Quiénes son los criminales más buscados por el ICE en EE.UU. en febrero 2026: recompensa de hasta US$10 millones

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ofrece recompensas de hasta 10 millones de dólares a quienes aporten información que conduzca a la localización y detención de fugitivos buscados por conspiraciones criminales y delitos contra Estados Unidos.

Quién encabeza la lista de buscados por el ICE

Según el sitio oficial del ICE, los principales objetivos de la agencia son los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, conocidos como los “Chapitos”, quienes lideran una de las facciones más poderosas del Cartel de Sinaloa. Se trata de Jesús Alfredo Guzmán Salazar e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, ambos mexicanos y con último paradero conocido en Culiacán.

Los “Chapitos” encabezan la lista de los más buscados ICE

Los dos tienen tez clara, ojos marrones y cabello marrón. Las autoridades estadounidenses ofrecen hasta US$10 millones por información que conduzca a su arresto y condena.

Iván Archivaldo mide 1,73 metros y es uno de los cabecillas más visibles del cártel. Conocido por apodos como “Tocallo” y “Chapito”, está acusado de coordinar el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana hacia Estados Unidos, además del envío de precursores químicos desde China y la recolección de ganancias para la organización.

Asimismo, Archivaldo comparte la responsabilidad de la seguridad del cártel, al dirigir comandos armados que ejecutan actos de violencia para proteger sus operaciones, explica el Departamento de Estado.

Jesús Alfredo mide 1,75 metros y lidera una red transnacional de narcotráfico que opera desde 2008. Bajo su supervisión, el grupo ha movilizado cargamentos de cientos o miles de kilos de cocaína, junto con heroína, metanfetamina y marihuana, desde México hacia EE.UU. y dentro del país norteamericano.

Las autoridades advierten que no se debe intentar capturarlos, por el alto nivel de peligrosidad ICE

El ICE explica que este hijo de Guzmán ha recurrido a la violencia como método de control. Soborna funcionarios, ordena asesinatos, secuestra personas y ejecuta ataques contra autoridades o rivales. Participó en la llamada Batalla de Culiacán, el 17 de octubre de 2019, cuando el gobierno mexicano detuvo a su medio hermano Ovidio Guzmán López. La respuesta del cártel obligó al gobierno a liberarlo de inmediato.

El 6 de abril de 2023, un tribunal del Distrito Norte de Illinois lo acusó por conspiración para distribuir drogas, dirigir una empresa criminal continua y lavar dinero.

Los fugitivos con recompensas de hasta US$5 millones

El ICE también mantiene recompensas de hasta US$5 millones por información que permita localizar a otros fugitivos buscados por delitos contra Estados Unidos. Según informó la agencia, se trata de los siguientes casos:

Yulan Adonay Archaga Carías : está acusado de conspiración para cometer chantaje, de importar cocaína y de poseer ametralladoras. Usa los alias “Alexander Mendoza” y “Porky”. Nació en San Pedro Sula, Cortés, Honduras. Tiene 39 años. Su último paradero conocido fue en Centroamérica. Según la ficha oficial, mide 1,65 metros y pesa entre 73 y 82 kilos. Tiene tono de piel medio, ojos marrones y el cabello negro o afeitado.

está acusado de conspiración para cometer chantaje, de importar cocaína y de poseer ametralladoras. Usa los alias “Alexander Mendoza” y “Porky”. Nació en San Pedro Sula, Cortés, Honduras. Tiene 39 años. Su último paradero conocido fue en Centroamérica. Según la ficha oficial, mide 1,65 metros y pesa entre 73 y 82 kilos. Tiene tono de piel medio, ojos marrones y el cabello negro o afeitado. Aureliano Guzmán Loera: su último paradero conocido fue Sinaloa, México, estado donde nació y desde el cual operó su estructura criminal. Es un miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa y hermano de “El Chapo”. Su red controló rutas de tráfico desde México hacia Estados Unidos. Su base operativa se localizó en La Tuna, Badiraguato, con campos y centros de producción distribuidos en el llamado “Triángulo Dorado”. En el plano judicial, jurados federales del Distrito de Arizona presentaron acusaciones formales en noviembre de 2019 y febrero de 2020 por conspiraciones internacionales para distribuir heroína, cocaína, fentanilo, marihuana y metanfetamina.

Aureliano Guzmán Loera, hermano de “El Chapo”, operó desde Sinaloa y controló rutas clave del narcotráfico hacia EE.UU. ICE

Los Hermanos más buscados: la Organización Salgueiro-Nevarez

Heriberto, José y Ruperto integran una red familiar dedicada al narcotráfico, identificada por las autoridades estadounidenses como la Organización Salgueiro-Nevarez (SNO).

La estructura se consolidó desde 2005, cuando “El Chapo”colocó a uno de los hermanos al frente de las operaciones del Cártel de Sinaloa en Chihuahua, según el Departamento de Estado. Los tres figuran con recompensa activa, con incentivos de hasta US$5 millones por información que permita su arresto. Ellos son:

Heriberto Salgueiro Nevárez : nació el 13 de febrero de 1971. Registra una estatura aproximada de 1,68 metros y un peso estimado de 88,5 kilos. Tiene cabello negro y ojos marrones. No constan datos oficiales sobre cicatrices, tatuajes u otras marcas distintivas.

: nació el 13 de febrero de 1971. Registra una estatura aproximada de 1,68 metros y un peso estimado de 88,5 kilos. Tiene cabello negro y ojos marrones. No constan datos oficiales sobre cicatrices, tatuajes u otras marcas distintivas. José Salgueiro Nevárez : utiliza los alias “CH”, “Che”, “El 90” y “Tío”. Nació el 28 de diciembre de 1966 en México. Mide 1,70 metros y su peso estimado oscila entre 68 y 73 kilos. Presenta cabello negro y ojos marrones.

: utiliza los alias “CH”, “Che”, “El 90” y “Tío”. Nació el 28 de diciembre de 1966 en México. Mide 1,70 metros y su peso estimado oscila entre 68 y 73 kilos. Presenta cabello negro y ojos marrones. Ruperto Salgueiro Nevárez: es conocido como “Batman”, “El 37”, “El RT”, “Ruperto”, “Rupe” y “El Dragón”. Nació el 30 de mayo de 1978 en México. Registra una estatura aproximada de 1,70 metros y un peso estimado de entre 77 y 82 kilos. Tiene cabello negro y ojos marrones.

¿Cómo aportar información?

El ICE advirtió que no se debe intentar capturar a ninguno de los fugitivos. Las personas que cuenten con datos sobre su paradero deben comunicarse de inmediato con la oficina local del organismo o con la línea nacional de pistas anónimas 1-866-DHS-2-ICE.