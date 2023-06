Así fue la gran final de Tengo talento, mucho talento

escuchar

El martes por la noche se llevó a cabo la gran final del show Tengo talento, mucho talento. Los trece participantes que llegaron a la última etapa de la competencia subieron al escenario para demostrar sus habilidades artísticas ante un público emocionado y un panel de jueces que estuvo atento a cada acto para darles una última calificación. Los televidentes esperaban conocer el nombre del ganador al término de la emisión. No obstante, la dinámica tuvo un giro imprevisto. Los conductores del programa explicaron que el veredicto final se daría después, luego de que el público emitiera su voto por sus favoritos.

La última transmisión de esta temporada estuvo llena de sorpresas, tanto para la audiencia como para los competidores. La primera de estas fue la presencia de la cantante Ana Bárbara, quien interpretó su canción “Prefiero tomar” para abrir el escenario. La artista mexicana lució un tradicional traje de mariachi negro con detalles dorados, que complementó con una larga capa y un sombrero de los mismos colores.

La cantante Ana Bárbara se encargó de abrir el escenario con una magna presentación Instagram/tengotalentomuchotalento

Luego, llegaron as sorpresas para los finalistas. Luis Coronel y Giselle Bravo, conductores del programa, les informaron que tendrían que enfrentarse a una tómbola para sortear el orden en el que harían su presentación. La secuencia fue totalmente aleatoria:

Surisaday

Las gemelas Catalina e Isabella

Los hermanos Álvarez

Grupo Línea

Lunaro

Stephanie Trejo

Anel Bravo

La “gatita”

Evelyn Sánchez

RYE

Anaveloztly

Maricela

Kevin Duarte

Todos cautivaron y llenaron de energía a los presentes, incluso a los jueces, quienes también tuvieron un cambio en sus funciones. En esta ocasión, Pepe Garza, Yuridia, Carolina Ross, Joss Favela y el invitado, Don Cheto, no emitieron una crítica, simplemente revelaron qué tanto habían disfrutado el momento. La producción les instaló tres botones frente a sus asientos, todos de un color diferente. El verde indicaba que el acto les había gustado, el blanco señalaba que la presentación no fue sorprendente, pero tampoco mala. Por último se encontraba el rojo, que quería decir que los participantes no habían cumplido con las expectativas de una gran final.

Trece participantes lograron llegar a la gran final; el público decidirá al ganador Instagram/tengotalentomuchotalento

Cómo se decidirá el ganador de Tengo talento, mucho talento

Los conductores del show explicaron que el público sería el encargado de elegir al ganador. Desde que dio inicio el programa final se habilitaron números telefónicos para que las personas votaran por sus favoritos, los cuales se mostraron en pantalla durante toda la emisión. Además, se abrió una plataforma virtual en la que los usuarios también podían apoyar a las celebridades. Actualmente, la contienda ya se cerró, pero todavía no se ha dado a conocer cuándo se revelará el nombre del ganador.

Tengo talento, mucho talento es uno de los programas más longevos de la televisión en español que se transmite en Estados Unidos. Miles de concursantes de todas partes del mundo han audicionado para llegar a este escenario. El año pasado, se coronó como ganador Raúl Beltrán, un compositor y cantante originario de Sinaloa, México, quien logró vencer a los 13 finalistas en cuanto a votos de la audiencia y se llevó el tradicional premio de US$100 mil. “Estoy en shock con lo que está pasando. No lo puedo creer, estoy contento y feliz, las canciones siempre fueron para mi familia. Es una gran oportunidad y un nuevo comienzo en lo artístico”, declaró cuando se enteró del triunfo.

LA NACION