Hacia dónde se dirige la tormenta Erin, que avanza sobre el Atlántico: ¿pasará por Estados Unidos?

La tormenta tropical Erin avanza por el Atlántico central con una trayectoria que mantiene en alerta a varias islas del Caribe y genera incertidumbre sobre un posible impacto en Estados Unidos. En este contexto, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que, aunque el sistema aún presenta una estructura irregular, las condiciones ambientales se volverán más favorables para su intensificación en los próximos días, lo que podría hacer que se convierta en huracán antes del fin de la semana.

Ubicación y condiciones actuales de la tormenta tropical Erin

Este miércoles 13 de agosto, el centro de Erin se ubicará cerca de la latitud 16,5° norte y longitud 41,9° oeste, a una distancia considerable de tierra firme. Según el NHC, el sistema se desplazará hacia el oeste a una velocidad de 17 nudos (31 km/h) con vientos máximos sostenidos de 40 nudos (74 km/h) y ráfagas que alcanzarán los 50 nudos (93 km/h). La presión central mínima estimada será de 1004 milibares, lo que significa que se trata de un ciclón todavía en fase de fortalecimiento.

Erin se mueve a 31 km/h con ráfagas de 93 km/h y una presión de 1004 mb, mientras aguas más cálidas y menor cizalladura favorecen su fortalecimiento en las próximas 48 horas NHC

Los especialistas del NHC indicaron que Erin cruzará aguas progresivamente más cálidas y con menor influencia de aire seco, lo que facilitará un aumento de su intensidad. Los modelos de predicción coinciden en que la tormenta se transformará en huracán dentro de las próximas 48 horas.

De acuerdo al pronóstico oficial, así será la evolución del sistema:

Miércoles 13, por la tarde: vientos de 45 nudos (83 km/h) y ráfagas de 55 nudos (102 km/h).

vientos de 45 nudos (83 km/h) y ráfagas de 55 nudos (102 km/h). Jueves 14, por la mañana: vientos de 50 nudos (93 km/h), ráfagas de 60 nudos (111 km/h).

vientos de 50 nudos (93 km/h), ráfagas de 60 nudos (111 km/h). Jueves 14, por la tarde: vientos de 55 nudos (102 km/h), ráfagas de 65 nudos (120 km/h).

vientos de 55 nudos (102 km/h), ráfagas de 65 nudos (120 km/h). Viernes 15, por la mañana: categoría de huracán , con vientos de 65 nudos (120 km/h) y ráfagas de 80 nudos (148 km/h).

categoría de , con vientos de y ráfagas de 80 nudos (148 km/h). Viernes 15, por la tarde: vientos de 75 nudos (139 km/h) y ráfagas de 90 nudos (167 km/h).

vientos de 75 nudos (139 km/h) y ráfagas de 90 nudos (167 km/h). Sábado 16, por la mañana: huracán de mayor intensidad con 85 nudos (157 km/h) y ráfagas de 105 nudos (194 km/h).

El NHC proyecta que Erin alcanzará vientos de 120 km/h (categoría 1) para el viernes 15, con ráfagas de 148 km/h, y podría intensificarse a 157 km/h (categoría 2) para el sábado 16 NHC

Riesgo potencial para la costa este de Estados Unidos ante el avance de Erin

El desplazamiento actual de Erin será hacia el oeste debido a la presencia de una fuerte dorsal de niveles medios y bajos al norte. Sin embargo, a partir del fin de semana, una ligera debilidad en ese sistema de alta presión, cerca de la longitud 65° oeste, desviará su recorrido hacia el noroeste, a una velocidad algo menor.

Según el informe del NHC, Erin podría acercarse lo suficiente a las islas de Sotavento del norte, Islas Vírgenes y Puerto Rico durante el fin de semana para provocar efectos en esas zonas. Sin embargo, la magnitud de esos impactos aún no está definida.

Por su parte, el meteorólogo senior de AccuWeather, Alex Sosnowski, indicó que aunque la trayectoria más probable mantendrá a Erin a varios cientos de kilómetros mar adentro frente a la costa este de Estados Unidos y Bermuda, un cambio en el recorrido podría modificar de forma significativa el escenario.

Islas de Sotavento, Puerto Rico e Islas Vírgenes podrían sufrir los primeros impactos de Erin este fin de semana, aunque su trayectoria exacta y magnitud de daños siguen bajo evaluación NHC

Existen dos escenarios principales:

Trayectoria mar adentro: es el más probable . En este, Erin se desplaza a varios cientos de kilómetros de la costa, entre Bermuda y Estados Unidos, sin impacto directo pero con marejadas peligrosas .

es el . En este, Erin se desplaza a varios cientos de kilómetros de la costa, entre Bermuda y Estados Unidos, . Trayectoria más occidental: provocada por una extensión de la alta presión de Bermuda hacia el oeste y un frente frío con vaguada sobre el este de Estados Unidos, que permitiría al sistema acercarse mucho más a tierra firme. Este escenario aumentaría el riesgo de vientos fuertes, lluvias intensas e inundaciones costeras en zonas expuestas como Carolina del Norte, Long Island (Nueva York) y el sureste de Nueva Inglaterra.

En el peor de los casos, Erin podría llegar a tocar tierra con vientos huracanados, lluvias torrenciales e inundaciones por marejada ciclónica. Incluso sin un impacto directo, el crecimiento en tamaño del ciclón impulsará olas mar adentro que podrían superar los nueve metros de altura, con corrientes de resaca y fuerte oleaje que afecte desde la costa este de Florida hasta Nueva Inglaterra.