombre en el Dique 3 de Puerto Madero tras dos horas de búsqueda
- 3
Reabren un área natural paradisíaca en la Patagonia, pero con estrictas condiciones de ingreso
- 4
Así es Barranca Los Lobos, la zona de acantilados donde murió una periodista que cayó 25 metros