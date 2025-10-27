Seguro Social, aumento por COLA del 2,8%: guía para entender cómo impacta a los beneficiarios

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) anunció un aumento del ajuste por costo de vida (COLA) del 2,8% para 2026. Este valor representa un incremento con respecto al año anterior, del 2,5%, que impactará en los beneficios de 75 millones de estadounidenses.

De cuánto es el aumento de los beneficios del Seguro Social por el ajuste del COLA

El ajuste del COLA del 2,8% se calculó, como cada año, a través del Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos (IPC-W) de la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo (DOT, por sus siglas en inglés). Esta variable impacta en los beneficios de 75 millones de estadounidenses que perciben el Seguro Social en ese país.

El ajuste por COLA impacta en los beneficios mensuales del Seguro Social a partir de enero Freepik

El incremento por el ajuste de vida tiene el objetivo de garantizar que el poder adquisitivo de las prestaciones del programa no se vea afectado por la inflación y en la última década presentó un promedio del 3,1%.

Este aumento afecta a los beneficios del Seguro Social, incluidos los pagos del Seguro de Vejez, Sobrevivientes e Incapacidad (OASDI, por sus siglas en inglés) y del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés). Los montos de jubilación de la SSA se incrementarán 56 dólares al mes en promedio a partir de enero de 2026, según informó la administración en un comunicado el 24 de octubre.

La Administración del Seguro Social detalló los montos estimados para 2026 Facebook/Social Security Administration

Cuándo comienzan a aplicarse los aumentos por ajuste del COLA en el Seguro Social

Los beneficiarios del Seguro Social percibirán el incremento dele 2,8% del COLA a partir de enero de 2026, que alcanzará a casi 71 millones de personas. En tanto, los aumentos al SSI se iniciarán el 31 de diciembre de 2025, con 7,5 millones de usuarios. Algunos reciben ambas prestaciones.

La SSA indicó que notificará los aumentos individuales correspondientes a cada beneficio a partir de principios de diciembre próximo. Los interpelados recibirán un aviso de una página sobre las fechas exactas y los montos que corresponden a los cheques y deducciones para el próximo año.

La SSA detalló que enviará avisos sobre los montos correspondientes a cada beneficiario Freepik

En tanto, aquellos que posean una cuenta en My Social Security pueden revisar los avisos sobre el ajuste del COLA en línea, si cancelan la suscripción a las notificaciones impresas antes del 19 de noviembre. Por otra parte, los titulares pueden configurar también alertas por mensaje de texto o correo electrónico.

A cuánto ascienden los beneficios del Seguro Social en 2026 tras el ajuste del COLA

La SSA publicó una estimación de los pagos que percibirán los beneficiarios en enero del año próximo, en función de las diversas categorías y programas. Estos serían:

Por jubilación: US$2071 , mientras que en 2025 es de US$2015.

, mientras que en 2025 es de US$2015. Pareja de ancianos (ambos reciben prestaciones): US$3208 , frente a US$3120 en 2025.

(ambos reciben prestaciones): , frente a US$3120 en 2025. Una madre viuda con dos hijos : US$3898 , frente a US$3792 este año.

: , frente a US$3792 este año. Viudo o anciano solo : US$1919 , frente a US$1867 en 2025.

: , frente a US$1867 en 2025. Trabajador con discapacidad, cónyuge y uno o más hijos : US$2937 , frente a US$2857 este año.

: , frente a US$2857 este año. Trabajadores con discapacidad: US$1630, frente a US$1586 en 2025.

El ajuste del COLA también afectó al monto máximo de ingresos sujetos al impuesto del Seguro Social, que pasa de US$176.100 a US$184.500.