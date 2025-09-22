Balón de Oro 2025: hora y cómo ver en vivo desde EE.UU. la premiación al mejor futbolista del mundo

La ceremonia del Balón de Oro 2025, organizada por la revista France Football, premiará a las personalidades más destacadas del futbol en diferentes categorías, pero la atención de los aficionados estará en la entrega al mejor futbolista del mundo. Messi y Cristiano Ronaldo, son los jugadores que han dominado la categoría, pero este año podría cambiar con Lamine Yamal y Ousmane Dembélé que buscan obtener dicha distinción.

Cuándo y cómo ver ceremonia del Balón de Oro 2025 desde EE.UU.

Este evento deportivo se llevará a cabo el próximo 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París, Francia, a las 15.00 hs, tiempo del Este de los Estados Unidos.

El Balón de Oro premia a los mejores jugadores en diversas posiciones (YouTube/@L'ÉQUIPE) (Captura de Pantalla YouTube/@ L'ÉQUIPE)

La entrega de los reconocimientos a lo mejor del futbol mundial se podrá ver desde Paramount+ o Telemundo Deportes. La transmisión en línea se podrá seguir desde Peacok.

Quiénes son los nominados al mejor jugador del mundo 2025

Esta distinción se entrega al jugador que tuvo una destacada temporada en números individuales, así como logros en su club. De acuerdo con la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA, por sus siglas en francés). Entre los principales criterios para la elección del jugador se encuentran:

Actuaciones individuales

Carácter decisivo e impresionante

Actuaciones y logros del equipo

Clase y juego limpio

En esta ocasión fueron 30 jugadores que destacaron en la nominación y la mayoría de ellos sueña con ganar su primer Balón de Oro, de acuerdo con la UEFA.

Kylian Mbappé (Real Madrid, España)

(Real Madrid, España) Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra)

(Liverpool, Inglaterra) Lautaro Martínez (Inter, Italia)

(Inter, Italia) Joao Neves (PSG, Francia)

(PSG, Francia) Nuno Mendes (PSG, Francia)

(PSG, Francia) Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Francia)

(PSG, Francia) Ousmane Dembélé (PSG, Francia)

(PSG, Francia) Michael Olise (Bayern Múnich, Alemania)

(Bayern Múnich, Alemania) Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra)

(Chelsea, Inglaterra) Pedri (Barcelona, España)

(Barcelona, España) Scott McTominay (Nápoli, Italia)

(Nápoli, Italia) Robert Lewandowski (Barcelona, España)

(Barcelona, España) Harry Kane (Bayern Múnich, Alemania)

(Bayern Múnich, Alemania) Achraf Hakimi (PSG, Francia)

(PSG, Francia) Viktor Gyökeres (Arsenal, Inglaterra)

(Arsenal, Inglaterra) Erling Haaland (Manchester City, Inglaterra)

(Manchester City, Inglaterra) Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, Alemania)

(Borussia Dortmund, Alemania) Denzel Dumfries (Inter, Italia)

(Inter, Italia) Désiré Doué (PSG, Francia)

(PSG, Francia) Jude Bellingham (Real Madrid, España)

(Real Madrid, España) Gianluigi Donnarumma (PSG, Francia)

(PSG, Francia) Lamine Yamal (Barcelona, España)

(Barcelona, España) Vitinha (PSG, Francia)

(PSG, Francia) Florian Wirtz (Liverpool, Inglaterra)

(Liverpool, Inglaterra) Mohamed Salah (Liverpool, Inglaterra)

(Liverpool, Inglaterra) Vinicius Jr. (Real Madrid, España)

(Real Madrid, España) Virgil van Dijk (Liverpool, Inglaterra)

(Liverpool, Inglaterra) Fabián Ruiz (PSG, Francia)

(PSG, Francia) Declan Rice (Arsenal, Inglaterra)

(Arsenal, Inglaterra) Raphinha (Barcelona, España)

Quiénes son los favoritos para ganar el Balón de Oro 2025

Lamine Yamal y Ousmane Dembélé son los dos favoritos para llevarse este reconocimiento a casa. La joven promesa del Barcelona ha deslumbrado al mundo por su habilidad con el balón, velocidad y técnica de golpeo. En la temporada 2024-2025 llevó a su equipo a la conquista de la liga española y la copa del rey, según CNN.

En la selección española ya es uno de los habituales de la convocatoria y fue parte de la escuadra subcampeona de la última edición de la Nations League.

Por otro lado, Ousmane Dembélé se convirtió en pieza clave en la obtención de la Champions League del París Saint-Germain, quien consiguió el trofeo por primera ocasión en su historia. Además, obtuvo el título de la liga francesa y la copa, así como el subcampeonato en la primera edición del Mundial de Clubes.

El futbolista del PSG es uno de los favoritos para llevarse el Balón de Oro (X/@dembouz) (X/@dembouz)

A nivel de selección, el jugador francés perdió contra España en las semifinales de la competición, no obstante, quedaron en tercer lugar tras vencer a Alemania, recuerda CNN.

Este premio también se otorga en la categoría femenina, el cual fue otorgado el año pasado a Aitana Bonmatí, mediocampista del Barcelona, quien se perfila como una de las favoritas para repetir este 2025.

Según UEFA, en la ceremonia también se hará la entrega de los siguientes premios: