Best Buy se adelanta al Black Friday: los sets de LEGO que se pueden comprar en descuento y regalar en Navidad

Cada vez falta menos para que comience de manera oficial el Black Friday en Estados Unidos, que este año se celebrará el 28 de noviembre. Algunas empresas, como Best Buy, adelantaron sus ofertas desde principios o mediados de mes.

Sets de LEGO con descuentos en Best Buy por Black Friday

Para los fanáticos de LEGO, ya pueden adquirir diversos sets a través del sitio de Best Buy entre los que destacan el de Bumblebee de Transformers con un 30% de descuento, y el de Peely Bone de Fornite, que también cuenta con 30% de descuento.

Algunas ofertas en la página de LEGO previo al Black Friday (LEGO)

El set de Transformers destaca entre varios, ya que es posible convertirlo de robot a vehículo sin tener que desarmarlo, mientras que el de Fornite pronto dejará de fabricarse. En el sitio oficial de la marca se detalla que pronto dejará de venderse, por lo que es una buena oportunidad para los coleccionistas.

En total, Best Buy ofrece más de 40 sets de LEGO en sus ofertas anticipadas de Viernes Negro, algunos incluso cuentan con envío gratis. Entre otros que destacan:

Mesa de Trabajo de Minecraft.

Vehículos de Fórmula Uno de diversas escuderías como Mercedes-Benz y Ferrari.

Droides de Star Wars.

Sets grandes como la escena del tren de Spiderman 2: con un vagón de metro, al Doctor Octopus y al Hombre Araña que trata de detenerlo con sus redes.

En general, las ofertas de la empresa sobre artículos de LEGO van entre el 20 y 30% de descuento, y pueden servir de guía para los fanáticos de estos productos para determinar si en la venta oficial de la firma de los bloques hay mejores ofertas y aprovechar para adquirir los que más les interesen.

Ofertas en LEGO y lo que se espera para Black Friday

Por su parte, en cuanto a la página oficial de LEGO en Estados Unidos, se esperan descuentos entre el 30 y hasta el 50% en algunos de los sets de la firma, a partir del 28 de noviembre, según IGN,

Ofertas de hasta 40% en la página de LEGO previo al Black Friday (LEGO)

En su sitio en línea ya se pueden encontrar ofertas, aunque no son tan grandes como se espera para Viernes Negro.

Por ejemplo, figuras armables del nuevo Capitán América y Red Hulk, que con un descuento de 40%, tienen un precio de 11,99 dólares por ambos personajes; también está el hipogrifo de la película de Harry Potter y Buckbeak, que incluye un par de calabazas y un cuervo armable.

Así como figuras de Star Wars del filme El regreso de los Sith, que incluye a los héroes y villanos con un total de cinco figuras por menos de 40 dólares. O bien, varios sets de la nueva serie de Wednesday, con figuras y casas completas para armar.

Del 22 al 23 de noviembre, habrá una venta exclusiva con ofertas solo para miembros de LEGO Insiders, por lo que los interesados pueden registrarse en su sitio para aprovechar los adelantos.

Cuándo inicia la venta de Black Friday de LEGO

Aunque Best Buy comenzó a ofrecer descuentos por el Viernes Negro desde inicio de noviembre, en el caso de LEGO comenzará con sus ofertas hasta la fecha oficial, el 28 de noviembre, de acuerdo con IGN.

Las ofertas de Best Buy en LEGO alcanzan hasta el 30% en varios sets (Unsplash)

La venta de Black Friday desde los sitios oficiales de LEGO durará hasta el 1° de diciembre, en Cyber Monday, por lo que serán cuatro días de descuentos.

Sin embargo, ya hay ofertas en diferentes sets y artículos de la marca en varias tiendas como es el caso de Best Buy, y no se descarta que en sitios como Amazon, Target y Walmart también lancen promociones anticipadas.