Así son las cucarachas con mochilas que podrían ser parte del futuro del espionaje

Las cucarachas con mochilas podrían convertirse en una herramienta clave del espionaje del futuro. La empresa alemana SWARM Biotactics trabaja en el uso de estos insectos, equipándolos con pequeños dispositivos tecnológicos para tareas de vigilancia, defensa y búsqueda en entornos inaccesibles.

Cucarachas espía: por qué la ciencia elige insectos reales

El proyecto se basa en la cucaracha silbadora de Madagascar, una especie estudiada durante décadas y capaz de transportar una carga relevante. Su tamaño reducido y su resistencia a condiciones extremas la convierten en un recurso estratégico, explicó Stefan Wilhelm, director ejecutivo de SWARM Biotactics, en una entrevista con CBS News.

Las mochilas pueden llevar cámaras, micrófonos y radares Doppler en pocos gramos Captura de 60 minutes

Wilhelm señaló: “Millones de años de evolución produjeron un insecto muy resistente, muy móvil y muy capaz. Para lo que queremos hacer, es un animal perfecto”.

Actualmente, estos invertebrados pueden cargar mochilas de hasta 15 gramos, aunque el objetivo es reducir ese peso a 10 gramos. Según explicó la compañía, los dispositivos que llevan pueden incluir cámaras, micrófonos y radares Doppler.

¿Cómo funcionan las mochilas tecnológicas en cucarachas?

Los neurocientíficos de SWARM colocan electrodos en las antenas de los insectos para estimular su capacidad natural de orientación. El sistema no controla al animal de forma mecánica, sino que guía sus movimientos. Wilhelm lo resumió así: “Es una cucaracha con una mochila, y la empujamos suavemente en la dirección correcta”.

La empresa ya emplea controles manuales y avanza en el desarrollo de sistemas automáticos para coordinar grupos completos de insectos. Al respecto, Wilhelm explicó: “Ese sistema permite guiar un conjunto entero hacia un punto específico, ya sea un grupo reducido o decenas de ejemplares”.

SWARM aseguró que el procedimiento no causa dolor y que el bienestar de los insectos resulta central para el proyecto.

La cucaracha silbadora de Madagascar se impone por su resistencia y capacidad de carga Captura de 60 minutes

La defensa europea y las pruebas con el Ejército alemán

El desarrollo de estas cucarachas espía avanza en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en Europa, en medio de la guerra en Ucrania y de la presión de Estados Unidos para que el continente refuerce su defensa, informó CBS News.

SWARM Biotactics colabora con la Bundeswehr, el Ejército alemán, para probar el sistema en escenarios reales. El foco actual se centra en tareas de reconocimiento y vigilancia, no en el transporte de explosivos.

Wilhelm reconoció que ese uso podría debatirse en el futuro, aunque aclaró: “Debe estar dentro del marco legal. No es algo en lo que nos enfoquemos ahora”.

El Ejército alemán evalúa el uso de estos insectos en misiones de reconocimiento Captura de 60 minutes

Además del ámbito militar, la empresa proyecta aplicaciones en operaciones de búsqueda y rescate. Los insectos pueden desplazarse entre escombros o estructuras inestables para localizar sobrevivientes tras derrumbes o desastres naturales.

Las primeras implementaciones a mayor escala podrían concretarse dentro de un plazo de 18 a 24 meses, según estimaciones del propio Wilhelm.

Animales como herramientas de espionaje

Según un artículo institucional publicado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés), a lo largo de décadas esta institución exploró el uso de animales como herramientas para tareas de espionaje, vigilancia y recolección de información, sobre todo en entornos donde la presencia humana resultaba riesgosa o imposible.

En el texto, la CIA explica que aves, peces, insectos y perros, así como tecnologías camufladas para imitar su comportamiento, fueron considerados aliados naturales por su capacidad de moverse sin levantar sospechas. Estos proyectos fueron impulsados principalmente por su Dirección de Ciencia y Tecnología y buscaron cumplir funciones como escuchas encubiertas, fotografía aérea, detección de explosivos, recolección de muestras ambientales y comunicaciones clandestinas.

Entre los casos históricos mencionados se encuentran las palomas equipadas con cámaras durante la Guerra Fría, capaces de obtener imágenes a baja altura con mayor nivel de detalle que los aviones o satélites; el programa Acoustikitty, que intentó utilizar un gato con micrófonos implantados para interceptar conversaciones, y el desarrollo de peces robot diseñados para recolectar muestras de agua sin ser detectados. También se describen experimentos con insectos mecánicos camuflados como libélulas y dispositivos de vigilancia ocultos en elementos del entorno natural.

La agencia aclara que muchos de estos proyectos nunca se utilizaron de forma operativa o fueron abandonados por limitaciones técnicas, logísticas o de comportamiento animal. Sin embargo, sostiene que en conjunto reflejan el enfoque innovador y creativo que caracterizó históricamente a sus áreas científicas y tecnológicas, así como el interés por convertir a la naturaleza en una aliada silenciosa dentro del mundo del espionaje.