Asamblea General de ONU pide final de bloqueo de EEUU contra Cuba, aunque con menos votos
La Asamblea General de la ONU adoptó este miércoles por una amplia mayoría una nueva resolución que reclama el final del bloqueo a Cuba por parte de Estados Unidos, cuya ofensiva...
La Asamblea General de la ONU adoptó este miércoles por una amplia mayoría una nueva resolución que reclama el final del bloqueo a Cuba por parte de Estados Unidos, cuya ofensiva diplomática logró restar votos a La Habana.
La resolución que desde 1992 pide el levantamiento del embargo económico, comercial y financiero recibió 165 votos a favor, 7 en contra (entre ellos Estados Unidos, Israel, Ucrania, Argentina y Paraguay) y 12 abstenciones.
Se trata de una vasta mayoría, pero es menor a la de los últimos años, que rondaba los 190 apoyos.
La resolución de la ONU no solo condena el bloqueo económico que desde 1960 Estados Unidos impone a Cuba, sino que también pide a Washington levantar todo el entramado de leyes que prohíben, por ejemplo, que la isla caribeña pueda comprar productos extranjeros con dólares.
En los días previos a la reunión en Nueva York, Cuba denunció que Estados Unidos desplegó una "campaña calumniosa" y "mendaz" para presionar a países de América Latina y Europa a no respaldar la resolución.
Parte del debate de este año giró alrededor de la acusación de Estados Unidos de que Cuba envió militares a luchar con Rusia en la invasión de Ucrania.
En 2024, la resolución había recibido 187 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y una abstención (Moldavia).
Este año, además del voto negativo de Argentina y Paraguay, hubo dos abstenciones en América Latina: Costa Rica y Ecuador.
