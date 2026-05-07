Buenas noticias en Illinois: se relanzó un programa clave de ahorro para la jubilación con tarifas más bajas

El tesorero de Illinois, Michael Frerichs, anunció este miércoles el relanzamiento del programa de ahorro para la jubilación destinado a trabajadores del sector privado. Las novedades incluyen reducciones en las comisiones y una actualización en sus sistemas de tecnología.

My Illinois Savings: nuevo nombre y cambios sobre el programa de ahorro para la jubilación

De acuerdo con lo que informó el Tesoro de Illinois en un comunicado, el programa pasará de llamarse Illinois Secure Choice a My Illinois Savings desde el 15 de junio. Junto con este cambio, se anunciaron algunas novedades.

Illinois relanzó el programa de ahorro para la jubilación Shutterstock - Shutterstock

En primer lugar, la actualización de la iniciativa incluirá el traslado de las operaciones a la empresa Vestwell, la cual ejercerá la función de gestora desde la fecha señalada. La misma fue seleccionada mediante un proceso de licitación y se encargará de la administración diaria, la atención al usuario y el procesamiento de las contribuciones.

La compañía gestiona actualmente 13 de los 15 programas de cuentas individuales de jubilación (IRA) que operan bajo la supervisión de gobiernos estatales en Estados Unidos. Junto con esta noticia, se dio a conocer también la reducción de las comisiones que retiene el sistema.

En materia de herramientas digitales, el programa pondrá a disposición de los usuarios un sitio web y una aplicación para celulares. Además, el sistema de las empresas contará con integraciones automáticas para la deducción de nómina a través de proveedores de servicios de pago como Gusto, Paychex y QuickBooks Online.

El programa brinda a los trabajadores de Illinois un ahorro automático para su jubilación Unsplash

Cómo funciona el plan de ahorro para la jubilación de Illinois

Los trabajadores ahorran mediante deducciones automáticas de su nómina que se depositan en una cuenta Roth IRA de su propiedad. Los usuarios tienen la libertad de cambiar su tasa de contribución o dejar de participar en cualquier momento.

En cuanto a los empleadores, más allá de que muchos lo ofrecen como un servicio a sus trabajadores, no están obligados a realizar contribuciones propias a las cuentas de los empleados ni tienen responsabilidad fiduciaria sobre el programa.

Cronograma del relanzamiento del programa en Illinois

Las autoridades del Estado de la Pradera compartieron un calendario específico sobre los cambios en lo que todavía se llama Illinois Secure Choice:

30 de abril: fue la fecha límite para añadir nuevos empleados en el sistema.

fue la fecha límite para añadir nuevos empleados en el sistema. 5 de junio: será el último día para la presentación de contribuciones de nómina bajo el esquema actual.

será el último día para la presentación de contribuciones de nómina bajo el esquema actual. 11 al 14 de junio: período de suspensión de transacciones para la transferencia de datos.

período de suspensión de transacciones para la transferencia de datos. 15 de junio: inicio de las operaciones de la nueva plataforma y el portal de atención.

El alcance del programa de ahorro para jubilados de Illinois

Desde su puesta en marcha inicial en 2018, este sistema permitió que la población de trabajadores de Illinois acumule una cifra superior a los 339 millones de dólares en ahorros para la jubilación. Según los registros del Tesoro, el programa cuenta actualmente con 170.151 personas inscritas y tiene presencia en los 102 condados del territorio.

Asimismo, el reporte indica que más de 25.000 empresas se encuentran registradas para facilitar este beneficio a sus equipos laborales.