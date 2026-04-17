Amtrak Auto Train 2026: cómo llevar tu auto de Virginia a Florida sin manejar, precios y reservas

Para quienes se van de vacaciones o se mudan, el Amtrak Auto Train se presenta como una gran posibilidad en la costa este. Los pasajeros del servicio pueden subir su auto a un tren y trasladarse de Virginia a Florida sin manejar. El viaje tiene una salida diaria y presenta distintos precios, según las comodidades que reserve cada usuario.

Costos del Amtrak Auto Train: el valor varía según el pasaje

Según el sitio web oficial del servicio, se trata de un viaje de tren de 17 horas y 29 minutos que tiene una salida por día. El trayecto conecta las ciudades de Lorton, en Virginia, y Sanford, en Florida.

Así funciona el Amtrak Auto Service

Actualmente, el valor de la tarifa base es de 95 dólares, más el costo que tiene el transporte del vehículo, el cual suele ubicarse en tarifas cercanas a los US$225, aunque depende de las medidas y características particulares de cada caso.

Más allá de este monto inicial, el precio del boleto del Amtrak Auto Train varía según la categoría de asiento por la que se opte. Los pasajeros tienen seis opciones, incluida la de Accessible Bedroom, que está dirigida a personas con discapacidad:

Coach

Accessible Bedroom

Family Room

Bedroom Suite

Bedroom

Roomette

La gran diferencia es entre la clase Coach, que representa la tarifa plana del pasaje, y el resto, que son todas variantes de primera clase para el servicio de Amtrak.

Medidas y otros detalles: cómo embarcar un vehículo en el Amtrak Auto Train

Según indica el servicio en sus fuentes oficiales, los pasajeros deben cargar el equipaje en su vehículo y conducirlo hasta la terminal. Desde allí, son los empleados de Amtrak quienes se encargarán de colocarlo en el tren.

Es importante que los usuarios recuerden tener todo lo necesario para el viaje en un bolso de mano, ya que la zona de autos no es accesible durante el trayecto.

Con respecto a las reglas sobre medidas, los vehículos estándar deben tener una longitud máxima de 192 pulgadas y los extendidos de hasta 216 pulgadas.

Los vehículos que viajan en el Amtrak Auto Train están sujetos a reglas de medidas máximas Foto de Amtrak

Por su parte, los vehículos de más de 18 pies requieren arreglos especiales y pagos adicionales. El ancho máximo es de 84 pulgadas, incluyendo espejos, y la altura máxima de 85 pulgadas.

En cuanto a los portaequipajes, para el servicio de Amtrak Auto Train se permiten racks de techo instalados de fábrica si están vacíos y también se pueden usar los de bicicletas en la parte trasera, pero cuentan para la longitud total del vehículo.

El check-in comienza a las 11.30 hs y termina a las 14.30 hs para vehículos estándar y extendidos. En el caso de unidades de gran tamaño, motocicletas, remolques y quienes abonen un extra para la descarga prioritaria, el horario de finalización es a las 14 hs.

Comparación de costos: tomar el Amtrak Auto Train es más caro que usar la I-95

Amtrak promociona el servicio para pasajeros con el concepto de evitar la carretera I-95, que conecta Virginia y Florida a lo largo del trayecto. Sin embargo, al comparar costos realizar el viaje de forma particular es más accesible.

El Amtrak Auto Train tiene un costo más elevado que hacer el viaje a bordo de un vehículo particular Amtrak

Contando las tarifas de US$95 del pasaje mínimo y los US$225 promedio por el transporte del vehículo, un viaje en Amtrak Auto Train tiene un costo base que ronda los US$320.

Si se considera la distancia de 810 millas que separan Lorton y Sanford y se estima un rendimiento de 24 millas por galón que rinde un auto promedio, el viaje tiene un costo en gasolina de US$138.

Ese valor contempla solo la inversión en combustible y se basa en el precio promedio nacional de US$4,076, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés)