Azulejos arrollan 6-1 a Dodgers y están a un paso de ganar la Serie Mundial

Los Azulejos de Toronto lograron el miércoles una contundente victoria de 6x1 de visita ante los Dodgers de Los Ángeles y están a solo un triunfo de conquistar su primera Serie Mundial en 32 años.

La novena canadiense, apoyada en una actuación récord de su lanzador novato Trey Yesavage, lidera la final por un global de 3 triunfos contra 2 y tendrá su primera oportunidad de alzar el título el viernes frente a su público.

Shohei Ohtani y el resto de figuras de los Dodgers se estrellaron el miércoles contra Yesavage, que llegó a 12 ponches.

Por su parte, el estelar Vladimir Guerrero Jr. firmó uno de los dos jonrones con los que Toronto encarriló el triunfo en la primera entrada.

