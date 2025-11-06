Es oficial: los estados donde los jubilados recibirán un mayor aumento en el Seguro Social de EE.UU.

En medio del cierre del gobierno, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) anunció el incremento del ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) para 2026. Se trata de un aumento de 2,8% y se aplica de forma nacional: es el mismo porcentaje para todos los beneficiarios. Sin embargo, el monto en dólares cambia de acuerdo a cada persona.

En números: los estados donde los jubilados recibirán un mayor aumento en el Seguro Social

A través de un comunicado de prensa, la SSA detalló que las prestaciones de la Seguridad Social y del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI, por sus siglas en inglés) para 75 millones de estadounidenses aumentarán un 2,8% en 2026.

La Administración del Seguro Social reveló que el incremento del COLA para 2026 en EE.UU. será del 2,8% Archivo

Los pagos ajustados para jubilados comenzarán en enero de 2026, mientras que los casi 7,5 millones de beneficiarios del SSI empezarán a recibir su incremento el 31 de diciembre de 2025.

Dado que el 2,8% se aplica sobre el beneficio individual, los jubilados con pagos más altos verán subas mayores en dólares, aunque el porcentaje sea el mismo en todo EE.UU.

De acuerdo a un informe realizado por la empresa de asesoramiento financiero The Motley Fool, que tuvo en cuenta datos del Suplemento Estadístico Anual 2025 compartido por la SSA, estos son los estados de EE.UU. con beneficios promedio más elevados para jubilados:

Nueva Jersey : valor aproximado de US$2172.

: valor aproximado de US$2172. Connecticut : US$2159.

: US$2159. Delaware : US$2139.

: US$2139. New Hampshire : US$2121.

: US$2121. Maryland : US$2084.

: US$2084. Michigan : US$2067.

: US$2067. Washington : US$2061.

: US$2061. Minnesota : US$2053.

: US$2053. Massachusetts : US$2021.

: US$2021. Indiana: US$2016.

Seguro Social 2026: los detalles de los cambios en EE.UU.

En el comunicado de prensa, la SSA estableció que el monto máximo de ingresos sujetos al impuesto del Seguro Social (máximo imponible) aumentará a US$184.500. Además, el límite de ingresos para los trabajadores menores de la edad plena de jubilación incrementará hacia US$24.480. En tanto, para las personas que sí alcancen esa edad en 2026, la suma crecerá hasta US$65.160.

Durante la última década en EE.UU., el aumento del COLA del Seguro Social promedió alrededor del 3,1 por ciento Unsplash

Durante la última década, el COLA promedió un aumento de alrededor del 3,1%. “El ajuste por costo de vida es fundamental para que la Seguridad Social cumpla con su misión”, expresó el comisionado de la Administración de la Seguridad Social, Frank J. Bisignano, al anunciar las modificaciones.

Cómo consultar el nuevo importe de las prestaciones del Seguro Social en EE.UU.

Sobre el final del comunicado, la SSA explica que comenzará a notificar a las personas sobre el monto actualizado de sus pagos por correo a partir de principios de diciembre de 2025.

Los beneficiarios del Seguro Social recibirán un aviso simplificado de una página, que “utiliza un lenguaje sencillo y personalizado”. Allí, se proporcionan fechas exactas y montos en dólares de la nueva cifra del pago individual y cualquier deducción.

Los jubilados podrán obtener la información sobre sus prestaciones del Seguro Social por correo o mediante su cuenta en línea Foto de ssa.gov

Para que llegue una notificación de COLA en línea, hay que crear una cuenta o iniciar sesión en mySocial Security y optar por no recibir avisos impresos antes del 19 de noviembre de 2025.

Por otro lado, la agencia adelantó que la información sobre los cambios en Medicare para 2026 estará disponible en la página web oficial. Para quienes forman parte de ese programa, el monto de la prima de 2026 estará disponible a través del Centro de Mensajes de la Seguridad Social a partir de finales de noviembre.