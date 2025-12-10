Todos los partidos que se jugarán en Seattle para el Mundial 2026
En la Ciudad Esmeralda será anfitriona de seis partidos de la Copa del Mundo
- 4 minutos de lectura'
La FIFA confirmó que el Mundial 2026 será el más grande en la historia, ya que albergará a 48 selecciones y tendrá 16 estadios en tres diferentes sedes, que son Canadá, México y Estados Unidos. De los 104 partidos que tendrán lugar en la justa mundialista, seis se llevarán a cabo en el Field de Seattle.
Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en Seattle
La Ciudad Esmeralda, en estado de Washington, albergará seis encuentros mundialistas en 2026, en su Lumen Field, los cuales se desarrollarán de la siguiente manera, según la FIFA:
- Cuatro partidos de la fase de grupos
- Un partido de los dieciseisavos de final
- Una eliminatoria de octavos de final
Según lo que indica el calendario de la federación, la fecha y la fase correspondiente de cada justa mundialista que tendrá lugar en Seattle es:
- Lunes 15 de junio de 2026: Bélgica vs. Egipto (fase de grupos, Grupo G)
- Viernes 19 de junio de 2026: Estados Unidos vs. Australia (fase de grupos, Grupo D)
- Miércoles 24 de junio de 2026: Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia vs. Catar – (fase de grupos, Grupo B)
- Viernes 26 de junio de 2026: Egipto vs. Irán (fase de grupos, Grupo G)
- Miércoles 1 de julio de 2026: Partido 82 (dieciseisavos de final 1 G vs. 3 A/E/H/I/J)
- Lunes 6 de julio de 2026: Partido 94 – Ganador Partido 81 vs. Ganador Partido 82 (octavos de final)
Así es el estadio de Seattle donde se jugará la Copa del Mundo 2026
El Lumen Field está ubicado en Seattle, Washington, Estados Unidos, y tiene la capacidad para albergar a 69 mil aficionados, según la propia federación. Este recinto fue inaugurado en 2002 y posee una forma única de cerradura, con el extremo norte abierto y una vista increíble hacia la ciudad.
La fortaleza, que será sede mundialista en 2026, es la casa de equipos como los Seattle Sounders de la MLS y los Seattle Seahawks de la NFL.
Además, el campo Lumen ha roto récords Guinness por ser el estadio al aire libre que provocó un terremoto menor, cuando los gritos de la audiencia fueron catalogados entre 1 y 2 grados en la escala de Richter, recuerda la NFL.
Como es al aire libre, los partidos que se jueguen en este estadio se exponen a la lluvia y al sol, los asientos de la planta superior están cubiertos, pero se les recomienda a los aficionados llevar un abrigo y un poncho, en caso de que se registren precipitaciones.
El recinto se ubica en el barrio SoDo de Seattle, y además de vistas al centro de la ciudad, su infraestructura también permite apreciar los picos de la bahía de Elliot.
Se trata de un estadio que ha atraído multitudes de aficionados del futbol a presenciar partidos profesionales y el próximo año albergará el segundo encuentro de grupo de Estados Unidos, además de dos eliminatorias.
Todos los estadios donde se jugará la Copa del Mundo en EE.UU.
El país norteamericano albergará 11 sedes en total durante el Mundial 2026, por lo que es la nación anfitriona con mayor número de estadios dentro de la justa mundialista en comparación con Canadá, que solo tiene dos, y con México, que cuenta con tres sedes.
En Estados Unidos, los recintos fueron seleccionados por la FIFA son:
- Mercedes-Benz Stadium de Atlanta
- Gillette Stadium de Boston
- AT&T Stadium de Dallas
- Houston NRG Stadium
- Kansas City Arrowhead Stadium
- Los Ángeles SoFi Stadium
- Miami Hard Rock Stadium
- Nueva York/Nueva Jersey MetLife Stadium
- Philadelphia Lincoln Financial Field
- San Francisco Levi’s Stadium
- Seattle Lumen Field
Otras noticias de Agenda EEUU
Recomendados por expertos. Aliados del invierno: los dos suplementos recomendados para evitar la gripe y combatir la fatiga
Ganó las elecciones en Miami. Eileen Higgins, la demócrata que rompió 30 años de liderazgo hispano y hace historia
Ingredientes y pasos. La receta de la mejor fanesca ecuatoriana con productos que se consiguen en EE.UU.
- 1
Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones del 8 al 12 de diciembre
- 2
¿Nieve en Florida? Cuáles son las posibilidades y cómo son los inviernos en el estado
- 3
El momento en que se desplomarán los termómetros en Texas por ola de frío invernal
- 4
Las nuevas imágenes de la NASA y la ESA muestran al 3I/ATLAS más activo antes de su encuentro cercano con la Tierra