Barack Obama se disculpó por “colarse” en la foto de unos niños en Washington D.C.

Un momento cotidiano en el Tidal Basin de Washington D.C. tomó un giro inesperado cuando Barack Obama apareció, sin querer, en la foto de una familia. La imagen, captada por la fotógrafa Briana Inell, muestra al exmandatario a pocos metros de los niños Belle y Preston Thomas. La escena se viralizó en redes sociales y generó una ola de comentarios.

La sesión de fotos en Tidal Basin que captó a Obama

Portia Moore y su familia habían planeado tomar fotografías en Tidal Basin el lunes alrededor de la 13 hs (hora del este), pero terminaron llegando mucho antes de lo previsto, a las 7 hs. El cambio de horario derivó en una sorpresa inesperada.

La familia Thomas había planeado su sesión fotográfica para más tarde, pero al adelantarla vivieron un momento único Captura de video WUSA 9

Moore relató a WUSA9 que estaba enfocada en obtener la foto perfecta de sus dos hijos, Belle, de 4 años, y Preston, de 21 meses. Mientras posaban, su esposo notó un rostro familiar en el fondo. “Me dijo: ‘Es el presidente Obama’. Y yo dije: ¡Qué!”, recordó Moore entre risas.

Moore y la fotógrafa, Briana Inell, revisaron rápidamente la cámara y allí estaba: Obama, sin querer, se coló en la imagen. “Significa mucho para mí y para ellos a medida que crecen”, agregó la madre sobre la foto, que ahora es un recuerdo especial para su familia.

La reacción de Obama tras la foto viral

Horas después de que la imagen comenzara a circular en redes sociales, el propio Obama comentó en la publicación: “Preston y Belle, espero que hayan disfrutado el pico de floración. Fue mi culpa colarme en la foto”.

Obama comentó con humor la foto en redes sociales y deseó que los niños hayan disfrutado el florecimiento Freepik/Captura de video Wusa 9

El exmandatario también compartió su propia perspectiva en su cuenta de Instagram. Publicó una imagen de los cerezos en flor junto con el mensaje: “Es divertido hacer de turista de vez en cuando. ¡Las flores estaban increíbles esta mañana!”.

Obama y su vida en Washington D.C. tras la Casa Blanca

Desde que dejó la presidencia, Obama y su familia mantuvieron su residencia en Washington. En 2017 adquirieron una casa en el exclusivo barrio de Kalorama, donde mantuvieron un perfil bajo, con apariciones ocasionales en restaurantes, teatros y eventos culturales.

A pesar de la presencia del Servicio Secreto, el exmandatario ha manifestado en varias entrevistas su deseo de disfrutar de la ciudad con mayor libertad. En 2014, durante una entrevista en “Live with Kelly and Michael”, expresó que su mayor anhelo era poder caminar por Washington sin ser reconocido, según señaló The Washington Post.

El Festival de los Cerezos y la afluencia de visitantes

Cada primavera, el Festival Nacional de los Cerezos en Flor convierte a Washington en un destino turístico clave. Este evento, que conmemora el regalo de 3000 cerezos por parte de Japón en 1912, atrae a más de 1 millón de visitantes cada año.

Cada primavera, el Festival Nacional de los Cerezos en Flor atrae a miles de turistas a Washington DC por la floración de los cerezos japoneses Freepik

Las postales de la ciudad cubierta de flores rosadas se replican en redes sociales, y en esta ocasión, una de ellas tuvo como protagonista inesperado a un expresidente.

Un recuerdo imborrable para la familia Thomas

La imagen de Obama en la sesión familiar se suma a la larga lista de anécdotas generadas en torno al festival. Para la familia Thomas, lo que comenzó como una mañana común en el Tidal Basin se transformó en una historia inolvidable.

Moore aseguró a WUSA9 que la foto se convertirá en una reliquia familiar. Además, aprovechó la ocasión para hacerle una invitación especial al expresidente Obama: “Cuando quieras vernos, estamos aquí, calle abajo”, dijo.