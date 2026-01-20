Blindado: así es el restaurante de comida rápida de Washington que solo atiende take away por la inseguridad

Bautizado por residentes y medios locales como “el restaurante ubicado en el barrio más peligroso de Estados Unidos”, una sucursal de McDonald’s en Seattle opera bajo una política que prohíbe el ingreso de clientes. Los empleados tuvieron que blindarse por miedo a la inseguridad que se registra en los alrededores.

El peligroso barrio de Seattle que llevó a McDonald’s a atender a puertas cerradas

La sucursal está ubicada en la esquina de 3rd Avenue y Pine Street, en el centro de Seattle, una zona que enfrenta desde hace años problemas de violencia, consumo de drogas y personas indigentes. En este restaurante, los clientes no pueden entrar ni sentarse a comer: únicamente hacen su pedido a través de una ventanilla, separada del personal por un acrílico, como ocurría durante la pandemia de Covid-19, según reportó The Daily Mail.

De acuerdo con el medio, el establecimiento ha sido escenario de múltiples hechos violentos, incluidos apuñalamientos, peleas y hasta homicidios. Por eso ahora las puertas del local permanecen abiertas, pero están reforzadas con tablas de madera para proteger los cristales del vandalismo.

Realizar un pedido en esta sucursal implica, según testimonios, atravesar grupos de personas que duermen en las calles y adictos a las drogas que suelen concentrarse en los alrededores. La situación se agrava durante la noche, cuando vecinos aseguran que aumentan los asaltos y robos, por lo que recomiendan evitar la zona después del anochecer.

Crímenes e incidentes que llevaron a este McDonald’s de EE.UU. a tener que blindarse

Aunque el restaurante fue cerrado inicialmente en 2020 por la pandemia de Covid-19, ese mismo año la clausura se volvió definitiva tras un tiroteo en el que murió una mujer y siete personas resultaron heridas, de acuerdo con The Sun. Entre los afectados se encontraba un niño de nueve años que caminaba con su familia cerca del lugar. El responsable fue declarado culpable en 2023 y sentenciado a cuatro años de prisión.

En febrero de 2024, otro hecho violento ocurrió cuando un joven fue apuñalado en la cabeza mientras esperaba su pedido afuera del restaurante. Empleados del local señalaron que debieron presenciar numerosos episodios de violencia, lo que ha generado miedo tanto entre trabajadores como a sus clientes.

Buenas noticias para Seattle: bajan las tasas de criminalidad en 2025

De acuerdo con un artículo de Seattle Times publicado a mitad del año pasado y otro de Axios de abril de 2025, la ciudad está logrando bajar las tasas de crímenes mientras intenta reorganizar su policía.

El Departamento de Policía de Seattle publicó su panel de delitos hasta el 25 de abril de 2025 y reveló que había registrado 11.331 delitos contra la propiedad y delitos violentos, incluidos violación, robo y homicidio. Aunque parece mucho, este número refleja una caída de alrededor del 22% en comparación con los 45.884 denunciados en 2024, según el panel.

Respecto de las víctimas fatales por disparos, cayeron un 29%; mientras que las víctimas de disparos que sobrevivieron disminuyeron un 13% y los incidentes generales de disparos disminuyeron un 6% en comparación con 2023, declaró la fiscal Leesa Manion.

A junio de 2025, el informe se actualizó con una caída de los homicidios de un 41% en comparación con el primer semestre del año pasado. Lo que se trató de la menor cantidad de asesinatos desde 2019. Los tiroteos también disminuyeron un 29%. El robo de autos bajó un 25%, los robos un 15% y los delitos violentos en general disminuyeron un 12%, de acuerdo con un informe del Departamento de Policía de Seattle.

Agentes del Departamento de Policía de Seattle Gentileza The Seattle Times. Foto: Ken Lambert

De acuerdo con el reporte del medio local, Seattle fue durante años una ciudad con una tasa de criminalidad relativamente baja hasta aproximadamente 2019. Sin embargo, aquel año se registró uno de los mayores aumentos en las tasas de homicidios a nivel país. En 2023, Seattle registró un pico de 69 homicidios, logrando la paridad con el índice más alto que habían registrado en 1994.

El reporte del Seattle Times hace hincapié en que los factores que contribuyeron a este aumento de la tasa de criminalidad fueron las drogas, las pandillas, la furia al volante y la falta de vivienda. A su vez, a causa de la pandemia de covid-19, se acusó a la ciudad de “desfinanciar a la policía” para destinar ese dinero a otras necesidades, lo que llevó a que el departamento se redujera de unos 1300 agentes a tan solo 907 en 2024.