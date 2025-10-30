Azulejos arrollan 6-1 a Dodgers y están a un paso de ganar la Serie Mundial
Los Azulejos de Toronto lograron el miércoles una contundente victoria de 6x1 de visita ante los Dodgers de Los Ángeles y están a solo un triunfo de conquistar su...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Los Azulejos de Toronto lograron el miércoles una contundente victoria de 6x1 de visita ante los Dodgers de Los Ángeles y están a solo un triunfo de conquistar su primera Serie Mundial en 32 años.
La novena canadiense, apoyada en una actuación récord de su lanzador novato Trey Yesavage, lidera la final por un global de 3 triunfos contra 2 y tendrá su primera oportunidad de alzar el título el viernes frente a su público.
Shohei Ohtani y el resto de figuras de los Dodgers se estrellaron el miércoles contra Yesavage, que llegó a 12 ponches.
Por su parte, el estelar Vladimir Guerrero Jr. firmó uno de los dos jonrones con los que Toronto encarriló el triunfo en la primera entrada.
gbv/ma
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Por qué la Toyota Hilux ya no se vende en Estados Unidos y cuál es la camioneta equivalente en el mercado
- 2
Qué pasará el 29 de octubre con el cometa 3I/Atlas: el objeto que la NASA sigue de cerca en EE.UU.
- 3
Guía para entender por qué el gobierno podría suspender las licencias comerciales a migrantes en California
- 4
Para evitar al ICE en Texas: los documentos que todo migrante debe tener a mano si viaja por carretera