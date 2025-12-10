Todos los partidos que se jugarán en Seattle para el Mundial 2026

La FIFA confirmó que el Mundial 2026 será el más grande en la historia, ya que albergará a 48 selecciones y tendrá 16 estadios en tres diferentes sedes, que son Canadá, México y Estados Unidos. De los 104 partidos que tendrán lugar en la justa mundialista, seis se llevarán a cabo en el Field de Seattle.

Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en Seattle

La Ciudad Esmeralda, en estado de Washington, albergará seis encuentros mundialistas en 2026, en su Lumen Field, los cuales se desarrollarán de la siguiente manera, según la FIFA:

Cuatro partidos de la fase de grupos

Un partido de los dieciseisavos de final

Una eliminatoria de octavos de final

El Lumen Field en Seattle será sede de seis de los 104 partidos de la Copa del Mundo 2026 (lumenfield.com)

Según lo que indica el calendario de la federación, la fecha y la fase correspondiente de cada justa mundialista que tendrá lugar en Seattle es:

Lunes 15 de junio de 2026: Bélgica vs. Egipto (fase de grupos, Grupo G)

Bélgica vs. Egipto (fase de grupos, Grupo G) Viernes 19 de junio de 2026: Estados Unidos vs. Australia (fase de grupos, Grupo D)

Miércoles 24 de junio de 2026: Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia vs. Catar – (fase de grupos, Grupo B)

Viernes 26 de junio de 2026: Egipto vs. Irán (fase de grupos, Grupo G)

Miércoles 1 de julio de 2026: Partido 82 (dieciseisavos de final 1 G vs. 3 A/E/H/I/J)

Lunes 6 de julio de 2026: Partido 94 – Ganador Partido 81 vs. Ganador Partido 82 (octavos de final)

El Estadio de Seattle podrá albergar a 69.000 aficionados durante los seis partidos de la Copa del Mundo 2026 (lumenfield.com)

Así es el estadio de Seattle donde se jugará la Copa del Mundo 2026

El Lumen Field está ubicado en Seattle, Washington, Estados Unidos, y tiene la capacidad para albergar a 69 mil aficionados, según la propia federación. Este recinto fue inaugurado en 2002 y posee una forma única de cerradura, con el extremo norte abierto y una vista increíble hacia la ciudad.

El Lumen Field es al aire libre y es la fortaleza de los equipos Seattle Sounders de la MLS y los Seattle Seahawks de la NFL (lumenfield.com)

La fortaleza, que será sede mundialista en 2026, es la casa de equipos como los Seattle Sounders de la MLS y los Seattle Seahawks de la NFL.

Además, el campo Lumen ha roto récords Guinness por ser el estadio al aire libre que provocó un terremoto menor, cuando los gritos de la audiencia fueron catalogados entre 1 y 2 grados en la escala de Richter, recuerda la NFL.

Como es al aire libre, los partidos que se jueguen en este estadio se exponen a la lluvia y al sol, los asientos de la planta superior están cubiertos, pero se les recomienda a los aficionados llevar un abrigo y un poncho, en caso de que se registren precipitaciones.

El recinto se ubica en el barrio SoDo de Seattle, y además de vistas al centro de la ciudad, su infraestructura también permite apreciar los picos de la bahía de Elliot.

Se trata de un estadio que ha atraído multitudes de aficionados del futbol a presenciar partidos profesionales y el próximo año albergará el segundo encuentro de grupo de Estados Unidos, además de dos eliminatorias.

Todos los estadios donde se jugará la Copa del Mundo en EE.UU.

El país norteamericano albergará 11 sedes en total durante el Mundial 2026, por lo que es la nación anfitriona con mayor número de estadios dentro de la justa mundialista en comparación con Canadá, que solo tiene dos, y con México, que cuenta con tres sedes.

En Estados Unidos, los recintos fueron seleccionados por la FIFA son: