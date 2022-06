La condición de Johnny Depp para renunciar a los US$10 millones de indemnización de Amber Heard

El veredicto del juicio entre Johnny Depp y Ambear Heard generó un sinfín de opiniones. Es que, luego de varios meses de investigaciones, declaraciones y pruebas, finalmente el tribunal de Virginia dictaminó que la actriz deberá pagar 15 millones de dólares (10 por daños compensatorios y 5 por daños punitivos) y recibirá 2 millones (por daños compensatorios) en concepto de su contrademanda. Sin embargo, la jueza dispuso que el actor, finalmente solo recibirá US$10 millones. Ahora, tras este fallo histórico, los abogados del ex Pirata del Caribe se pronunciaron al respecto y pusieron en duda que Heard pagara la cantidad de dinero que estableció el jurado.

En diálogo con George Stephanopoulos, presentador de Good Morning America, Ben Chew y la socia de la firma Brown Rudnick, Camille Vásquez, respondieron a una inquietud del conductor, quien cuestionó si Johnny renunciaría a los pagos por daños si la protagonista de Aquaman retiraba su apelación.

Los abogados de Johnny Depp en Good Morning America

“Dijiste que el objetivo no era empobrecer a la señora Heard. ¿Es posible que podamos ver un acuerdo en el que ella renuncie a su apelación a cambio de que Depp otorgue daños monetarios?”, consultó el periodista. Por su parte, Chew expresó, en principio, que respetará el secreto de confidencialidad de su cliente. No obstante, señaló que el objetivo principal del artista ya se cumplió.

“Obviamente no podemos revelar ninguna comunicación abogado-cliente, pero como testificó Depp, y como ambos dejamos en claro en nuestros respectivos cierres, nunca se trató de dinero para él. Se trataba de restaurar su reputación, y lo hizo”, explicó. Acto seguido, Stephanopoulos reiteró su opinión al respecto: “Parece que eso es algo que podría estar en la mesa, pero depende de la señora Heard”. Por su parte, los abogados le respondieron que ese tema debía mantenerse en privado.

Tras revelar esta cuestión, ambos hablaron acerca de la reacción de Depp con respecto al veredicto de juicio. Recordemos que el actor de Animales Fantásticos no asistió al tribunal y prefirió mantener el resguardo. En tanto, la actriz sí presenció el resultado y rompió en llanto tras la noticia.

Por su parte, Chew destacó: “Fue como si le hubieran quitado un gran peso y que estaba en la Luna. Recuperó su vida”. En tanto, Camille Vásquez, expresó que finalmente Johnny tuvo la oportunidad de contar su verdad por primera vez, tras el artículo de opinión escrito por Heard en The Washington Post, en el que lo acusaba de ser un abusador. “Fueron años de preparación y creo que pudo conectarse con el jurado y el público en general y contar lo que en verdad sucedió en esta relación”, manifestó.

Johnny Depp y Camille Vasquez, su abogada que se convirtió en la “inesperada coprotagonista” del juicio. Getty Images

Sus declaraciones se dieron luego de que días antes, Elaine Bredehoft, la abogada de Heard, exprese que la actriz tiene razones para apelar el fallo, por lo que buscaría esa opción. Asimismo, cuando le preguntaron si su defendida tenía la solvencia económica para responder, ella declaró: “No, absolutamente no”.

En otra arista de la entrevista, y sobre la idea de que el veredicto significase un revés para el movimiento feminista Me Too, Vázquez consideró que se trata de todo lo contrario. “Los hechos eran lo que eran. El jurado tomó una decisión unánime basada en esos hechos”, afirmó. Además, aseguró que la violencia doméstica no tiene género.

Por su parte, Chew añadió que Johnny asumió la responsabilidad de varios hechos y que el jurado consideró que Amber tenía una respuesta para todas las acusaciones. Por último, y con respecto a la fama que adquirieron en las redes sociales, especialmente Camille, quien cobró gran protagonismo durante el juicio, ella se sinceró sobre lo que siente. “Aunque es abrumadora, sí soy una inspiración para las mujeres jóvenes que quieren ir a la facultad de derecho, estudiar y trabajar duro. Entonces lo vale”, manifestó.

Por último, y luego de que uno de los conductores insinuara que los miembros del jurado se dejaron influir por las redes sociales, ambos negaron esta versión. “No creo que haya ninguna razón para creer que los miembros del jurado violaron su juramento”, concluyeron.