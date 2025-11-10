Black Friday se adelanta en Home Depot con ofertas de hasta US$130 que impactan en noviembre 2025

El cuarto viernes de noviembre, que este año cae el día 28 del mes, tendrá lugar el Black Friday en Estados Unidos, pero Home Depot se adelantó a la fecha estipulada. A pocas semanas de que llegue la jornada de descuentos, la cadena minorista lanzó 16 grandes ofertas en electrodomésticos, herramientas y otros productos para el hogar.

Las 16 grandes ofertas en Home Depot antes del Black Friday

Con más de 2300 tiendas en Estados Unidos, es una de las principales cadenas minoristas del país norteamericano. Desde el 5 de noviembre comenzó el período de descuentos anticipado, con herramientas eléctricas, colchones, decoración para el hogar y otros artículos a la venta con hasta un 60% de ahorro y en algunos productos el ahorro llega hasta los 130 dólares.

Home Depot no ofrecerá servicio en dos días de lo que resta de 2025 en Estados Unidos (Wikimedia Commons/Harrison Keely)

Con una valoración de al menos cuatro estrellas en 100 reseñas o más en Home Depot, según especificó NBC News, los siguientes artículos comprenden las mejores ofertas de Home Depot antes del Black Friday:

Kit de inicio Ring con timbre a batería y cámara interior : de US$139,99 a US$69,99, con un descuento del 50%. Es un kit de seguridad básico que incluye un timbre con vídeo y una cámara interior que se conecta a una aplicación para que el usuario observe la transmisión en directo desde cualquier lugar.

: de US$139,99 a US$69,99, con un descuento del 50%. Es un kit de seguridad básico que incluye un timbre con vídeo y una cámara interior que se conecta a una aplicación para que el usuario observe la transmisión en directo desde cualquier lugar. Amazon Echo Show 5 : de US$89,98 a US$69,99 (22% de descuento). Es un dispositivo que permite controlar varios aparatos inteligentes del hogar con los comandos de voz de Amazon Alexa. Tiene una pantalla de cinco pulgadas y media.

: de US$89,98 a US$69,99 (22% de descuento). Es un dispositivo que permite controlar varios aparatos inteligentes del hogar con los comandos de voz de Amazon Alexa. Tiene una pantalla de cinco pulgadas y media. Aspiradora portátil inalámbrica sin bolsa Shark PowerPro : de US$329,99 a US$199 (40% de descuento). Tiene una autonomía de 50 minutos y un cepillo autolimpiante que quita el pelo de las mascotas y evita que se enrede.

: de US$329,99 a US$199 (40% de descuento). Tiene una autonomía de 50 minutos y un cepillo autolimpiante que quita el pelo de las mascotas y evita que se enrede. Horno tostador y freidora de aire Ninja de 18 cuartos de galón : de US$219 a US$149 (32%). Con capacidad para hasta cuatro personas, sirve para preparar tostadas, pizza, verduras asadas, pollo y fruta deshidratada.

: de US$219 a US$149 (32%). Con capacidad para hasta cuatro personas, sirve para preparar tostadas, pizza, verduras asadas, pollo y fruta deshidratada. Kit Dewalt Atomic de 20 V sin escobillas para dos herramientas , 2,0 Ah: de US$249 a US$169 (32%). Incluye un taladro y un atornillador (con motor sin escobillas y presilla para cinturón), dos baterías y una bolsa de almacenamiento.

, 2,0 Ah: de US$249 a US$169 (32%). Incluye un taladro y un atornillador (con motor sin escobillas y presilla para cinturón), dos baterías y una bolsa de almacenamiento. Almohadas Becky Cameron Plush de fibra de gel y alternativa al plumón tamaño Queen : de US$49,59 a US$33,05 (33%). Son almohadas inodoras, lavables a máquina, aptas para personas con piel sensible y alergias, y no se mueven durante el sueño.

: de US$49,59 a US$33,05 (33%). Son almohadas inodoras, lavables a máquina, aptas para personas con piel sensible y alergias, y no se mueven durante el sueño. Contenedor de almacenamiento resistente HDX de 27 galones : de US$9,98 a US$6,97 (30%). Contiene cajas que vienen en varios tamaños, tienen tapas a presión y son apilables.

: de US$9,98 a US$6,97 (30%). Contiene cajas que vienen en varios tamaños, tienen tapas a presión y son apilables. Caja de herramientas rodante Milwaukee Packout de 22 pulgadas: incluye tres compartimentos. Cada uno tiene cierres metálicos y una bandeja organizadora en la parte superior. En conjunto, posee una capacidad de carga total de 250 libras.

Otras grandes ofertas de Home Depot antes del Black Friday

El medio mencionado resalta también los siguientes productos con descuento disponibles en el minorista:

32% de descuento en electrodomésticos de cocina Ninja.

50% de descuento en colchones Serta.

46% de descuento en la colección de decoración para el hogar Home Decorators.

31% de descuento en electrodomésticos LG.

32% de descuento en herramientas eléctricas Dewalt.

39% de descuento en aspiradoras Shark.

50% de descuento en colchones Serta.

61% de descuento en sábanas, almohadas y edredones Becky Cameron.

Home Depot lanzó descuentos en varios productos antes del Black Friday Home Depot - Home Depot

Cuándo es el Black Friday en Estados Unidos y su origen

El próximo 28 de noviembre se celebrará la jornada especial de descuentos en el país norteamericano. Por el momento no hay información sobre las ofertas, pero CNN informó que se espera que se activen la semana del 17 de noviembre.

Este año, las principales cadenas se sumarán. Esto incluye a grandes empresas como Amazon , Best Buy, Target y Walmart y a otros comercios como REI, Lululemon y Sephora.

El término Black Friday comenzó a ser utilizado en 1869. En aquel año, los agentes de bolsa de Wall Street Jay Gould y Jim Fisk provocaron una de las mayores crisis financieras en la historia de EE.UU., según explica National Geographic.

El origen del Black Friday tiene que ver con la crisis del oro en Estados Unidos (Unsplash)

Los dos agentes habían intentado adueñarse del mercado del oro, pero al fracasar en su intento, los precios se desplomaron en poco tiempo. El Black Friday, Viernes Negro en español, comenzó a ser utilizado de la forma actual cuando los policías de Filadelfia lo emplearon para aludir al caos causado por las personas que abarrotaban las tiendas con compras de última hora.

En la década de 1980, los negocios adoptaron el término para referirse a la temporada con los descuentos más elevados. Posteriormente, en 2003, las grandes empresas extendieron los horarios de cierre de sus locales.