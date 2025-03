Así son las monedas de 25 centavos de Wisconsin que podrían valer hasta 24.000 veces su precio original

En el mundo de la numismática, algunos errores de acuñación pueden convertir una moneda en una verdadera joya para los coleccionistas y, el ejemplar de 25 centavos de “hoja extra alta” que fue emitido en 2004 por el estado de Wisconsin, es uno de estos casos. Algunas de ellas, las cuales originalmente tienen un valor prácticamente ínfimo, llegaron a venderse por US$6.000 en subastas especializadas.

¿Cómo es la moneda de 25 centavos de Wisconsin que puede llegar a valer miles de dólares?

Según el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), el detalle que marca la diferencia en el precio se encuentra en la representación de la mazorca de maíz ubicada en el reverso de la moneda. Todos los ejemplares de esta edición muestran una vaca, una rueda de queso y algunas cuentan con una hoja extra en su mazorca. Esta rareza, que no forma parte del diseño original, es el detalle que dispara su valor en el mercado de coleccionistas.

Reverso de la moneda de 25 centavos acuñada en Wisconsin en el 2004 (PCGS) PCGS

Cuánto puede valer esta moneda

El precio de estas monedas puede variar según su estado de conservación y de la clasificación de los expertos. Una ejemplar que se encuentre en excelentes condiciones con la variante de la “hoja extra alta” alcanzó los US$2.530 en el mercado de subastas, mientras que una pieza en circulación con la misma característica puede tener un valor de alrededor de US$50.

El PCGS establece una guía de precios según los distintos grados de conservación. De acuerdo a esta referencia, una moneda calificada como MS67 podría llegar a valer unos US$3.200. Sin embargo, en las subastas, los valores suelen ser más bajos, ya que los precios pueden variar en función de la demanda. En el 2021, un ejemplar de esta colección se vendió por US$825.

Otra variación que puede multiplicar el valor de la moneda

Diferencia entre moneda con la "hoja extra alta" y la "hoja extra baja" (PCGS) PCGS

Además de la variante de “hoja extra alta”, existe otra versión con una “hoja extra baja”. Este detalle también incrementa el valor de la moneda. Un ejemplar con esta variación clasificada como MS60 tiene un valor estimado de US$95, mientras que una en condición MS67 podría alcanzar los US$5.500. En el año 2020, se vendió un ejemplar por US$6.000 en una subasta de Heritage Auctions.

¿Qué pasa con las monedas comunes?

No todas las monedas de 25 centavos de Wisconsin de 2004 tienen estos detalles en la mazorca. Aquellos ejemplares que no cuenten con los detalles de “hoja extra alta” ni “hoja extra baja” no tienen un valor superior a su denominación original. En otras palabras, si no cuentan con estas características, su único valor seguirá siendo de 25 centavos.