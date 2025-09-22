En qué canal de Estados Unidos pasan la premiación del Balón de Oro 2025

La ceremonia de entrega del Balón de Oro 2025 está a solo unos días de celebrarse en París, Francia. Con todos los detalles listos, se anunció el horario oficial. Como cada año, la gala no está exenta de críticas: en la edición pasada, Rodri recibió el galardón, aunque muchos fanáticos consideraban que debía ser para Vinicius Jr.

En dónde ver la ceremonia del Balón de Oro 2025 desde Estados Unidos

La gala del Balón de Oro 2025 se realizará el 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París, sede tradicional del evento. La transmisión comenzará a las 15.00 hs (tiempo del Este de EE.UU.), 21.00 hs (hora local de Francia).

El Balón de Oro es la máxima distinción a jugadores de fútbol en el mundo (X/@CNNEE)

Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir la gala de la premiación en vivo a través de la cadena CBS.

Cuáles son los otros premios que se entregan en la ceremonia del Balón de Oro

Además de los galardones principales en las categorías masculina y femenina, se entregarán otros reconocimientos (13 en total: seis en cada categoría y uno mixto). De acuerdo con Olympics, los trofeos que se otorgarán son:

Ya está todo listo para la 69 edición del Balón de Oro (X @ballondor)

Balón de Oro masculino

Balón de Oro femenino

Trofeo Kopa masculino (mejor jugador joven)

(mejor jugador joven) Trofeo Kopa femenino (mejor jugadora joven)

(mejor jugadora joven) Trofeo Yashin masculino (mejor portero)

(mejor portero) Trofeo Yashin femenino (mejor portera)

(mejor portera) Trofeo Cruyff masculino (mejor entrenador o entrenadora de equipo masculino)

(mejor entrenador o entrenadora de equipo masculino) Trofeo Cruyff femenino (mejor entrenador o entrenadora de equipo femenino)

(mejor entrenador o entrenadora de equipo femenino) Mejor club masculino

Mejor club femenino

Trofeo Gerd Müller masculino (máximo goleador del año)

(máximo goleador del año) Trofeo Gerd Müller femenino (máxima goleadora del año)

(máxima goleadora del año) Premio Sócrates (compromiso social o humanitario)

Quiénes son los nominados al Balón de Oro 2025

Cada año, la revista especializada France Football selecciona a los nominados para el galardón más prestigioso del fútbol mundial. En esta edición 69, los principales favoritos son Ousmane Dembélé y Vitinha del Paris Saint-Germain, junto a Lamine Yamal del Barcelona.

Nominados para el Balón de Oro 2025 (X @ballondor)

En la categoría femenina, la española Aitana Bonmatí parte como favorita para repetir el premio, acompañada por sus compatriotas Mariona Caldentey y Alexia Putellas, además de las inglesas Chloe Kelly y Alessia Russo.

Nominados masculinos destacados:

Kylian Mbappé (Real Madrid)

(Real Madrid) Vinicius Jr. (Real Madrid)

(Real Madrid) Jude Bellingham (Real Madrid)

(Real Madrid) Ousmane Dembélé (PSG)

(PSG) Vitinha (PSG)

(PSG) Lamine Yamal (Barcelona)

(Barcelona) Erling Haaland (Manchester City)

(Manchester City) Harry Kane (Bayern Múnich)

(Bayern Múnich) Mohamed Salah (Liverpool)

(Liverpool) Lautaro Martínez (Inter)

(Inter) Robert Lewandowski (Barcelona)

(Barcelona) Alexis Mac Allister (Liverpool)

(Liverpool) Florian Wirtz (Liverpool)

Diversos medios señalan que el candidato que podría llevarse el galardón este año, podría ser el jugador francés Ousmane Dembélé de PSG, incluso su amigo Mbappé (quien también está nominado) indicó que no viajará a la premiación como señal de apoyo para su compatriota. “Seré feliz si Dembélé lo gana porque es mi amigo y lo he apoyado desde el principio”, dijo.

Lionel Messi es el máximo ganador del Balón de Oro

Más allá de la expectación por los ganadores, el Balón de Oro 2025 será visto como un termómetro previo a los grandes torneos de 2026, como el Mundial de Clubes y la Eurocopa, donde muchos de los nominados volverán a ser protagonistas.

La elección de los mejores futbolistas del año no solo reconoce su rendimiento individual, sino que también marca tendencias sobre qué equipos y selecciones llegan mejor posicionados para dominar la próxima gran cita del fútbol internacional.