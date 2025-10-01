Es oficial: avanza el plan de EE.UU. para deportar a cientos de inmigrantes a un país en conflicto

El gobierno de Donald Trump deportará de Estados Unidos a cientos de inmigrantes a Irán en los próximos días, en medio del objetivo de expulsiones masivas que prometió en campaña e implementó desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025. La administración iraní realizó un pedido a Washington.

Cuántos migrantes serán deportados de Estados Unidos a Irán

El director general de asuntos parlamentarios y consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Noushabadi, anunció que 120 migrantes procedentes de Irán en EE.UU. fueron deportados el martes 30 de septiembre y que llegarían al territorio entre uno y dos días posteriores. El gobierno de Trump fijó una meta de un millón de expulsiones al año de extranjeros que viven en el territorio norteamericano.

El ICE deportó a 150 mil migrantes durante los primeros seis meses del mandato de Trump en 2025 Facebook/Immigration And Customs Enforcement (ICE)

“Estas personas son iraníes que salieron del país legalmente“, expresó el funcionario a Tasmin News, e indicó que, en una primera fase, la administración federal envió a 120 ciudadanos, pero que el plan tiene un fin de deportar a 400 iraníes. La mayoría de estos migrantes ingresaron al territorio norteamericano de forma irregular a través de la frontera con México.

En tanto, Noushabadi puntualizó también que entre los migrantes deportados se encontrarían algunos que poseían permiso de residencia legal en EE.UU., pero esto no impidió su expulsión de ese país.

El pedido del gobierno de Irán a la administración de Trump

Noushabadi señaló al medio mencionado que los funcionarios del gobierno estadounidense solicitaron el consentimiento de los migrantes iraníes deportados para regresar a su país de origen. En ese sentido, detalló que ingresarían a través de Qatar.

Trump situó en el punto de mira las deportaciones de migrantes iraníes Andrew Leyden� - ZUMA Press Wire�

Mientras indicó que los migrantes salieron de su país de origen de forma legal, el funcionario puntualizó: “Su ingreso a Estados Unidos es otra cuestión. Su regreso a la patria no enfrenta ningún obstáculo, ya que Irán siempre apoyará a sus ciudadanos”.

Asimismo, detalló el pedido que realizó la administración iraní a Trump: “Hemos instado al gobierno estadounidense a respetar los derechos de los migrantes iraníes y de ciudadanía conforme al derecho internacional".

E incidió: “No se les deben negar los servicios consulares, un proceso judicial justo ni los principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos”.

La reacción del gobierno de Trump sobre la deportación de cientos de migrantes iraníes

La administración estadounidense centró sus esfuerzos en el control migratorio en las fronteras de EE.UU. y el mandatario republicano ordenó redadas en todo ese país a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En los primeros seis meses de gobierno, la agencia federal deportó a 150 mil migrantes, junto a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Trump persigue el objetivo de expulsar a miles de migrantes sin estatus legal en EE.UU. Alex Brandon - AP

Ante la expulsión de 120 migrantes iraníes de EE.UU., la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Abigail Jackson, señaló en diálogo con BBC: “La administración Trump está comprometida a cumplir la promesa de llevar a cabo la mayor operación de deportación masiva de inmigrantes ilegales de la historia, utilizando todas las herramientas a nuestra disposición".