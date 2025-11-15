Es oficial: Best Buy confirma qué día de noviembre cierra sus tiendas en todo EE.UU.

Es común que, durante los últimos meses del año, los estadounidenses visiten una multitud de tiendas para comprar lo que necesitan para el Día de Acción de Gracias. Por esa razón es importante saber que hay un día en noviembre en que varios negocios cierran todas sucursales en el país. Uno de ellos es Best Buy.

Qué día están cerradas todas las tiendas de Best Buy en EE.UU.

Best Buy publicó en su página oficial un cuestionario con las preguntas más frecuentes que tienen sus clientes durante las ventas de Black Friday. Una de ellas es si sus tiendas estarán abiertas el Día de Acción de Gracias, el cual se celebra el jueves 27 de noviembre.

Los clientes de Best Buy no podrán acudir a ninguna de sus sucursales físicas el 27 de noviembre (Facebook/Best Buy)

La empresa de tecnología respondió de forma contundente: “No. Las tiendas Best Buy no abrirán el Día de Acción de Gracias”.

Best Buy agregó que, por el contrario, su app y sitio web sí operarán de forma normal durante el feriado. “Están disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 365 días del año y ofrecen asistencia en el chat gratuito las 24 horas”, detalló la compañía.

La empresa mencionó en el comunicado que varias de sus tiendas estarán abiertas más horas de lo habitual durante la temporada de fiestas. Esto con el objetivo de darle más tiempo a sus clientes para que compren lo que necesiten en esta ocupada época del año.

Como el horario de atención puede variar entre sucursales, Best Buy recomendó consultar la página de la locación en específico que se visitará para confirmar cuándo abrirá y cerrará.

Qué otras tiendas están cerradas durante el Día de Acción de Gracias

USA Today se comunicó con algunas de las tiendas más populares en Estados Unidos para confirmar qué negocios estarán abiertos durante el Día de Acción de Gracias. Aunque sí habrá supermercados que atenderán a sus clientes el 27 de noviembre, la mayoría retomarán actividades hasta el viernes.

Walmart será uno de los negocios que cerrarán durante el Día de Acción de Gracias (Wikimedia Commons/Mike Mozart)

Entre las empresas que estarán cerradas el Día de Acción de Gracias se encuentran:

Walmart

Target

Costco

Sam’s Club

BJ’s Wholesale Club

Publix

Trader Joe’s

Aldi

Wegman’s

Harveys Supermarkets

Winn-Dixie

Lidl

Por el otro lado, las tiendas que sí abrirán en este día festivo son:

Kroger (la mayoría de las sucursales ofrecen servicio, pero se aconseja consultar los horarios de cada una porque los horarios variarán entre locaciones)

(la mayoría de las sucursales ofrecen servicio, pero se aconseja consultar los horarios de cada una porque los horarios variarán entre locaciones) Sprouts Farmers Market (cierra temprano)

(cierra temprano) Food Lion (cierra temprano)

(cierra temprano) Meijer

Whole Foods (con excepción de las tiendas en Massachusetts, Maine y Rhode Island.)

(con excepción de las tiendas en Massachusetts, Maine y Rhode Island.) Harris Teeter (cierra temprano)

(cierra temprano) Giant Eagle (cierra temprano)

¿La ley obliga a los negocios a cerrar en los días feriados?

La Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés) es donde están establecidas las normas laborales básicas, como el salario mínimo y el pago de horas de extras. Un aspecto que esta legislación no cubre son los periodos de descanso por vacaciones o días feriados.

Según la ley en EE.UU., cada empresa puede decidir si sus empleados trabajarán o no en un día feriado (Unsplash/Qi Li)

Por lo tanto, las empresas no están obligadas a dar el día libre a sus trabajadores durante un feriado federal. Es por eso que este próximo Día de Acción de Gracias algunas tiendas cerrarán, otras estarán abiertas y algunas atenderán a sus clientes en horarios reducidos.

La FLSA tampoco indica que los patrones deban darle un salario adicional a quienes laboren durante los festivos o pagarle a quienes opten por descansar ese día. Esos beneficios solo se otorgan si los jefes así los acordaron previamente con sus empleados.

Solo existe una excepción a esta regla. La Oficina de Gestión de Personal de EE.UU. (OPM) señaló que la mayoría de los trabajadores del gobierno tienen derecho a descansar con goce de sueldo en los feriados federales.

Por esa razón, las oficinas gubernamentales y las funciones adyacentes a ellas (como el servicio postal) siempre están cerrados en estas fechas.