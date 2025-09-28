Avanza la postemporada 2025 en las Grandes Ligas de béisbol: ¿qué equipos lucen como favoritos?

Durante la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés), tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana, los equipos demostraron su mejor nivel para avanzar a la postemporada. Todos buscan llegar al Clásico de Otoño y consagrarse como campeones en la Serie Mundial.

Cuáles son los equipos favoritos de la MLB en la postemporada

Para la recta final hacia la Serie Mundial de este año, hay cuatro equipos de la MLB que resuenan para consagrarse en el rey de los deportes, según CNN. Uno de los equipos que más resuena es Dodgers de Los Ángeles, que se presenta como amplio favorito para reafirmar su corona en las Grandes Ligas.

Los Dodgers son uno de los favoritos de la postemporada de la MLB (X @LosDodgers)

El conjunto angelino viene de vencer a Yankees de Nueva York en la Serie Mundial 2024 y llega con la mira puesta en repetir la hazaña. Pese a las lesiones que complicaron parte de la temporada, la escuadra cuenta con figuras de primer nivel como Shohei Ohtani, el experimentado Clayton Kershaw y los abridores Yoshinobu Yamamoto y Blake Snell, quienes consolidan una rotación de peso.

Los Padres de San Diego aparecen como otro rival a tener en cuenta. El conjunto californiano alcanza por cuarta ocasión en seis años la postemporada, con una ofensiva que combina poder y consistencia. Sus referentes son Manny Machado, Fernando Tatís Jr. y el venezolano Luis Arráez, quienes sostienen el ritmo ofensivo. Además, el equipo busca cortar una sequía de más de dos décadas desde su última aparición en una Serie Mundial, en 1998.

En el “viejo circuito”, también destacan los Cerveceros de Milwaukee, primeros en asegurar su lugar en la postemporada. La franquicia se apoya en los bates de William Contreras, Jackson Chourio y el veterano Christian Yelich, mientras que el pitcheo cuenta con abridores sólidos como Freddy Peralta, Quinn Priester y el colombiano José Quintana.

Por último, uno de los planteles más equilibrados es el de los Phillies de Filadelfia, con un ataque encabezado por Kyle Schwarber, Trea Turner y Bryce Harper. En la lomita, el conjunto dispone de una rotación fuerte liderada por Aaron Nola, Cristopher Sánchez y los venezolanos Ranger Suárez y Jesús Luzardo.

Los favoritos de la Americana

En la Liga Americana, los Azulejos de Toronto llegan a la postemporada como el mejor equipo del “circuito joven”. Su rotación se encuentra entre las más respetadas, con nombres como Kevin Gausman, Shane Bieber, Max Scherzer y Chris Bassitt, lo que les otorga un balance competitivo frente a cualquier rival.

Anthony Volpe, de los Yankees de Nueva York, reacciona tras pegar un globo en el juego ante los Tigres de Detroit , el martes 9 de septiembre de 2025 (AP Foto/Frank Franklin II) Frank Franklin II - AP

Otro conjunto con gran proyección son los Marineros de Seattle, que cuentan con una de las ofensivas más explosivas de la temporada. Destacan los jonroneros Cal Raleigh, el venezolano Eugenio Suárez y el dominicano Julio Rodríguez. Sin embargo, persiste la incógnita sobre si el pitcheo podrá sostener el ritmo ofensivo en partidos decisivos.

Los Yankees de Nueva York, por su parte, buscan revancha tras haber caído en 2024 frente a los Dodgers. El capitán Aaron Judge se perfila como candidato al premio de Jugador Más Valioso, aunque el bullpen de los “Mulos”, especialmente en el cierre de los partidos, sigue siendo una de las principales dudas.

Cuándo inicia la postemporada y qué equipos ya clasificaron

De acuerdo con ESPN, los partidos de comodines se disputarán entre el martes 30 de septiembre y el jueves 2 de octubre, mientras que las series divisionales comenzarán el sábado 4 de octubre.

Panorama de la postemporada de la MLB (mlb.com)

Hasta ahora, los equipos clasificados a los playoffs de la MLB son:

Cerveceros de Milwaukee

Phillies de Filadelfia

Cachorros de Chicago

Dodgers de Los Ángeles

Azulejos de Toronto

Padres de San Diego

Yankees de Nueva York

Marineros de Seattle

Con este panorama, la postemporada 2025 se perfila como una de las más disputadas de los últimos años, con equipos históricos, nóminas llenas de estrellas y la expectativa de un nuevo campeón en el rey de los deportes.