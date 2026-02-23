La vida de “El Mencho” como migrante en California: cruzó la frontera y vivió menos de 10 años en San Francisco

Antes de convertirse en el jefe máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación y en uno de los hombres más buscados por las autoridades de México y Estados Unidos, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, fue un migrante más que cruzó la frontera hacia el norte en busca de oportunidades. Mucho antes de que su nombre quedara asociado a un arsenal de estilo militar y a una ola de violencia que paralizó ciudades enteras, el futuro líder criminal vivió en California, donde fue procesado y condenado por delitos vinculados al narcotráfico.

De Michoacán a USA: el cruce ilegal de “El Mencho” a California

“El Mencho” era originario de Aguililla , en el estado mexicano de Michoacán . Según reconstruyó The Guardian, desde la década de 1990 ya estaba involucrado de manera significativa en actividades de tráfico de drogas .

, en el estado mexicano de . Según reconstruyó The Guardian, desde la década de . En su juventud decidió emigrar a Estados Unidos, para seguir un camino que transitaron millones de mexicanos en busca de mejores condiciones de vida.

En el año 1994, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California condenó a Oseguera Cervantes por conspiración para distribuir heroína DEA HQ vía Instagram

Debido al carácter ilegal de sus movimientos por territorio norteamericano, no hay precisiones sobre cuándo se instaló en Estados Unidos. Reconstrucciones periodísticas lo ubican en 1986 en el Área de la Bahía de San Francisco, donde fue arrestado por primera vez por posesión de propiedad robada y arma cargada.

De acuerdo con The Guardian, en 1994 fue condenado por conspiración para distribuir heroína en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California.

El proceso judicial se desarrolló en San Francisco, una ciudad que por entonces ya era un enclave clave en la lucha contra el tráfico de estupefacientes en la costa oeste. Allí cumplió casi tres años de prisión, una experiencia que lo colocó por primera vez bajo el radar de las agencias federales estadounidenses.

En la década del 90: “El Mencho” fue condenado en el norte de California

La información publicada por The Guardian detalla que Oseguera Cervantes fue hallado culpable de conspirar para distribuir heroína y que pasó cerca de tres años en prisión tras la sentencia de 1994.

El caso fue tramitado en el Distrito Norte de California, cuya jurisdicción incluye la ciudad de San Francisco y otras localidades del área de la bahía.

Ese período tras las rejas constituyó una pausa forzada en su trayectoria delictiva, pero no implicó un abandono de esas actividades. Tras recuperar la libertad, regresó a México y volvió a involucrarse en el tráfico de drogas.

Lejos de quedar como un episodio aislado, su experiencia en Estados Unidos pareció fortalecer sus conexiones y su conocimiento de las dinámicas del mercado ilegal al otro lado de la frontera.

El proceso judicial contra el futuro líder del CJNG se desarrolló en San Francisco, una experiencia que lo puso bajo el radar de las agencias federales décadas antes de que su organización lograra tener presencia en los 50 estados de EE. UU.

Con el paso de los años, su figura evolucionó desde la de un operador más dentro del engranaje del narcotráfico hasta la de fundador y líder de una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Pero el antecedente de California permaneció como una pieza clave en su historial judicial, que más adelante se ampliaría con nuevas acusaciones en tribunales estadounidenses.

El cartel que lideró “El Mencho”: con alcance en los 50 estados

La influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no se limitó al territorio mexicano. De acuerdo con The Guardian, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) consideraba que el grupo tenía presencia en los 50 estados del país norteamericano. Además, lo situaba al nivel del cartel de Sinaloa en términos de poder y alcance.

El CJNG se convirtió en uno de los principales proveedores de cocaína para el mercado estadounidense y, al igual que otras organizaciones, obtuvo miles de millones de dólares mediante la producción y distribución de fentanilo y metanfetaminas. Esa expansión consolidó la relevancia de “El Mencho” como figura central del narcotráfico contemporáneo.

Se multiplican los crímenes en México tras la muerte de El Mencho

Años después de su condena en California, volvió a ser acusado en tribunales estadounidenses. Desde 2017 fue imputado en varias ocasiones en la corte federal del Distrito de Columbia.

La acusación más reciente, presentada en abril de 2022, incluyó cargos por conspiración y distribución de metanfetamina, cocaína y fentanilo con fines de importación ilegal a Estados Unidos, así como por el uso de armas de fuego en conexión con delitos de narcotráfico y por dirigir una empresa criminal continua.

De acuerdo con la información confirmada por Reuters, el líder del CJNG murió bajo la custodia de las autoridades mexicanas tras ser interceptado en la zona costera Armando Solis� - AP�

La muerte de “El Mencho” y la ola de violencia que se desató

El final de su historia llegó en febrero de 2026, cuando fue abatido en un operativo militar en el estado de Jalisco. Según informó Reuters, murió bajo custodia tras resultar herido en una operación de fuerzas especiales mexicanas en la localidad costera de Tapalpa. La acción contó con apoyo de inteligencia estadounidense.

La noticia de su muerte desató una reacción inmediata. Integrantes del cartel bloquearon carreteras con vehículos incendiados y prendieron fuego a comercios en más de media docena de estados.

En destinos turísticos como Puerto Vallarta, visitantes describieron escenas que se asemejaban a una “zona de guerra”, mientras columnas de humo se elevaban sobre la bahía. Varias aerolíneas estadounidenses y canadienses suspendieron vuelos en la región.