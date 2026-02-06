US$50.000: el FBI ofrece recompensa por información sobre la desaparición de la madre de Savannah Guthrie en Arizona

La Oficina Federal de Investigación o Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ofrece una recompensa por información sobre Nancy Guthrie tras su desaparición en Tucson, Arizona. La mujer, madre de la reconocida periodista Savannah Guthrie, fue vista por última vez el sábado 31 de enero por la noche en su vivienda del barrio Catalina Foothills. La investigación continúa sin sospechosos identificados.

El FBI ofrece US$50.000 por información sobre la madre de Savannah Guthrie

El FBI anunció en su cuenta oficial de X un incentivo económico de hasta US$50.000 por datos que permitan localizar a Nancy Guthrie o lograr el arresto y la condena de responsables.

El FBI anunció una recompensa de hasta US$50.000 para quien aporte información que conduzca a su hallazgo o a la condena de los responsables Captura de NBC

La investigación está a cargo de la oficina de Phoenix del FBI y del Departamento del Sheriff del condado de Pima.

Nancy Guthrie fue vista por última vez en su residencia del vecindario Catalina Foothills, en Tucson, Arizona, durante la noche del sábado 31 de enero, informo el FBI en su sitio.

Las autoridades informaron que se trata de una adulta vulnerable. Tiene dificultad para caminar, usa marcapasos y necesita medicación diaria por una condición cardíaca. Guthrie tiene 84 años, nació el 27 de enero de 1942, tiene cabello castaño y ojos azules, y mide 5’4″ (1,63 metros).

El FBI habilitó, según detalla en su sitio web, varias vías para recibir datos.

Teléfono: 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324).

En línea: tips.fbi.gov.

También se puede contactar a la oficina local del FBI o a la embajada o consulado estadounidense más cercano.

Las autoridades señalaron que Nancy Guthrie tiene movilidad reducida, usa marcapasos y requiere medicación diaria por una afección cardíaca Captura de NBC

Una investigación activa y sin sospechosos

Según informó NBC News, a seis días del inicio de la búsqueda no hay sospechosos ni personas de interés identificadas en la desaparición de Nancy Guthrie.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, declaró al medio que ninguna persona fue descartada de la investigación y dijo que los agentes analizan cada pista disponible.

Las autoridades también revisan la autenticidad de posibles notas de rescate enviadas a tres medios de comunicación.

La familia la describió como una mujer bondadosa, alegre y muy unida a sus nietos Captura de NBC

El mensaje de la hija de Nancy Guthrie por su desaparición

Nancy y su esposo Charles, que murió en 1988, tuvieron tres hijos, entre ellos la reconocida periodista y conductora de televisión Savannah Guthrie.

En un video difundido en redes sociales, la presentadora de NBC apareció junto a sus dos hermanos para agradecer el apoyo recibido y renovar el pedido público por el regreso de su madre.

Los familiares afirmaron que necesitan una señal clara de que Nancy está con vida

En nombre de la familia, expresaron su gratitud por las oraciones y afirmaron que creen que Nancy también las siente. La describieron como “una mujer bondadosa, fiel, leal y profundamente amorosa”, con sentido del humor, energía y cercanía con sus nietos.

Durante el mensaje, los hijos remarcaron el vínculo afectivo y la ausencia que atraviesan. “Ella es nuestra madre, nuestro faro. Elegía la alegría cada día”, dijeron, y subrayaron que atraviesan este momento como una familia común que necesita a su mamá.

La familia se refirió además a los reportes sobre una posible carta de rescate. Afirmaron que están dispuestos a dialogar, pero pidieron una señal inequívoca de que Nancy está con vida. “Necesitamos saber sin dudas que ella está viva y que la tienen”, señalaron. A su vez, afirmaron que no dejarán de buscarla ni de rezar hasta reencontrarse con ella.

La vida profesional de Savannah se vio interrumpida tras la desaparición de su madre. La conductora no participará en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

El vocero de NBC explicó que la periodista decidió priorizar el acompañamiento a su familia mientras continúa la investigación en Arizona y expresó el apoyo de la cadena a los Guthrie durante la búsqueda.