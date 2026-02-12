La carrera espacial suma un nuevo jugador: Bezos pone en órbita sus primeros satélites y desafía el dominio de Musk

KOUROU, Guayana Francesa.– El cohete europeo Ariane 6 despegó este jueves desde el Centro Espacial de Kourou, en Guayana Francesa, con 32 satélites de la red Amazon Leo –antes conocida como Kuiper– en una misión que marca el ingreso formal del gigante fundado por Jeff Bezos en la carrera de las megaconstelaciones de internet, un mercado dominado hasta ahora por Starlink, la red de SpaceX, propiedad de Elon Musk.

El lanzamiento, realizado bajo un cielo despejado en el puerto espacial europeo ubicado al borde de la selva amazónica, fue además el primer vuelo del Ariane 6 en su configuración más potente, equipada con cuatro propulsores auxiliares. Esta versión, denominada Ariane 64, incrementa significativamente su capacidad de carga y representa un paso clave para la industria espacial europea en un mercado altamente competitivo.

Ariane 6 lanza los primeros satélites de Amazon para competir con Starlink

Con sus cuatro propulsores de combustible sólido –que consumen 142.000 kilos en poco más de dos minutos– el Ariane 64 puede colocar hasta 21,6 toneladas en órbita terrestre baja, más del doble que la versión con dos propulsores utilizada en los cinco vuelos anteriores, todos exitosos. El de este jueves fue el sexto lanzamiento del programa y el primero con un cliente comercial, tras misiones institucionales que incluyeron satélites militares, meteorológicos y de observación terrestre para Francia y la Unión Europea.

La misión tuvo una duración prevista de 1 hora y 54 minutos, desde el despegue hasta la separación del último de los 32 satélites. El cohete, de 62 metros de altura y 5,4 metros de diámetro en su etapa central, utiliza un motor principal alimentado con hidrógeno y oxígeno superenfriados. Una vez fuera de la atmósfera, la etapa superior enciende un segundo motor capaz de reencenderse hasta cuatro veces para ubicar con precisión los satélites en su órbita.

El Ariane 6 debuta con cuatro propulsores y coloca en órbita 32 satélites RONAN LIETAR� - AFP�

El programa Ariane 6 está respaldado por 13 países miembros de la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) y su construcción involucra a unos 600 subcontratistas coordinados por ArianeGroup. La etapa central se ensambla en Francia y la superior en Alemania, antes de cruzar el Atlántico rumbo a la Guayana Francesa a bordo de un buque de carga equipado con velas para reducir emisiones.

El lanzamiento representa un hito para Amazon, que busca desplegar más de 3200 satélites en órbita baja –a unos 500 kilómetros de la Tierra– con el objetivo de ofrecer internet rápido y asequible a escala global. “Llevar internet fiable, rápido y barato a más de 2500 millones de usuarios”, resumió hace tres años Naveen Kachroo, responsable del proyecto.

Hasta ahora, el mercado de internet satelital ha estado dominado por Starlink, que cuenta con 8366 satélites activos dentro de una red que supera los 13.000 aparatos en funcionamiento y prevé duplicarse en el corto plazo. En total, alrededor de 16.000 satélites orbitan actualmente el planeta, según datos de la empresa europea Look Up. China también acelera sus propios planes, con más de 1100 satélites activos y proyectos para desplegar hasta 27.000.

La competencia entre Bezos y Musk se traslada así a un nuevo frente. Ambos multimillonarios, que ya rivalizan en el sector de lanzadores espaciales a través de Blue Origin y SpaceX, respectivamente, compiten también por contratos vinculados al regreso de astronautas a la Luna. Bezos anunció recientemente que concentrará esfuerzos de Blue Origin en ese objetivo, en paralelo al papel central que desempeña SpaceX en la estrategia lunar de Estados Unidos.

Un cohete Ariane 6 que transporta 32 satélites de la constelación Amazon Leo despega desde el Centro Espacial de Guayana RONAN LIETAR� - AFP�

Desafíos científicos y ambientales

Más allá de la competencia empresarial, la proliferación de satélites plantea desafíos científicos y ambientales. Según un estudio de la NASA publicado en Nature, la órbita terrestre podría albergar entre 500.000 y un millón de satélites hacia 2030. Actualmente, el 94% de los cientos de miles de objetos que orbitan la Tierra corresponde a basura espacial: fragmentos de satélites inactivos, restos de cohetes o piezas desprendidas tras colisiones.

La densidad creciente aumenta el riesgo de choques. Solo en el primer semestre de 2025, SpaceX realizó más de 144.000 maniobras de evasión con su flota. La Agencia Espacial Europea estima que cada día reingresan a la atmósfera unas tres piezas de equipos espaciales antiguos. “No comprendemos del todo el riesgo de impactos, que podría ser mucho mayor de lo que los operadores admiten”, advirtió James Beck, director de la firma Belstead Research, al MIT Technology Review.

Astrónomos también alertan sobre la contaminación lumínica y las interferencias en la observación del cielo. “Es un problema muy grave porque nos deja ciegos”, señaló Alejandro Sánchez, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, al describir el impacto sobre la detección de objetos potencialmente peligrosos para la Tierra.

SpaceX quiere poner en órbita satélites especiales que funcionen como centros de datos para inteligencia artificial

Pese a ello, la expansión de las megaconstelaciones promete reducir la brecha digital. Según el informe Digital 2025, 5560 millones de personas tienen acceso a internet, pero el 32% de la población mundial –especialmente en áreas rurales o aisladas– sigue desconectada. En esos entornos, el internet satelital puede resultar clave, al igual que en situaciones de emergencia, transporte o conflicto.

Amazon comenzará a ofrecer el servicio este año en el hemisferio norte, antes de expandirlo globalmente. Sus terminales de usuario tendrán distintos tamaños y capacidades, con velocidades que irán de 100 megabits por segundo hasta un gigabit. La empresa no adelantó precios, aunque el referente es Starlink, que cobra entre 40 y 120 dólares mensuales según la capacidad contratada.

Agencias AP y AFP y diario El País