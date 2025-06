Así cambia Costco la estrategia en sus tiendas para enfrentar los aranceles de Trump

La cadena mayorista Costco anunció modificaciones que alcanzarán a las 905 tiendas distribuidas en Estados Unidos. La decisión se enmarca en un contexto de presión económica originada por el aumento de aranceles y otros costos. Esta situación obliga a las grandes compañías a tomar medidas inmediatas para mantener su competitividad.

Costco enfrenta el impacto de los aranceles con cambios en sus tiendas

Con presencia en 49 estados del país y también en Puerto Rico, Costco se consolidó como una opción popular entre consumidores y pequeñas empresas gracias a sus precios accesibles y su sistema de membresía. Sin embargo, en los últimos meses la compañía rediseñó su estrategia comercial para responder a los desafíos del mercado actual.

De acuerdo con información publicada por The US Sun, los mayores costos operativos y el aumento de aranceles llevaron a la firma a implementar tres cambios relevantes, todos con efecto directo en la experiencia del consumidor.

Por un lado, introducirá nuevas formas de pago para ofrecer mayor flexibilidad. Por otro, eliminará ciertos beneficios valorados por los socios, como el acceso a paquetes de viaje con descuento. Además, incorporará novedades en su patio de comidas, incluyendo el regreso de una bebida emblemática.

Planes de pago flexibles para compras grandes

Una de las principales novedades consiste en la implementación de un sistema de financiamiento a través de Affirm, empresa especializada en planes de pago. Según el medio citado, los clientes podrán dividir sus compras en plazos de 3, 6, 12, 18, 24 o 36 meses, siempre que el monto se ubique entre los $500 y los $17.500.

Pat Suh, vicepresidente sénior de Ingresos de Affirm, destacó la utilidad de esta opción durante determinadas épocas del año. “A medida que se acerca el verano, vemos que más consumidores recurren a Affirm para prepararse para la temporada que se avecina”, señaló Suh en declaraciones a The US Sun.

El programa incluye tasas de interés anuales que oscilan entre el 10% y el 36%, según la calificación crediticia del usuario. Esta medida representa una alternativa al uso de tarjetas de crédito, ideal para compras como electrodomésticos, muebles de jardín o productos para exteriores.

Como complemento, los usuarios podrán activar débitos automáticos para facilitar el cumplimiento de los pagos y evitar recargos.

Eliminación del beneficio de viajes y refuerzo de normas de membresía

Otro de los cambios confirmados afecta el convenio entre Costco y Disneyland Resorts. Hasta el momento, los socios podían acceder a reservas con descuento mediante el sitio web de la cadena. Desde mayo de 2025, esa opción dejó de estar disponible.

La empresa continuará ofreciendo entradas con rebaja para el parque ubicado en Anaheim, California, aunque ya no será posible acceder a los paquetes turísticos especiales a través de su plataforma digital, según informó The US Sun.

Esta medida impacta especialmente en familias con hijos pequeños, uno de los segmentos que más aprovechaba este beneficio. Además, podrían producirse modificaciones en la disponibilidad de productos de Disney en tiendas físicas, aunque no hay confirmación oficial sobre ese punto.

De forma paralela, la compañía recordó que la membresía solo puede ser utilizada por el titular registrado. En los últimos años, Costco reforzó los controles internos para asegurar el cumplimiento de esta norma.

Las medidas que serán implementadas por Costco, se suman a cadenas como Walmart, que se han visto afectadas por las presiones arancelarias impuestas por el presidente Donald Trump desde el inicio de su segundo mandato. Recientemente, Walmart reveló el despido de 1500 empleados, al asegurar que se trataba de una reestructuración interna. El anuncio se da en medio de la polémica con el presidente en el que les mencionó que serían vigilados ante un posible aumento de precios.