Así funciona en el aeropuerto de Minneapolis la nueva tecnología de la CBP para “evaluar” ciudadanos: los detalles

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) anunció la introducción del sistema del Procesamiento Mejorado de Pasajeros (EPP, por sus siglas en inglés) en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-St. Paul para agilizar los procesos migratorios en la temporada de verano. Ya se implementó en otros aeropuertos de Florida, Dallas y Los Ángeles.

El comunicado oficial de la CBP

La CBP implementó el sistema a fines de junio, durante la temporada de verano. A través de un comunicado oficial, realzaron el uso de la medida para mejorar la seguridad aeroportuaria.

La CBP detalló que el uso del sistema para el Aeropuerto Internacional de Minneapolis reducirá los tiempos de espera en migración CBP

“El Procesamiento Mejorado de Pasajeros es una nueva tecnología segura que la CBP utiliza para optimizar la experiencia del viajero”, expuso LaFonda D. Sutton-Burke, Directora de Operaciones de Campo de la Oficina de Campo de Chicago.

De acuerdo con Sutton-Burke, los viajeros que lleguen al aeropuerto de Minneapolis podrán disfrutar de diferentes beneficios como tiempos de espera más cortos, un procesamiento más rápido en la aduana y una mayor capacidad para realizar conexiones.

En qué consiste el EPP y cómo funciona

El Procesamiento Mejorado de Pasajeros, más conocido como EPP, es un sistema preliminar que acelera la evaluación de los ciudadanos estadounidenses que ingresan a Estados Unidos. Esta evaluación se realiza por medio de tecnología avanzada de comparación facial, software biométrico y tecnología de captura automática.

Cuando la persona llega al aeropuerto, es fotografiada por una de las cámaras administradas por agentes de la CBP. Luego de ello, el sistema compara la imagen en vivo con las fotos que ya posee en su base de datos. De esta forma, se dispone una evaluación aduanera completa con confirmación biométrica, elegibilidad y cumplimiento de la normativa.

El EPP permite que el oficial de la CBP compare la foto de la persona con otros datos biométricos en pocos minutos Archivo CBP

Esta evaluación se realiza antes de que la persona se encuentre con un oficial de la CBP, por lo que hace el proceso mucho más simple. De acuerdo con un informe de la agencia, la EPP redujo el tiempo de procesamiento de 60 a 10 segundos, lo que generó una disminución del 74% en los tiempos de espera.

¿Cuál es el objetivo del nuevo sistema en los aeropuertos?

El EPP constituye la primera parte de una serie de modernizaciones en los aeropuertos de Estados Unidos. Con nuevas innovaciones tecnológicas, se prevé un aumento en la seguridad nacional y una experiencia de viaje eficiente y legal, según estipuló la CBP.

La CBP busca mejorar la experiencia del viajero y aumentar la seguridad nacional Damian Dovarganes - AP

“Estamos transformando las inspecciones en los aeropuertos en un proceso fluido y sin contacto, lo que permite una identificación de riesgos más rápida y un procesamiento eficiente de los visitantes legítimos”, sostuvo la Comisionada Ejecutiva Adjunta Interina de la CBP, Diane J. Sabatino.

En qué aeropuertos se encuentra disponible el EPP

Por el momento, el programa piloto de la CBP se implementó en ocho aeropuertos estadounidenses, sin contar el de Minneapolis. Estos son:

Aeropuerto Internacional de Los Ángeles ( LAX , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés). Aeropuerto Internacional de Orlando ( MCO , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés). Aeropuerto Internacional Dallas Fort Worth ( DFW , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés). Aeropuerto Internacional de Denver ( DEN , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés). Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas ( CLT , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés). Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma ( SEA , por sus siglas en inglés) .

, por sus siglas en inglés) . Aeropuerto Internacional de Chicago O’Hare ( ORD , por sus siglas en inglés).

, por sus siglas en inglés). Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (ATL, por sus siglas en inglés).