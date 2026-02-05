Qué se sabe sobre la madre de Savannah Guthrie: posible secuestro, cartas de rescate y un desesperado pedido de pruebas de vida

Nancy Guthrie desapareció de su domicilio en Tucson, Arizona, el domingo pasado tras un presunto ingreso forzado a la propiedad. Su hija, la periodista Savannah Guthrie, solicitó de forma pública evidencias que confirmen el bienestar de la mujer de 84 años ante la aparición de supuestos mensajes extorsivos.

¿Qué se sabe sobre la desaparición de la madre de Savannah Guthrie?

La madre de la periodista asistió a una cena el sábado por la noche y un pariente la dejó en su casa del barrio Catalina Foothills a las 21.45. A la mañana siguiente, la mujer de 84 años faltó a su habitual servicio religioso y una amiga alertó a los familiares, quienes llamaron al 911 al mediodía tras notar su ausencia. La oficina del sheriff del condado de Pima inició de inmediato un operativo de búsqueda y rescate con drones, perros, voluntarios y un helicóptero.

Savannah Guthrie junto a su madre, Nancy Archivo

El sheriff Chris Nanos describió la vivienda de la víctima como “una escena del crimen” y precisó que los investigadores hallaron señales de entrada violenta en el lugar. El funcionario afirmó ante la prensa: “vimos algunas cosas en la casa que resultaron preocupantes”. Los peritos recolectaron muestras de ADN en el domicilio para identificar a posibles sospechosos, resultados de estos análisis demoran varios días.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, encabeza la investigación por el posible secuestro de Nancy Guthrie JAN SONNENMAIR� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El oficial brindó detalles sobre la cooperación técnica y el análisis de las cámaras de seguridad: “Todo eso ya fue entregado y estamos haciendo todo lo posible junto con las empresas que son dueñas de esas cámaras o que las construyeron”. Hasta el momento, la policía no identificó a ninguna persona de interés de manera oficial.

El reclamo de la familia

La familia Guthrie publicó un video en redes sociales el miércoles por la noche, donde la conductora de la cadena NBC apareció junto a sus hermanos mayores, Annie y Camron, para enviar un mensaje directo a los presuntos captores. La periodista leyó un comunicado donde exige el pago de un rescate en criptomonedas o una vía de diálogo, pero antes pidió certezas sobre la vida de su madre.

Savannah Guthrie pide prueba de vida de su madre

La presentadora manifestó: “Estamos listos para hablar. Sin embargo, vivimos en un mundo en el que las voces y las imágenes se manipulan con facilidad”. La familia busca evitar engaños ante la circulación de mensajes falsos y agregó: “Necesitamos saber, sin ninguna duda, que está viva y que usted la tiene. Queremos saber de usted y estamos listos para escuchar. Por favor, comuníquese con nosotros”.

Durante el video, Savannah le habló directamente a su madre con la esperanza de que ella reciba el mensaje. La periodista dijo: “Mamá, si estás escuchando esto, eres una mujer fuerte. Eres la preciosa hija de Dios”. También la describió como una “mujer bondadosa, fiel, leal y ferozmente amorosa, llena de bondad y de luz”. La conductora cerró ese tramo con un mensaje a los captores: “Hablen con ella y lo van a ver”.

La conductora de NBC Savannah Guthrie exige pruebas de vida de su madre y manifiesta su disposición para negociar ante la aparición de posibles cartas de rescate Evan Agostini� - Invision�

Varios medios de comunicación recibieron presuntas notas de rescate el martes. El sitio de noticias TMZ informó que una de las cartas exigía un pago en bitcoin, mientras que la emisora KOLD, afiliada de CBS, también recibió un mensaje similar. La oficina del sheriff indicó que “estaba al tanto de los informes que circulan sobre posibles notas de rescate” y analiza la veracidad de estos escritos.

La intervención de las fuerzas federales y el apoyo político

El caso alcanzó relevancia nacional y motivó la intervención del presidente Donald Trump, quien mantuvo una conversación telefónica con la periodista el miércoles para garantizar el apoyo del gobierno. El mandatario estadounidense utilizó la plataforma Truth Social para comunicar las medidas de seguridad adoptadas para resolver el misterio en Arizona.

Mensaje publicado por Trump sobre su conversación con Savannah Guthrie (Truth Social: @realDonaldTrump)

El presidente escribió en su perfil oficial: “Hablé con Savannah Guthrie y le hice saber que estoy ordenando que TODAS las fuerzas federales del orden estén a total disposición de la familia y de las autoridades locales, de inmediato”. La orden presidencial busca agilizar los recursos técnicos y humanos en la zona fronteriza. Trump añadió: “Estamos desplegando todos los recursos para traer a su madre de regreso a casa sana y salva”.

El perfil de la víctima y los riesgos por su salud

Nancy Guthrie mantiene una lucidez mental plena pero posee movilidad reducida y requiere una medicación cada 24 horas para preservar su vida. El sheriff Nanos alertó sobre la urgencia del caso: “El tiempo no está de nuestro lado”. La descripción oficial indica que la mujer mide 1,65 metros, tiene ojos azules y cabello castaño. Las autoridades la consideran una persona vulnerable.

This image provided by the Pima County Sheriff’s Department, on Monday, Feb. 2, 2026, shows a missing person alert for Nancy Guthrie. (Pima County Sheriff’s Department via AP)� Pima County Sheriff’s Department�

Impacto en la cadena NBC y la comunidad local

La desaparición afecta la programación habitual de la cadena NBC, donde Savannah Guthrie, de 54 años, destaca como una de las conductoras del popular programa matutino Today, un rol que ocupa desde 2012. Además, trabajó en medios locales y como abogada antes de entrar a NBC News en 2007. Ejerció como corresponsal en la Casa Blanca y condujo ediciones de Meet the Press y de NBC Nightly News.

La división NBC Sports informó que la presentadora no cubrirá los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 “mientras se concentra en estar con su familia durante este difícil momento”.

Cerca de doscientas personas participan de una vigilia en una iglesia de Tucson para pedir por la aparición de Nancy Guthrie Sejal Govindarao� - AP�

Unas 200 personas realizaron una vigilia en una iglesia de Tucson. Jeremy Thacker, excompañero de trabajo de la periodista, asistió al encuentro y recordó que su propia hermana sufrió un secuestro en el pasado. El hombre describió el sentimiento de la comunidad: “Todos estamos conteniendo la respiración”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.