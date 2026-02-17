¿Llega El Niño? El fenómeno que podría volver en 2026 en EE.UU. y alterar la temporada de huracanes
Modelos climáticos estiman hasta un 60% de probabilidad de El Niño en la segunda mitad del año
- 4 minutos de lectura'
Modelos climáticos señalan el debilitamiento de La Niña y una transición hacia condiciones neutras antes de la posible aparición de El Niño en la segunda mitad de 2026. Este cambio en el Pacífico puede influir en la cantidad e intensidad de ciclones y modificar los patrones meteorológicos en todo Estados Unidos.
Qué dicen los pronósticos sobre una posible presencia de El Niño en EE.UU.
Los indicadores oceánicos y atmosféricos muestran que el sistema climático se dirige hacia una fase intermedia sin anomalías marcadas de temperatura en el Pacífico ecuatorial. Esa etapa neutral suele actuar como transición dentro del fenómeno conocido como El Niño‑Oscilación del Sur, que alterna entre fases frías y cálidas con impactos globales.
Los modelos probabilísticos estiman que entre febrero y abril hay alrededor de un 60% de posibilidades de que el sistema alcance condiciones neutrales. Durante ese periodo, ni la fase fría ni la cálida predominan, lo que suele dificultar la precisión de los pronósticos estacionales.
De acuerdo con Fox Weather, para la segunda mitad del año, los cálculos indican entre un 50% y un 60% de probabilidad de desarrollo de El Niño. Este calentamiento se produce cuando las aguas superficiales del Pacífico central y oriental registran temperaturas superiores al promedio durante varios meses consecutivos.
“Las aguas más cálidas y el aire ascendente intensificado en el Pacífico crean vientos ‘hostiles’ en los niveles superiores que soplan a través del Caribe y la Región de Desarrollo Principal (MDR)”, dijo el Centro de Pronóstico de FOX.
El posible impacto de El Niño en la temporada de huracanes de EE.UU.
La aparición de El Niño cerca del pico de actividad ciclónica puede alterar la formación de tormentas tropicales en el Atlántico.
Históricamente, los años dominados por esta fase cálida registran menos sistemas y menor número de huracanes intensos en comparación con periodos bajo La Niña.
Los registros climáticos muestran que durante episodios fríos suelen formarse en promedio alrededor de 14 tormentas con nombre y siete huracanes. En contraste, durante años de El Niño, esas cifras se reducen aproximadamente a diez tormentas y cinco huracanes.
Cabe destacar que la temporada de huracanes del Atlántico comienza oficialmente el 1° de junio y finaliza el 30 de noviembre.
“Si esta fase, que influye en los patrones climáticos, arranca para este verano u otoño, como se espera que ocurra, podríamos estar ante un sur de EE.UU. mucho más húmedo y potencialmente incluso una temporada de huracanes más tranquila“, señaló el meteorólogo del Centro de Pronóstico de Fox, Michael Estime.
Este descenso está asociado a cambios en los vientos de gran altitud sobre el Caribe y la cuenca atlántica. Sin embargo, el especialista advirtió que otros factores, como la temperatura del agua del Atlántico, pueden modificar ese comportamiento histórico.
Factores que podrían contrarrestar el efecto
A pesar de la influencia conocida de El Niño, los expertos señalan que no es el único elemento que determina la actividad de una temporada.
Las temperaturas superficiales del Atlántico han mostrado valores elevados, lo que aporta energía adicional a los sistemas tropicales.
Si esas aguas permanecen cálidas, podrían compensar parcialmente la acción inhibidora de la cizalladura vertical del viento, un fenómeno que ocurre cuando la velocidad o dirección del viento varía significativamente entre niveles bajos y altos de la atmósfera.
En ese caso, la temporada no necesariamente sería tranquila, sino dependiente de las condiciones atmosféricas diarias y regionales.
Otros factores relevantes incluyen la presencia de aire seco en niveles medios, la frecuencia de ondas tropicales provenientes de África y la estabilidad de la atmósfera.
La combinación de todos estos elementos define finalmente cuántos ciclones se desarrollan.
Otras noticias de Agenda EEUU
Mamdani vs. Adams en el Bronx. El plan para revivir el carril de buses que beneficia a miles de habitantes de NYC
En Texas. Desde este martes y hasta el 27 de febrero: inicia la votación anticipada y quién gana en las encuestas
“Intervención urgente”. Una congresista colombiana pro-Trump denuncia que el ICE detuvo a su hijo y ahora pide ayuda
- 1
Trump exige la desmilitarización “total e inmediata” de Hamas para avanzar en la reconstrucción de Gaza
- 2
El capibara, el “CEO de la calma”: la regla de oro del animal que es amigo de todos y no le teme a nada
- 3
Chicago se moderniza y cambia la forma de emitir multas de tránsito: así funcionará ahora
- 4
Horóscopo semanal de Niño Prodigio: las predicciones y amuletos para todos los signos del 16 al 22 de febrero de 2026