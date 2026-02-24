Así es el complejo turístico mexicano que EE.UU. sancionó y acusa de tener vínculos con el narcotráfico y el CJNG
El gobierno estadounidense anunció medidas contra Kovay Gardens, un resort de cuatro estrellas ubicado en Riviera Nayarit
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a un complejo turístico en México por su presunta vinculación con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). También incluyó en la medida a cinco personas y a 17 empresas acusadas de participar en fraudes de tiempos compartidos.
Así es Kovay Gardens, complejo turístico ligado al CJNG
El gobierno estadounidense anunció medidas contra Kovay Gardens, un resort de cuatro estrellas ubicado en Riviera Nayarit, en el puerto de La Cruz de Huanacaxtle.
Según autoridades estadounidenses, el resort formaría parte de una red empresarial utilizada para operar esquemas de fraude en la modalidad de tiempos compartidos. Estas operaciones habrían afectado principalmente a ciudadanos estadounidenses, a quienes se les prometían beneficios inexistentes, generando pérdidas millonarias.
El FBI reportó que entre 2019 y 2023 aproximadamente 6000 víctimas denunciaron pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares, con cerca de 900 quejas registradas en menos de un año. Gran parte de las operaciones fraudulentas presuntamente se realizaban desde centros de llamadas ubicados en Puerto Vallarta y Bahía Banderas.
Como parte de las sanciones, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) congeló activos bajo jurisdicción estadounidense y prohibió transacciones financieras con las personas y entidades designadas.
Redes empresariales relacionadas con el narcotráfico
Entre los señalados se encuentran Carlos Humberto Rivera Miramontes, fundador del complejo, así como un entramado de empresas vinculadas al esquema. También fueron mencionados presuntos operadores relacionados con el CJNG.
De acuerdo con el Tesoro, esta es la sexta ronda de sanciones relacionadas con fraudes de tiempos compartidos vinculados al grupo criminal, lo que eleva a 90 el número de individuos y compañías designadas bajo este esquema.
El operativo contó con cooperación bilateral entre autoridades de Estados Unidos y México, incluyendo la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y agencias como la DEA y el IRS-CI.
Abaten a El Mencho, cabeza del CJNG
El 22 de febrero de 2026, fuerzas mexicanas realizaron un operativo en Tapalpa, Jalisco, en el que fue abatido Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, identificado como líder del CJNG y uno de los criminales más buscados por Estados Unidos, país que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por su captura.
El enfrentamiento dejó siete presuntos integrantes del grupo criminal muertos y tres soldados heridos. Tras el operativo, se reportaron bloqueos y hechos violentos en diversos estados del país, principalmente en Jalisco.
Según el Departamento del Tesoro, las sanciones buscan debilitar las fuentes de financiamiento del CJNG, proteger a los ciudadanos estadounidenses de fraudes financieros y limitar la capacidad operativa de organizaciones criminales transnacionales.
Las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también implican que cualquier propiedad o interés en propiedad de las personas y empresas designadas que se encuentre en territorio estadounidense queda bloqueado de inmediato.
Asimismo, ciudadanos y compañías de Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones o mantener relaciones comerciales con los sancionados, lo que en la práctica limita su acceso al sistema financiero internacional y complica sus operaciones fuera de México.
