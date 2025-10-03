Bajo presión, Apple eliminó una app que permitía reportar de forma anónima la ubicación de los agentes migratorios de EE.UU.

WASHINGTON.- Los esfuerzos del gobierno del presidente norteamericano, Donald Trump, por perseguir inmigrantes ilegales en Estados Unidos y las polémicas redadas de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) suscitaron una serie de estrategias para evitar el accionar de las fuerzas de seguridad. Entre ellas, la existencia de una app que utilizaba la colaboración abierta de sus usuarios para informar de forma anónima la ubicación del ICE en la zona.

Sin embargo, Apple eliminó el jueves la aplicación gratuita exclusiva para iPhone ICEBlock, la más popular para el rastreo de los agentes, y otras aplicaciones similares de su tienda digital oficial App Store, aparentemente tras recibir presiones de las autoridades. El Departamento de Justicia dice que la aplicación podría aumentar el riesgo de agresión a los agentes norteamericanos de inmigración.

En esta ilustración fotográfica, la aplicación ICEBlock se muestra en un iPhone de Apple, el 2 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California JUSTIN SULLIVAN� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

“Creamos la App Store para que sea un lugar seguro y fiable para descubrir aplicaciones”, señaló la compañía en un comunicado enviado a los medios. “Basándonos en la información que hemos recibido de las fuerzas del orden sobre los riesgos de seguridad asociados con ICEBlock, la hemos eliminado, junto con otras aplicaciones similares, de la App Store”.

Las aplicaciones de monitoreo del ICE se habían vuelto cada vez más populares en los últimos meses, a medida que la campaña de deportaciones del magnate republicano cobró fuerza en ciudades de todo el país.

En esta ilustración fotográfica, la aplicación ICEBlock se muestra en un iPhone de Apple, el 2 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California JUSTIN SULLIVAN� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El desarrollador indicó el mes pasado que tenía más de un millón de usuarios. Aunque ya no está en el mercado de aplicaciones, quienes la tengan descargada en sus dispositivos móviles deberían poder seguir usándola.

“Acabamos de recibir un mensaje de la App Review de Apple indicando que #ICEBlock ha sido eliminada de la App Store debido a ‘contenido objetable’“, dijo el desarrollador de la aplicación en una publicación en redes sociales. “Lo único que podemos imaginar es que esto se debe a la presión del gobierno de Trump. ¡Hemos respondido y lucharemos contra esto!”.

Un peligro para los agentes

Los funcionarios del gobierno norteamericano habían criticado duramente este tipo de aplicaciones por poner en peligro a los agentes migratorios, especialmente tras un tiroteo mortal ocurrido el mes pasado en unas instalaciones del ICE en Texas.

En ese caso, las autoridades afirmaron que el sospechoso había utilizado una de estas aplicaciones en los días previos al ataque. Dos detenidos murieron y otro resultó herido en el ataque.

Fox Business fue el primer medio en informar de la eliminación de la aplicación el jueves, citando un comunicado de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, que afirmaba que el Departamento de Justicia se había puesto en contacto con Apple para que retirara la aplicación el jueves y que la compañía había accedido.

La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, habla en una conferencia de prensa el jueves 4 de septiembre de 2025, en Tampa, Florida Chris O'Meara - AP

“ICEBlock está diseñada para poner en peligro a los agentes del ICE solo por hacer su trabajo y la violencia contra las fuerzas del orden es una línea roja intolerable que no se puede cruzar”, dijo Bondi en su comunicado a Fox Business.

Bondi y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, han advertido previamente a Joshua Aaron, el creador de ICEBlock, que “no está protegido” por la Constitución y que están estudiando la posibilidad de procesarle.

En esta ilustración fotográfica, la aplicación ICEBlock se muestra en un iPhone de Apple, el 2 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California JUSTIN SULLIVAN� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

“Lo estamos investigando y más le vale tener cuidado porque no es libertad de expresión”, manifestó Bondi en aquel momento.

En el mercado hay muchas aplicaciones que rastrean las posiciones de las fuerzas del orden y siguen disponibles, como Waze o Google Maps.

Desde que Trump asumió el cargo, ICE ha allanado múltiples instalaciones con inmigrantes que se encuentran irregularmente en Estados Unidos. La agencia también ha arrestado a titulares de visados y residentes permanentes en Estados Unidos señalados por el gobierno de Trump por su defensa propalestina.

En esta ilustración fotográfica, la aplicación ICEBlock se muestra en un iPhone de Apple, el 2 de octubre de 2025 en Los Ángeles, California JUSTIN SULLIVAN� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Defensores de los derechos humanos han expresado su preocupación por la frecuente vulneración de los derechos a la libertad de expresión y a las garantías procesales a medida que el gobierno norteamericano avanza en su campaña de deportaciones.

Las medidas de Apple también pueden conducir a un mayor escrutinio sobre los lazos cercanos que las empresas tecnológicas han tratado de construir con la administración de Trump durante su segundo mandato.

Agencias AP, AFP y Reuters