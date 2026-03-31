A qué hora juega hoy Italia vs. Bosnia y por dónde se puede ver en vivo el Repechaje al Mundial 2026

Esta semana se definen los últimos clasificados al Mundial 2026, de los cuales dos saldrán de los repechajes intercontinentales y cuatro de las repescas europeas. En esta última, Bosnia y Herzegovina e Italia se definen mano a mano un boleto mundialista este martes a las 15.45 (horario argentino) en el estadio Bilino Polje de Zenica, con televisación de ESPN y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

La Azzurra accedió a los playoffs porque finalizó en el segundo lugar del Grupo I de las eliminatorias de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA). Cosechó 18 puntos en ocho partidos y quedó muy lejos del líder Noruego, que terminó primero con 24 y se clasificó directamente a la Copa del Mundo. Viene de eliminar a Irlanda del Norte por 2 a 0 con goles de Sandro Tonali y Moise Kean.

Levantó la Copa del Mundo en 1934, 1938, 1982 y 2006, pero no participa desde Brasil 2014, cuando fue eliminada en la etapa de grupos. Tras la confirmación de que su rival en la final sería Bosnia, se difundió un video de algunos jugadores (Guglielmo Vicario y Federico Dimarco) celebrando el hecho de haber vitado a Gales. “Fue un simple gesto instintivo ante los penales, como entre amigos”, explicó el futbolista de Inter de Milán.

El seleccionado que tiene como capitán a Edin Dzeko fue segundo en la zona H por detrás de Austria, con 17 puntos conseguidos gracias a cinco triunfos, dos empates y una derrota. Sorprendió en las semifinales a Gales, como visitante, en Cardiff y lo derrotó por penales tras igualar 1 a 1 en tiempo reglamentario por los tantos de Daniel James -G- y Dzeko -B-.

El propio delantero con pasado en Manchester City, entre muchos otros equipos de alto calibre, se refirió al episodio protagonizado por Dimarco y Vicario. “No entiendo por qué no querían jugar en Gales. Si un equipo tetracampeón del mundo tiene miedo de jugar en Gales, algo anda mal. Se juegan mucho después de dos Mundiales fuera, eso significa que tienen miedo", afirmó.