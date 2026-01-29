Bomba ciclónica en EE.UU.: los tres escenarios de nieve y qué ciudades corren peligro este fin de semana

Un sistema de bajas presiones se formará este fin de semana frente a la costa este y podría intensificarse con rapidez hasta convertirse en una bomba ciclónica. Aunque los modelos coinciden en que el evento tendrá un impacto significativo, todavía hay incertidumbre sobre su trayectoria final y los escenarios de nieve que podría desencadenar.

Qué se sabe sobre la nueva tormenta invernal que se formará en EE.UU.

Desde mediados de semana, los principales modelos de pronóstico mostraron señales de que la tormenta invernal comenzará a organizarse frente a la costa de las Carolinas durante la madrugada del sábado. A partir de allí, el sistema podría intensificarse lo suficientemente rápido como para cumplir con la definición de bomba ciclónica.

El análisis actual sugiere que la tormenta pasará lo suficientemente cerca de la costa para generar nieve y viento en el sur, pero se movería mar adentro antes de impactar severamente el corredor de la Interestatal 95 Charles Krupa - AP

Sin embargo, el grado de afectación dependerá de detalles finos en la trayectoria: un desplazamiento puede marcar la diferencia entre una nevada histórica en grandes ciudades de la Costa Este o un fin de semana dominado solo por frío y viento.

Según el análisis más reciente citado por CNN, existe consenso en que habrá impactos al menos en algunos sectores de la costa este, aunque la confianza del pronóstico disminuye a medida que se avanza hacia el norte.

Las Carolinas y el sur de Virginia aparecen, por ahora, como las áreas con mayor probabilidad de recibir nevadas significativas acompañadas de vientos intensos, independientemente del recorrido final del sistema.

Los tres escenarios de la tormenta invernal: impacto alto, limitado o nulo

En el primer escenario, el que al momento se considera como el más probable según el análisis de CNN, la tormenta se movería lo suficientemente cerca de la costa como para generar nieve, viento y efectos marítimos, pero luego se desplazaría mar adentro, lo que evitaría que las grandes ciudades del noreste sufran consecuencias severas.

Carolina del Norte y el sur de Virginia se perfilan como las áreas con mayor riesgo, con acumulaciones previstas de entre 8 y 12 pulgadas (20 a 30 cm) y nevadas persistentes durante gran parte del sábado SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En este patrón, los impactos costeros —como la erosión de playas y las inundaciones— se extenderían desde Cabo Hatteras, en Carolina del Norte, hasta Cabo Cod, en Massachusetts, a medida que el sistema se fortalezca y avance hacia el noreste hasta el lunes.

Las Carolinas y el sur de Virginia serían las regiones más castigadas desde la mañana del sábado, con nevadas intensas y vientos fuertes.

Aunque el corredor urbano de la Interestatal 95, que conecta ciudades como Washington D.C., Filadelfia, Nueva York y Boston, quedaría mayormente al margen, los límites serían demasiado ajustados.

Boston, en particular, podría experimentar nieve y ráfagas intensas si la tormenta pasa algo más cerca de Nueva Inglaterra. Incluso en este escenario, los expertos advierten que un pequeño cambio hacia el oeste podría transformar un evento moderado en una tormenta de nieve mucho más extensa.

Fox Weather anticipa una cobertura de nieve de entre 5 y 8 pulgadas (13 a 20 cm) que se extendería por sectores de Carolina del Sur, gran parte de Carolina del Norte y el centro de Virginia SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El segundo escenario, menos probable, pero todavía posible, contempla un recorrido mucho más cercano a la costa durante la fase de intensificación. De darse, la tormenta provocaría nevadas fuertes y vientos intensos desde las Carolinas orientales hasta gran parte del noreste y el Atlántico medio, lo que afectaría de lleno al corredor de la I-95.

CNN Weather adelantó en esta proyección nevadas extremadamente intensas, con un impacto agravado por el contexto reciente: muchas comunidades aún se recuperan de la tormenta anterior, que dejó hielo, nieve y cortes prolongados de energía. En estas condiciones, una nueva nevada significativa podría complicar seriamente las tareas de limpieza y restablecimiento de servicios.

Fox Weather aportó cifras concretas sobre el potencial de acumulación en el sur y centro del área afectada. Durante el sábado, que aparece como el día clave, podrían registrarse cifras de entre ocho y 12 pulgadas (20 a 30 centímetros).

Además, se anticipa una cobertura amplia de cinco a ocho pulgadas (13 a 20 centímetros) en el sur de Virginia, gran parte de Carolina del Norte y sectores de Carolina del Sur.

En ciudades del interior como Raleigh, Richmond, Charlotte y Columbia, la nieve podría intensificarse durante gran parte del día, con muy pocas pausas.

En centros urbanos del interior como Raleigh, Richmond, Charlotte y Columbia, se espera que la nieve caiga con intensidad y sin pausas significativas durante la jornada clave del sábado SPENCER PLATT� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El tercer escenario es, por ahora, el menos probable. Algunas simulaciones muestran que el sistema podría formarse más lejos de la costa de las Carolinas y luego desplazarse directamente hacia mar abierto. De ocurrir, los vientos más fuertes y la mayor parte de la nieve quedarían confinados al océano.

En esta situación, incluso las Carolinas podrían quedar al margen de impactos relevantes, con efectos mínimos en tierra firme.

Aunque este desenlace no se descarta por completo, los especialistas coinciden en que es el menos respaldado por los datos actuales.