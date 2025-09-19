AT&T Stadium: así es el coloso de EE.UU. que albergará la mayor cantidad de partidos del Mundial 2026

El Mundial de Canadá, México y Estados Unidos será el primero en jugarse con 48 selecciones, para un total de 104 partidos que se jugarán dentro de los tres países sedes. Uno de los estadios elegidos para albergar gran parte de estos encuentros fue AT&T Stadium, la actual casa de los Vaqueros de Dallas, considerado como uno de los más modernos en el mundo y que tendrá la mayor cantidad de partidos del Mundial 2026, incluido uno de los más importantes de la justa.

Cuántos partidos albergará el AT&T Stadium del Mundial 2026

Estados Unidos tendrá un total de 78 partidos de la justa deportiva, de los cuales nueve se llevarán a cabo en el AT&T Stadium, de acuerdo con Sports Illustrated. Cinco partidos serán de la fase de grupos, dos de 16avos de final, uno de octavos de final y uno de semifinales.

El estadio fue inaugurado en 2009 y se mantiene como uno de los más modernos (X/@ATTStadium) (X/@ATTStadium)

El resto de las sedes de EE.UU serán distribuidas de la siguiente manera:

Mercedez Benz Stadium: ocho partidos

Gillete Stadium: siete partidos

NRG Stadium: siete partidos

Arrowhead Stadium: seis partidos

SoFi Stadium: ocho partidos

MetLife Stadium: ocho partidos

Lincoln Financial Field: seis partidos

Levi’s Stadium: seis partidos

Lumen Field: seis partidos

La casa de los Vaqueros de Dallas es considerada uno de los recintos más importantes en territorio estadounidense debido a sus detalles arquitectónicos, amenidades, estructura y su capacidad, de acuerdo con Sports Illustrated.

En 2022, se informó que Jerry Jones, dueño del equipo de fútbol americano, invertiría cerca de US$300 millones en el recinto para mejoras antes de la llegada de la Copa del Mundo, de acuerdo con Fox News.

AT&T Stadium, uno de los recintos más caros de EE.UU.

El recinto ubicado en Arlington, Texas, fue inaugurado en 2009 con el nombre de Cowboys Stadium, pero en 2013 AT&T compró los derechos del nombre con un acuerdo cercano a los 19 millones de dólares al año, de acuerdo con Dallas News.

El recinto ha recibido diversos premios por su diseño (X/@ATTStadium) (X/@ATTStadium)

La estructura fue diseñada por el estudio de arquitectos HKS, mientras la empresa de ingeniería estructural Walter P Moore diseñó el techo retráctil. El costo estimado de construcción ascendió a 1.3 millones de dólares, lo que lo convirtió en uno de los estadios deportivos más caros, recuerda Dallas News.

El complejo cuenta con una capacidad de 93.000 personas, además de contar con una de las pocas pantallas de video HDTV suspendidas en el mundo, la cual tuvo un costo de 40 millones de dólares, de acuerdo a su sitio web.

Entre otras de las características del complejo se encuentran:

Tiene 380 suites

Cuenta con 70.000 asientos (ampliable a 100.000)

350 suites privadas

Techo operable

Plataformas de zona de anotación con paredes operables

Centro de datos

La pantalla en medio del estadio es uno de los atractivos visuales del complejo (X/@ATTStadium) (X/@ATTStadium)

Asimismo, se instalaron muros de cristal inclinados de 244 metros que se extienden a lo largo del estadio, así como dos arcos de acero que sostienen el interior de la estructura y al mismo tiempo enmaran dos plazas de acceso a la zona de anotación.

Las amenidades y diseño del estadio lo han catapultado a ganar diversos premios. De acuerdo con el sitio web de HKS, el AT&T ha ganado algunos galardones como:

Instalación deportiva del año 2010 otorgado por Sports Business Journal/Sports Business Daily

TEXO 2010 Premio Build Texas de la Asociación de Construcción

Instalación de la década de 2019 otorgado por Sports Business Journal

El estadio ha sido la sede de diversos eventos deportivos como la Copa Oro de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf, por sus siglas en español), el Super Bowl XLV, entre otros. Ahora, albergará una de las justas deportivas más importantes a nivel de selecciones.